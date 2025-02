ŠOK DETALJI O NESTANKU DANKE ILIĆ! Jurić: Pregledao sam snimke, OVO mi nije jasno, ljudi bliski porodici nisu dovoljno ispitani

Način komunikacije porodice, kaže, neuobičajen je.

Gotovo godinu dana prošlo je od nestanka Danke Ilić, slučaja koji je potresao Srbiju i region. Javnost i dalje ne zna šta se tačno dogodilo, dok se spekulacije i teorije zavere nastavljaju. Nedavno su roditelji devojčice na Tik-toku odgovarali na pitanja o 13 teorija koje kruže od trenutka njenog nestanka, a koje ne prestaju da se pominju s obzirom na to da telo devojčice nije pronađeno.

Da li se istina može naslutiti na osnovu odgovora koje su roditelji dali na 13 ključnih pitanja i šta su hteli time da postignu u "Jutro na Blic" govorio je Igor Jurić, predsednik Centra za nestalu i zlostavljanu decu.

Igor Jurić ističe da veruje da su se roditelji Danke Ilić oglasili samostalno, bez dogovora sa policijom ili institucijama i naglasio je da smatra da bi bilo bolje da su razgovarali sa novinarima.

- Ne verujem da je bilo u nekom dogovoru s policijom ili institucijama. Ja pratim neke profile koji su uključeni u ceo slučaj. Smatram da bi bilo mnogo svrsishodnije da izađu da razgovaraju sa nekim kompetentnim novinarom, koji bi postavljao prava pitanja. Mene čudi taj način komuniciranja sa javnošću - kaže Igor Jurić.

Jurić se osvrnuo i na momenat kada je mala Danka nestala i opisao je šta je zatekao na licu mesta kada je otišao u Banjsko polje.

- To je mesto koje je zaista zapušteno. I stvarno to nisu uslovi da majka odvede decu da se igraju. Bio sam tamo kada je sve već bilo raščišćeno i ne mogu da govorim o tome da li je porodica odlazila na to mesto, ali za tako mali uzrast deteta nije logično da ga ostave u takvim uslovima da se igra. Gde je majka u tom momentu bila ili nije, to je takođe pitanje. Pogledao sam i kamere i na njima se ne može tačno videti šta se tu dešava. Ono što jeste zabrinjavajuće jeste da je neko tu doveo svoje dete i ostavio da se igra. Ja svoje dete ne bih ostavio tu - kaže Jurić.

Neizvesnost najteže pada porodici i bilo bi jako loše da se istina ne sazna, dodao je Igor Jurić.

- Najgore će biti da se istina ne sazna. Loša je i neizvesnost za celu javnost, kao i to što se gubi poverenje u institucije. Definitivno je neka greška napravljena u nekim procedurama. Krenulo je dobro, svi smo bili aktivirani, i gorske službe spasavanja i mediji, i to jeste za nauk da ne prilazimo svakom slučaju na isti način i da to moramo da poboljšamo - kaže Jurić.

On ističe i da se nadao da će se neko javiti i tražiti otkup za mali Danku.

- Mi smo se najviše nadali da neko traži otkup. Pa šta god da neko traži, ti ćeš naći novac. U tom nekom uskom krugu ljudi se krije tajna. Mislim da postoji tu još neka osoba i ja ne mogu da se pomirim s činjenicom da ljudi ovog kapaciteta koji su optuženi za nestanak da su mogli da naprave jedan tako savršen zločin. Mislim da, kao u nekim slučajevima nestanaka dece i mladih, ljudi koji su bili u bliskom kontaktu porodice nisu bili dovoljno dobro ispitani i da se tu krije neka tajna - kaže Jurić u "Jutro na Blic".

On ističe i da je smrt jednog od osumnjičenih samo dodatna komplikacija za tužilaštvo.



Autor: Dalibor Stankov