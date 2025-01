Istraga pada nadstrešnice, uhapšeno 13 ljudi: Optužnica podignuta već nakon dva meseca od tragedije u Novom Sadu

Dva meseca nakon tragedije u Novom Sadu, kada je u obrušavanju nadstrešnice Železničke stanice poginulo 15 ljudi, a dvoje teško povređeno, podignuta je optužnica i načinjeni su svi koraci koji bi doveli do sudskog epiloga ove teške nesreće.

Dvadeset dana nakon tragičnog događaja, usledila su prva hapšenja i od tada je privedeno 13 ljudi, a prema dostupnim podacima, do 16. decembra ispitano je 57 svedoka.

Tokom sprovođenja predistražnog postupka javni tužioci Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu su saslušali više od 100 osoba i detaljno analizirali prikupljenu dokumentaciju.

Nakon završenog građevinskog veštačenja, spisi su 20. novembra dostavljeni tužilaštvu, koje je Policijskoj upravi u Novom Sadu naložilo podnošenje krivične prijave protiv trinaestoro osumnjičenih.

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu podiglo je 30. decembra optužnicu protiv 13 okrivljenih, a uz nju je dostavljena celokupna dokumentacija prikupljena tokom predistražnog i istražnog postupka, kao i svi ostali dokazi koji potkrepljuju postojanje opravdane sumnje za podizanje optužnice.

Optužnica je podignuta nakon što je okončana istražna faza krivičnog postupka donošenjem Naredbe o završetku istrage i to protiv bivšeg v. d. generalnog direktora "Infrastruktura železnice Srbije" a. d. Jelene Tanasković, bivšeg ministra u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Gorana Vesića, bivšeg v. d. pomoćnika ministra u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Anite Dimoski i bivšeg generalnog direktora "Infrastruktura železnice Srbije" a. d. Nebojše Šurlana, zbog sumnje da su izvršili krivično delo teško delo protiv opšte sigurnosti iz člana 288 stav 2 Krivičnog zakonika u vezi sa krivičnim delom izazivanje opšte opasnosti iz člana 278 stav 3 u vezi sa stavom 2 Krivičnog zakonika.

Optužnica je podignuta i protiv odgovornog projektanta građevinske konstrukcije S. N., glavnog projektanta idejnog projekta M. J., glavnog projektanta projekta za građevinsku dozvolu Lj. M. M., izvestioca za konstrukcije Republičke revizione komisije M. S., lica odgovornog za tehničku kontrolu J. S. M., lica odgovornih za izvođenje građevinskih radova Z. S. M. i D. J., lica odgovornih za stručni nadzor M. G. i D. T., zbog opravdane sumnje da su izvršili krivično delo teško delo protiv opšte sigurnosti iz člana 288 stav 2 Krivičnog zakonika u vezi sa krivičnim delom nepropisno i nepravilno izvođenje građevinskih radova iz člana 281 stav 1 Krivičnog zakonika.

Advokat Nikola Dumnić kaže za "Novosti" da, sudeći po praksi, složeni procesi i postupci traju mnogo duže nego u ovom konkretnom slučaju.

- Kada imate toliki broj okrivljenih, toliki broj veštačenja, veliki broj svedoka, obično to traje značajno duže - navodi advokat Dumnić i dodaje:

- S obzirom na to da se radi o pritvorskom predmetu, sud je vezan rokom od šest meseci i to je period u kome treba da se podigne optužnica. U praksi kod ovako složenih predmeta, sa ovolikim brojem okrivljenih i veštačenjima koja moraju biti sprovedena obično se optužnica podiže pri kraju tog roka, a ovde je to učinjeno značajno ranije - navodi Dumnić.

Autor: Dubravka Bošković