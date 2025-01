Sigurno su u raju, tamo pripadaju! Ovo su sestre na koje je naleteo voz kod Lapova: Porodice neutešne, iza sebe su ostavile brata i sestru blizance

Rođene sestre, Katarina (32) i Natalija (30) Živković nastradale su juče kada je na njih naleteo voz na neobeleženom pružnom prelazu kod Lapova.

Nesreća se dogodila juče oko 17.30 časova kada je na sestre naleteo voz koji saobraća na liniji Zemun-Niš i to na mračnoj deonici pruge koju meštani koriste svakodnevno kako ne bi morali da kruže i dođu do varoši. Kako se sumnja, do nesreće je došlo navodno, kada su rođene sestre Živković krenule u Udruženje za pomoć osobama sa invaliditetom "Zora" Lapovo, kako bi se družile sa ostalim članovima.

- Kakva je ovo tragedija za porodicu, udruženje, sve nas koji smo ih poznavali... Sigurno su u raju, jer tamo pripadaju. Srećni smo što smo bili deo vašeg kratko života - piše u jednom od mnogobrojnih komentara koji se mogu pročitati na društvenim mrežama.

Inače, u pojedinim komentarima poznanici porodice Živković navode da su devojke svojim iznenadnim odlaskom iza sebe ostavile neutešne roditelje, brata i sestru.

- Jedna od nastradalih devojaka ima brata blizanca, dok druga ima sestru blizankinju. Velika tuga, svi smo slomljeni - piše ispod fotografija poginule Kristine i Natalije.

Istraga će utvrditi sve detalju stravične nesreće u kojoj su život izgubile dve mlade osobe.

Autor: Snežana Milovanov