'MAMA ME PROBUDILA, POGLEDALA SAM KROZ PROZOR I VIDELA OGROMAN PLAMEN' Potresena komšinica Živka opisala strašnu noć, upravo stigla i pogrebna vozila

Naša sagovornica kaže da je poznavala sve koji su radili u ovom domu, viđala ih je sve kad god je dolazila u ovaj kraj, međutim korisnike doma, kako kaže, nije poznavala.

"Mama me probudila, pogledala sam kroz prozor i videla ogroman plamen, bilo je strašno, mnogo sam se potresla", rekla je za Kurir sugrađanka Živka Bazić, koja živi nedaleko od doma za stare gde je noćas stradalo osam ljudi u strašnom požaru.

Prema njenim rečima, ona je došla ovde kako bi proslavila slavu Svetog Jovana, a vest o tragediji je mnogo zabrinula.

- Sređivala sam do kasno, do dva sata ništa se nije desilo, ubrzo sam legla umorna, međutim mama me probudila i nisam mogla da verujem kad sam ugledala taj plamen - priča Živka vidno potresena.

- Velika tuga, osam porodica je ostalo bez svojih najmilijih, teško mi je i da gledam sve ovo, a ne smem da zamislim kako je njima koji su imali nekoga ovde - zaključila je Živka.

Inače, u dvorište izgorelog doma za stare upravo su stigla dva vozila iz pogrebnog kako bi izneli tela nesrećnih ljudi, a policija i ekipa vatrogasaca spasilaca i dalje je prisutna na mestu nesreće.

Autor: Aleksandra Aras