Ovo je policija (46) koja je stradala na Voždovcu! Poginula je dok je šetala pse: Cvileli su pored njenog tela

"Bila je to divna žena, kada se sve to izdešavalo, čula sam da je pse preuzela njena drugarica koja živi malo dalje odavde. Cvileli su pored njenog tela kada je udario taj nasilnik, velika tuga", rekla je potresnim tonom komšinica nastradale Suzane.

Pripadnica MUP Srbije Suzana Joksimović (46) poginula je jutros u Kumodraškoj ulici u Beogradu,nedaleko od pešačkog prelaza, kada je na nju, dok je šetala svoje pse, naleteo automobil. Od zadobijenih povreda Suzana je izdahnula na licu mesta, a vozač je pobegao i policija traga za njim. Nezvanično se saznaje i da su u blizini tela pripadnice MUP nađeni delovi vozila, ali i tablica, i da se sada proverava da li oni pripadaju vozaču koji je pobegao.

Stanari obližnjih zgrada navode da je telo bilo u lokvi krvi.

- Ko zna kada je vozač naleteo na nju... Da se zaustavio i pozvao lekare, možda bi i preživela, ovako je umrla u najtežim mukama... Za njega ništa drugo osim doživotne robije nije dovoljno - kažu jedan od stanara.

Drugi sagovornik navodi da je s prozora svog stana video telo žene i psa kako cvili pored nje.

- Viđao sam je često ranije, svakog jutra je šetala psa... Ne mogu da poverujem da je nastradala... Policija je već bila došla na lice mesta, a krvi je bilo svuda. Cela ulica je dugo bila zatvorena, dok je policija obavila uviđaj, niko nije mogao da priđe. Ubrzo posle su došli iz komunalnog preduzeća kako bi očistili tragove krvi. Ja sam s prozora mog stana video telo, bilo je unakaženo! Ta slika mi je i dalje pred očima... Ko zna kojom je brzinom išao taj i ko zna koliko je vukao nesrećnu ženu... Telo je bilo neprepoznatljivo - ispričao je sagovornik.

Prema nezvaničnim saznanjima, nastradala Suzana živela je nedaleko od mesta tragedije kao podstanar.



- Jako sam se potresla, viđam tu ženu svako jutro dok šeta pse, uvek stane i popriča i ode svojim poslom. I dalje ne mogu da verujem da je neko u stanju da udari pešaka i samo nestane, valjda je ljudski pomoći - rekla je jedna Beograđanka.

Prema njenim rečima, Suzana je živela sama u zgradi nedaleko od njene. Svako jutro prolazila je tom ulicom i volela je da popriča sa komšijama, iako je, kako kaže njena komšinica, živela povučeno.

- Godinama iznajmljuje stan u ovoj ulici, međutim, ne znam mnogo o njoj, živela je sama i povučeno. Bila je to divna žena, umele smo dugo da pričamo o našim ljubimcima, ona je jako volela životinje. Juče kada se sve to izdešavalo, čula sam da je pse preuzela njena drugarica koja živi malo dalje odavde. Cvileli su pored njenog tela kada je udario taj nasilnik, velika tuga - zaključila je sagovornica i dodala da ovo nije prvi put da se na ovom mestu dešavaju nezgode. Iako su jasno označeni pešački prelazi, ljudi neretko, kako kaže, ulicu prelaze baš kod autobuskog stajališta, kada i dolazi do incidenata.

