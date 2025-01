Isplivali novi detalji: Vlasnici doma za stare u Barajevu gde je u požaru stradalo 8 osoba dužni više od 15 miliona

Iskreno, ovaj dom nikako nije bio na dobroj lokaciji. Svuda je blato, a autobus do tamo ne ide, pa 8 kilometara mora ili da se pešači ili da se ide automobilom, ali je put jako loš, kaže jedan meštanin

Bračni par iz Barajeva, zajedno sa sinom, uhapšeni su nakon požara u domu za stare u kojem je nastradalo osam osoba. Nakon njihovog hapšenja otkriveno je da su računi ovog doma bili blokirani zbog duga od 11,6 miliona dinara.

Međutim, to nije jedini dug koji imaju. Porodica je do pre manje od mesec dana vodila dom za stare u Velikoj Moštanici, ali je to preduzeće prinudno likvidirano zbog duga većeg od 4,1 miliona dinara. Ukupni dugovi ove porodice tako prelaze 15 miliona.

Prema podacima dostupnim na Agenciji za privredne registre, direktor preduzeća bio je upravo uhapšeni sin. Kao "ostali zastupnici" navedeno je ime njegovog oca.

Datum osnivanja je 12. septembar 2018. godine.

"U skladu sa odredbom člana 547. stav 1. Zakona o privrednim društvima objavljuje se obaveštenje da su se stekli razlozi za prinudnu likvidaciju kod privrednog društva koje, u skladu sa članom 546.stav 2., nije moguće otkloniti", navodi se na sajtu Agencije za privredne registre (APR). Kako se dodaje, razlog prinudne likvidacije je to što nadležnom registru nisu dostavljeni finansijski izveštaji za 2021. i 2022. godinu, do kraja prethodne poslovne godine (2023.) kao godine u kojoj se podnose ti finansijski izveštaji. Kao datum objave, navodi se 30. decembar 2024. godine.

Prema podacima na sajtu Narodne banke Srbije (NBS) navodi se da su računi ovog preduzeća ukupno 1.271 dan u blokadi, kao i da je ukupnu iznos blokade 4.129.546,48. "Dužnik ne može da raspolaže sredstvima na računima banaka", navodi se na sajtu Narodne banke Srbije.

"Odatle su premestili korisnike u ovaj dom"

Kako tvrde meštani naselja Veliki Borak koji žive nedaleko od doma za stare koji je u ponedeljak ujutru izgoreo, oni su čuli da je Aleksandar I. zatvorio dom u Velikoj Moštanici pre manje od mesec dana.

- Odatle su sve korisnike premestili u ovaj dom. Iskreno, ovaj dom nikako nije bio na dobroj lokaciji. Svuda je blato, a autobus do tamo ne ide, pa 8 kilometara mora ili da se pešači ili da se ide automobilom, ali je put jako loš - kaže jedan meštanin.

Prema njegovim rečima, roditelji i sin su dom za stare koji je ponedeljak ujutru izgoreo renovirali "nedavno". - Dograđivali su ga pre par godina, baš taj deo koji je skroz izgoreo. Mislim da su to uradili kako bi povećali kapacitet - kaže meštanin.

I računi doma za stare u Barajevu su blokirani.

Prema podacima dostupnim na sajtu Narodne banke Srbije, tekući račun koji u banci ima njihov dom za smeštaj odraslih i starijih u Velikom Borku u opštini Barajevo je blokiran 20. januara 2020. godine i iz te blokade, do danas, nije izašao.

"Dani blokade u proteklih pet godina: 1.828", navodi se na sajtu Narodne banke Srbije. Kako piše, ukupan dug iznosi 11.646.280,50 dinara.

Ministar: Licencu je dobio 2021. godine sa važenjem šest godina

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Nemanja Starović, kazao je da resorno ministarstvo utvrđuje sve činjenice koje su dovele do izdavanja licence za rad koja je inače izdata u junu mesecu 2021. godine. Starović je naveo da nije u potpunosti tačno da je ovom domu istekla licenca 2019. godine, jer je prva izdata na pet godina i ona je važila od 2014. do 2019. godine.

- Licencu je dobio i 2021. godine u junu sa važenjem od šest godina - dodao je Starović.

Ministar Starović je naveo da je jedan od najvažnijih preduslova za dobijanje licence jeste ispunjenje protivpožarnih uslova koje je ovaj dom, u momentu izdavanja licence, imao. Između ostalog, on je naveo i da je u ovom domu do sada sprovedeno osam inspekcijskih nadzora, a da je poslednji bio pre nešto više od mesec i po dana.

- To je bilo po prijavama koje su dobijene, a koje su se odnosile na održavanje septičke jame - pojasnio je on.

Ministar Starović je dodao da su tada inspektori utvrdili određene nepravilnosti vezane za vođenje personalnih dosijea korisnika, kao i za ugovore o radu sa personalnom, sa zaposlenim licima.

- Pokrenuti su postupci, ali ništa od toga nije imalo veze sa bezbednošću i nisu utvrđene nikakvi nedostaci vezani za protivpožarnu zaštitu - dodao je Starović.

Kada je reč o blokadi računa, ministar Starović je rekao da se utvrđuju sve okolnosti vezane za tu činjenicu.

- Ukazao bih da ni tu stvari nisu jednostavne. Postoji više povezanih pravnih lica, takozvanih "ćerki firmi" i oni su očigledno preko različitih tekućih računa sprovodili svoje poslovanje - rekao je Starović.

Osam osoba je stradalo, a više njih je povređeno u požaru koji je izbio u ponedeljak ujutru oko 4.30 sati u staračkom domu u Velikom Borku u opštini Barajevo. Požar je, kako se sumnja, podmetnuo jedan od korisnika, navodno s psihičkim problemima, koji je i sam izgoreo u požaru.

Autor: Snežana Milovanov