Darko je ubijen na rođendan trudne žene ispred kuće: 2 meseca kasnije DNK TEST OTKRIO strašnu istinu! Iza svega KRIJE SE OSVETA?

Nesrećni Petrović pogođen je sa šest dramlija u grudi i u srce, nakon čega je na mestu ostao mrtav

Darko Petrović (35) iz Prugova kod Požarevca ubijen je na porodičnom imanju, ispred ulaza u očevu kuću koja se nalazi odmah pored njegove. Kobne večeri Darko je proslavljao rođendan supruge Dragane, koja je za mesec dana trebalo da se porodi, ne sluteći da mu je to poslednji dan u životu.

Tog 30. januara 2016. oko ponoći napadač je iz mraka ispalio u njega dva patrona iz lovačke puške, kada je izašao napolje i počeo da obuva patike. Da je tog trenutka supruga bila pored njega, i ona bi sigurno bila pogođena, ali se zadržala u kući da pospremi sto nakon večere.

Nesrećni Petrović pogođen je sa šest dramlija u grudi i u srce, nakon čega je na mestu ostao mrtav... Ubica je nestao kao duh pre nego što je iko stigao da ga vidi.

Darkov otac Rajko odmah je posumnjao da je ubica komšija Toplica Živković (tada 53), što se ispostavilo tačnim tek dva meseca kasnije, zahvaljujući DNK analizi tragova sa mesta zločina.

Živković nikad nije priznao krivicu, zbog čega je motiv ostao nepoznat. Pretpostavlja se da se osvetio Darku zbog toga što je ranije svedočio na sudu protiv njegovog sina koji je odgovarao za razbojništvo.

Nekoliko godina pre ovog zločina, Živković je izašao iz Kazneno-popravnog zavoda "Zabela", gde je robijao 15 godina jer je 1996. ubio meštanina Prugova Novicu Spasića ispred lokalnog bifea.

- Tokom svađe, iz šortsa je potegao pištolj i u Spasića ispalio pet hitaca. Onda je otišao, ali se ubrzo vratio i ispalio mu još jedan metak u glavu. Tada je osuđen na 11 godina zatvora. Međutim, u zatvoru je dobijao povlastice pošto mu je jedan vaspitač bio rođak, pa je preko njega ostvario pravo na izlazak vikendom. Prilikom jednog takvog izlaska izvršio je razbojništvo, te je osuđen na još sedam godina. S obzirom da je u to vreme maksimalna kazna bila 15 godina, u zatvoru je bio ukupno toliko - otkrio je izvor upućen u taj slučaj.

Očigledno ga to nije promenilo pa je nastavio da se bahati i po izlasku sa robije. Prugovčani su otkrili da je bio preke naravi, da je povezivan sa nekim sumnjivim paljevinama i da je uvek nosio oružje sa sobom:

- Pucao je u javnu rasvetu u selu i u sijalice meštanima ispred kuća. Govorio je i da njemu nije problem da ubije, kad je to već jednom uradio. Ko zna čim se sve bavio. Bilo je sumnjivo i što se Toplici imovinsko stanje nakon izlaska iz zatvora naglo povećalo. Za kratko vreme je sazidao kuću, kupio auto 'audi A8' i traktor. Svi smo bili u čudu otkud mu sve to, kad nigde nije bio zaposlen. U ovom selu i okolini u poslednjih 50 godina bila samo dva ubistva, iza oba stoji upravo on.

U februaru 2020. Živković je pravosnažno osuđen za ubistvo Petrovića, takođe na 15 godina kao i posle prvog zločina.

Darkova supruga, koja je u vreme njegovog ubistva bila u poodmakloj trudnoći, donela je na svet muško dete.

- Moja snaja je, zbog svih događanja i stresa usled Darkovog ubistva, u osmom mesecu trudnoće doživela moždani udar zbog čega je operisana. Ipak, podarila mi je zdravog unuka koji mi je uspomena na pokojnog sina. Sada ga čuvam i pazim i svu ljubav, koju sam imao prema sinu, preneo sam na njega - kazao je Rajko Petrović.

Autor: Snežana Milovanov