ONI SU UBIJENI PRED NAJBLIŽIMA! Vukotić pred trudnom ženom, Dedović pred porodicom, Opačić sa suprugom likvidiran na godišnjicu braka

Nekoliko vođa škaljarskog klana ubijeno je naočigled partnerki i dece. Ubistva su izvršena i u restoranu, i pred kućom.

Jovan Vukotić, vođa škaljarskog klana koji je ubijen 8. septembra 2022. u Istanbulu, stradao je naočigled trudne supruge Maše M. i njihovog maloletnog deteta. Turski sud je na doživotne kazne zatvora osudio naručioce, kao i izvršioce zločina koji su sa motora u pokretu pucali u Vukotića, koji je sedeo na mestu suvozača u automobilu u kom je bio sa porodicom.

Vođa "škaljarskog klana" nije prvi koji je stradao naočigled žene. Poslednji u nizu zločina koji se dogodio naočigled partnerke je ubistvo Nikole Stankovića Pivceta (27), koji je izrešetan u spavaćoj sobi, dok je ležao sa trudnom verenicom.

Prethodno, u januaru 2020. pred ženama su ubijene i vođe škaljarskog klana Igor Dedović i Stevan Stamatović, u jednom restoranu u Atini dok su sedeli i večerali. Za istim stolom bila su i njihova maloletna deca.

- Bila sam okupirana ćerkom i nisam videla kada su ušli u restoran. Sledeće čega se sećam su vriska i metež. Nisam se bacila na pod, već sam ostala na nogama. Videla sam svog supruga kako sedi i mislila sam da je i dalje živ. Stevana Stamatovića sam videla kako leži na podu - ispričala je Anita Dedović istražiteljima.

Opačić i njegova žena ubijeni na godišnjicu braka

Nenad Opačić (54), navodni vođa "veterničkog klana" i njegova supruga koja nije bila povezana sa kriminalom, Jasmina Opačić (46), ubijeni su 28. februara 2015. i to na 22. godišnjicu braka.

Nenad Opačić toga dana bio je bio na slobodnom vikendu, jer je služio kaznu u KPZ Sremska Mitrovica. Sa prijateljima su bili na večeri, ali ih je ubica na povratku sačekao ispred kuće u kojoj su živeli i zapucao na Nenada. Supruga pokojnog je navodno potrčala za ubicom koji je tada ispalio hice i u nju.

U pucnjavi je, u butinu, ranjena i supruga Stevana Stamatovića.

- Toga dana je bilo Bogojavljanje, išli smo u crkvu da zapalimo sveće, pa na ručak sa Dedovićima. Dok smo još sedeli za stolom ušli su neki ljudi, meni iza leđa. Sve se dešavalo jako brzo. Nastala je pometnja, suprug me je pogledao i odgurnuo mene i sina. Stolica mi se prevrnula i kada sam pala videla sam da Stevan leži pored - ispričala je na saslušanju tokom istrage udovica Stevana Stamatovića, Mileva.

Samo dva dana pre ubistva škaljaraca u Atini, 17. januara 2020. pred očima žene i deteta i to na Bežanijskoj kosi u Beogradu, maskirani napadač je ispalio rafal u pomorca Marka Vukovića, inače kuma Radoja Zvicera, vođe kavačkog klana. Kako su mediji tada pisali, Vuković je sedeo u kolima, pored njega je bila supruga, a na zadnjem sedištu dete.

I kum Alana Kožara, koji je i sam ubijen na Krfu u julu 2020, Zijad Nurković (24), likvidiran je u aprilu 2019. u španskoj Malagi dok je bio u automobilu sa trudnom suprugom Vasilisom, inače crnogorskom blogerkom, i njihovom ćerkom. Nepoznati egzekutor prišao je džipu u kom je bio bračni par i sa suvozačeve strane, ispalio je nekoliko hitaca u Nurkovića. Trudnica i dete prošli su bez povreda.

- Tokom devedesetih, kriminalci se nisu ubijali pred ženama i decom, to se veoma retko dešavalo. Tek od 2015. to se sporadično dešavalo, jer se do tada poštovao kodeks da se ne rizikuje da žene i deca budu kolateralna šteta. Međutim, poslednjih godina, svedoci smo da se u kriminalnim obračunima gotovo isključivo bira trenutak da je žrtva na dohvat ruke, bez obzira na to da li su u njenoj blizini žene, pa čak i deca - objašnjava sagovornik Kurira.

Prema njegovim rečima, presretnute Skaj poruke koje se odnose na pripreme nekih od likvidacija, svedoče o tome da prilikom planiranja pripadnici kriminalnih grupa pokušavaju da odaberu trenutak kada članovi porodice "koji se ne diraju" ne budu u blizini, ali da prelaze preko toga ako smatraju da je napad nemoguće izvesti u drugom momentu.

Jeziv snimak iz Brazila

U januaru prošle godine u javnosti se pojavio snimak ubistva Darka Geislera Nedeljkovića (43) iz Pančeva, navodno bliskog škaljarskom klanu. Na snimku se videlo na biciklama sa suprugom i dvoje dece stiže ispred zgrade u kojoj su živeli u Brazilu, kada ubica prilazi i puca u njega, dok on pridržava biciklu na kojoj je dete.

Podsetimo, prvi put bomba je pod njegov automobil postavljena 2018. i tada je državljanka Španije Olac Bilbao Gonzales, nekadašnja mis Marbelje, teško povređena. Drugi put, bomba je bila kobna po Stojanovića, ali je smrt izbegla njegova verenica Kolumbijka Sonja Suarez Gomez.

- Ne krijem ožiljke, oni su dokaz da sam živa i borim se svakodnevno da živim - napisala je ispod jednog videa koji je objavila na društvenim mrežama Olac Bilboa.

I Vladimir Bjelanović, ubijen je 2015. u samom centru Beograda pred trudnom verenicom. Napadač je prišao automobilu u koji su tek ušli u Mileševskoj ulici na Vračaru i ispalio hice u njega. Tijana M., samo pukom srećom prošla je bez povreda.

Supruzi na rukama preminuo je 2022. i Branislav Penčić, navodno bivši vođa navijačke grupe Partizana "Hed hantersi". Dok je stajao ispred zgrade u kojoj je živeo u Obrenovcu, napad je naočigled supruge prišao i iz pištolja sa prigušivačem pucao u njega.



Autor: Jovana Nerić