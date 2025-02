BEZBEDNOST DECE JE U NAŠIM RUKAMA: MUP Srbije objavio alarmantne podatke o broju maloletnika nastradalih u saobraćajnim nesrećama u 2024. godini!

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije objavilo je statistiku u kojoj se precizira da je tokom 2024. godine 16 mališana nastradalo u saobraćajnim nesrećama na druomovima Srbije. U istom periodu 157 maloletnika je teško, a 1.167 je lakše povređeno.

Kako se navodi na zvaničnoj stanici MUP Srbije na društvenim mrežama, ovo su podaci poginulih i povređenih mališana koji su u nesrećama bili putnici.

"Bezbednost dece je u tvojim rukama, deca nisu samo brojevi! To su nečija deca, nečiji snovi prekinuti su zauvek. Nema izgovora! Uvek pravilno veži dete u auto-sedištu. Pojas spasava živote, veži ga i ti! Ne vozi brzo. Ne rizikuj, propisi postoje s razlogom", piše u objavi MUP Srbije na društvenim mrežama preko kojih je upućen jasan i glasan apel svim vozačima".

Nastradale dve sestre na povratku s letovanja

Hasredin F. (42) iz Novog Pazara i njegove ćerke stare tri i 14 godina poginule su u stravičnoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila 9, avgusta 2024. na magistralnom putu Sjenica-Prijepolje.

U "audiju" bile su i njegova supruga koja je teško povređena, dok je njegov sin prošao bez povreda i bio svedok jezivog udesa.

Hasredin F. vraćao se sa letovanja u Crnoj Gori kada je na njih obilazeći kolonu vozila zakucao "mercedes" kojim je upravljao Dženan K. (22) iz Sjenice koji je takođe, nastradao.

Kako bi vozači trebalo da vode računa o mališanima koje voze u automobilima objasnio je i Milan Božović, stručnjak za bezbednost u saobraćaju.

- Statistika koju je objavio MUP Srbije jasno govori o tome da su deca poginula u nesrećama kao putnici u vozilima. To nam govori da neko, ko je bio za volanom nije dovoljno vodio računa o njihovoj bezbednosti - navodi Božović i pojašnjava:

Poginuli brat i sestra Na pružnom prelazu u mestu Petka kod Lazarevca, 19. avgusta 2024. poginuli su brat i sestra stari 12 i 14 godina, dok je njihov otac Milan D. (38) tom prilikom teško povređen. Poginuo je i taksita "audija" Milan L. koji je porodicu vozio na bazen tog dana, ali iz nepoznatog razloga, kako se moglo videti na jezivom video-snimku nesreće nije se zaustavio na pružnom prelazu, već je nastavio pravo i voz ih je vukao nekoliko stotina metara. U godini koja je prošla bili smo svedoci jezivih nesreća u kojima su stradale čak i čitave porodice na drumovima širom zemlje. Osim tragedija u kojima su bahati ili pijani vozači usmrtili decu koja su bila u vozilima koja su se sudarila, zabeleženo je, nažalost, i nekoliko slučajeva gde su roditelji, iz nekih sumanutih razloga, u smrt odvezli svoje mališane.

- Nije dovoljno da dete ima svoje sedište, potrebno je i da to sedište vezuje u skladu sa svim propisima koje je dao proizvođač dečjeg auto-sedišta. Vozači moraju biti svesniji i oprezniji rizika kada voze decu.

Naš sagovornik naveo je da u poslednjem vreme ima više motornih vozila na drumovima i da je to još jedna stvar zbog koje dolazi do učestalih nesreća, a potom nažalost i do putnika sa smrtnim ishodima.

Jedna od najtežih nesreća dogodila se, da podsetimo, 21. septembra prošle godine kada su Danijel L. (33) iz Novog Pazara i njegovo troje dece od deset, sedam i godinu dana poginuli u sudaru njihovog "forda" sa vojnim vozilom PASARS na magistralnom putu Kraljevo - Raška.

U smrskanom vozilu bila je i Danijelova supruga i majka troje poginule dece dečice, ali je ona nekim čudom preživela ovaj jezivi udes, dok je šesta saputnica, komšinica Danijela K. (27), preminula od zadobijenih povreda.

Porodica se kobnog dana uputila na sabor povodom praznika Mala Gospojina koji se održavao u manastiru Studenica.

Autor: Aleksandra Aras