JEZIV SLUČAJ VRŠNJAČKOG NASILJA U VRANJU: Dečaka sedmog razreda drugovi vezali, tukli, šutirali i prislanjali mu NOŽ UZ VRAT

Nekoliko starijih dečaka u Vranju, mučili su učenika sedmog razreda, a slučaj je prijavljen policiji i tužilaštvu. Informaciju o ovom događaju potvrdio je i Viši sud u Vranju.

- Rekli su mi da sednem na stolicu, naterali su me da skinem gornji deo trenerke. Vezali su mi ruke i noge i krenuli da tuku. Najpre jedan, pa još četvorica tukli su me po licu, svi osim jednog dečaka šestog razreda, koji je bio u prostoriji. Onda me je jedan šutnuo nogom u rame, pa sam pao sa stolicom za koju sam bio vezan, a onda su nastavili da me tuku i šutiraju i gaze po glavi - izjavio je učenik sedmog razreda, nakon što je sa majkom prijavio slučaj policiji.

Maltretirani dečak je u policiji ispričao kako su ga drugovi tukli, šutirali, udarali metlom, a onda se jedan vratio sa nožem u rukama i njime prelazio po telu i prislonio uz vrat i pretio da će ga ubiti, jer ga je “izdao policiji”.

Dečak je prisustvovao tuči pre nekoliko dana, pa je u svojstvu svedoka ispričao policiji šta se tada desilo, što je dovelo do toga da ga namame u kuću u kojoj su se i ranije okupljali da se druže kako bi ga zlostavljali.

Slučaj je majka dečaka prijavila policiji, jer joj se sin nije javljao na telefon, a kada je došao kući, bio je vidno uznemiren.

Dečak je zbrinut u bolnici, sa fizičkim povredama i psihičkim traumama. U vezi ovog slučaja istraga je u toku. Ono što je poznato je da postoji osnova sumnje da je jedan maloletnik uz pomoć još tri maloletna lica, nad dečakom izvršio krivično delo “zlostavljanje i mučenje”.

Autor: Iva Besarabić