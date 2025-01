Andrej Nikodijević (25) iz Niša poginuo je u stravičnoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila pre tri dana kod Aleksinca kada je navodno, pokušao da izbegne sudar sa vozilom kojim je upravljao maloletnik (17).

Njegova neutešna verenica i majka za Kurir su ispričale potresne detalje udesa u kome su ostali bez voljenog bića.

Nesreća se dogodila 24. januara u večernjim časovima kada su Andrej i njegova verenica Tijana krenuli "opelom" krenuli da posete njegovu majku i straog deku u aleksinačko selo Mozgovo. Tada je došlo do sudara sa automobilom marke "hjundaji" kojim je upravljao maloletnik (17). Prema rečima naših sagovornika verenici su pokušali da izbegnu sudar, ali je nažalost došlo do čeonog udarca, a posledice su bile jezive - Andrej je preminuo, a maloletnik je prevezen u bolnicu sa teškim telesnim povredama. Navodno, maloletnik još uvek nema izdatu vozačku dozvolu.

- Krenuli smo ka selu Mozgovo da pokupimo njegovu mamu. Trebalo je da odemo do Aleksinca jer smo pripremali parastos za Andrejevu baku koja je umrla pre mesec dana. Nismo brzo išli, čak ni na auto-putu. Dogovarali smo se za planove za uveče, gde ćemo i šta ćemo da radimo. Ušli smo potom u selo i čuli smo se s majkom Mirjanom. Ja sam onako rekla da je Andrej vozio "kao po jajima" kroz selo i rekla sam da stižemo. Pred skretanje za sokače, za našu ulicu, samo smo videli kako prema nama auto koji baš vidno žuri. Moj momak je smotao na desno, ali nas je ovaj ipak udario. Od siline udarca smo leteli preko jarka i to nekih šest, sedam metara. Videla sam kada se otvorio njegov er beg. Preleteli smo taj jendek i samo smo tresnuli o zemlju. Užas. Sledeća slika je kako krvari iz svih šupljina na glavi. Bio je živ još jedno desetak minuta. Na moje reči: "Ljubavi budi se, nemoj da mi umreš", davao je neke znake života. Međutim kada sam ga prigrlila i napipala mu puls, u jednom trenutku više nisam osetila pulsiranje. Umro mi je na rukama, a razgovarali smo kada da organizujemo svadbu. Trebalo je uskoro da se venčamo uskoro - priča Kuriru, Andrejeva verenica Tijana Pančić (21).

Andrejeva majka ih je za to vreme čekala na kapiji u Mozgovu. Nakon što se čula sa snajom Tijanom, očekivala ih je da dođu.

- Iako smo se čuli malo pre toga, Tijana me zove i glasno viče: "Zovi Hitnu pomoć hitno, Andrej je mnogo povređen". Bila sam izbezumljena, nekako sam došla do mesta nesreće i videla sina, svog u krvi. Kada ga pipnem i nešto mu govorim, daje neke znake života kao da me razume. Tijanu pa ne mogu ni da odvežem. Onaj dečko tamo leži, dva tri metara od njegovog auta jer je ispao iz kola. Onda je došao njegov otac. I on je bio pijan, vikao je na nas, ma jedna, zaista, užas. Strašno, sina sam izgubila zbog sekunde. Ili da je išao brže ili sporije, ovaj bi prošao ili preleteo. Kako sam kasnije čula i on i otac su bili u prodavnici. Onda je kao otac zaspao u prodavnici, a ovaj mu je ukrao ključeve. Ne verujem u to, ali to ima ko da utvrdi - priča majka Mirjana koja je pre mesec dana ostala i bez majke.

Jedna od prvih komšinica, Zagorka Golubović u suzama dočekuje novinare.

- To je jednom momak bio. To se više ne rađa. On je radio u firmi gde se putevi prave. Radan i vredan momak, sada je hteo da se oženi, nikada nije pio i pravio neku gužvu ovde u kraju. Ma, nemam reči za dečka. Nisam verovala da bog može da uzme takvu dušu. Meni je ćerka javila ujutru šta se dogodilo i ja sam u neverici bila - kaže ona.

Tinejdžer (17) je hitno iz Univerzitetsko koliničkog centra prebačen u Beograd zbog krupnih telesnih povreda. Istragu vodi Osnovno javno tužilaštvo u Aleksincu.

Autor: Iva Besarabić