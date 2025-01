Istraga požara u domu za stare u Barajevu još traje: Sumnja se da su napravljeni OVI PROPUSTI

Tri dana prošlo je od požara u domu za stara lica u Barajevu, a šest od sedam povređenih i dalje se nalaze u bolnicama. Kada je u pitanju VMA, jedan od četiri pacijenta pušten je na kućno lečenje, dok je jedna žena i dalje na mehaničkoj ventilaciji i ima teže opekotine. Još troje povređenih nalazi se u Kliničkom centru Srbije. I dok porodice strahuju za povređene, istraga je u toku, a tri osobe su u pritvoru zbog smrti osam osoba i povređivanja sedam.

Kako je saopštilo Više javno tužilaštvo u Beogradu, osumnjičeni u tom slučaju su direktor Doma za smeštaj starih i odraslih lica "Ivanović" Gorica I, kao i njen suprug i sin Aleksandar I. i Miloš I, kojima je povereno obavljanje upravljanja, nadzora i drugih poslova u domu u Barajevu. Njima je na teret stavljeno krivično delo teško delo protiv opšte sigurnosti za koje im preti kazna zatvora duža od pet godina, te im je određen pritvor do 30 dana kako ne bi ponovili krivično delo, ali i zato što je izvršenje krivičnog dela za koje se terete dovelo do uznemirenja javnosti.

Istragom je do sada utvrđeno da nisu postupili po propisima predviđenim odredbama Zakona o zaštiti stanovništva o izloženosti duvanskom dimu, kojim je zabranjeno pušenje u prostorijama ustanova socijalne zaštite. Kako navode iz tužilaštva, Gorica I. nije kontrolisala zabranu pušenja u prostoru u kom je pušenje zabranjeno, odnosno u spavaćim sobama u kojima su smešteni korisnici doma, u hodniku i u potkrovlju, na šta je, kao direktora ustanove, obavezuje Odluka o imenovanju lica ovlašćenog i zaduženog za kontrolu zabrane pušenja.

Sumnja se i da osumnjičeni nisu postupili po odredbama Zakona o pravima korisnika usluga privremenog smeštaja u socijalnoj zaštiti, kojima je, između ostalog, predviđeno da je ustanova obavezna da korisnika smeštaja blagovremeno upozna sa tim da mora da poštuje pravila ponašanja i organizacije života u domu. Ukoliko ih korisnik ne poštuje i time ugrožava bezbednost, zdravlje i život ostalih korisnika, odgovorna lica su u obavezi da donesu odluku o prestanku smeštaja korisnika, što nije urađeno.

Istragom je utvrđeno da nije izrađena ni Procedura o postupanju u slučaju nastupanja incidentnih situacija i da osumnjičeni nisu postupali po Aktu o proceni rizika na radnom mestu koji je donela sama osumnjičena Gorica I, te da su time izazvali opasnost za život i telo ljudi i imovinu većeg obima. Oni su olako držali da do smrti i zadobijanja telesnih povreda korisnika neće doći ili da će moći to da spreče, ali je nastupila smrt osam korisnika doma, dok je teške telesne povrede zadobilo njih sedmoro.

Podsetimo, do požara je došlo u ponedeljak, oko 3.30 sati posle ponoći, a vatra se razbuktala nakon što je korisnik doma zapalio dušek. On je jedan od osmoro poginulih. Iako je na teren izašlo 11 vatrogasnih vozila, a stigli su 13 minuta nakon poziva, to nije sprečilo tragediju. Velika površina je bila zahvaćena plamenom, a u jednom momentu se urušilo 150 kvadratnih metara krova.

Uviđaj je trajao satima, počeo je odmah nakon gašenja požara, a završen je oko 14 sati. Insprektori i forenzičari pregledali su svaki deo kuće u potrazi za dokazima o tome odakle je požar potekao i šta je njegov uzrok.

Inspektori socijalne zaštite su odgovornom licu doma za stare izrekli zabranu rada zbog požara koji je nastupio. Izvršen je i vanredni inspekcijski nadzor. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja sarađuje sa Upravom kriminalističke policije i tužilaštvom u cilju rasvetljavanja tragedije.

I dalje se čekaju rezultati obdukcije tela poginulih, a redovno se prati i stanje povređenih. Istraga slučaja se nastavlja dok ne budu utvrđene sve okolnosti.

