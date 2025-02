Presuda Višeg suda u Beogradu 4 P3 br. 423/20 od 20.05.2022. godine

Objavljujemo IZREKU presude po tužbi Lazara Lazarevića protiv Pink Media Group d.o.o. i Nemanje Pajića.

VIŠI SUD U BEOGRADU, sudija Marijana Nikolić Milosavljević, sudija pojedinac, u parnici tužioca Lazara Lazarevića iz Beograda..., čiji je punomoćnik Marija Zdjelar, advokat iz Beograda, ul. Rudnička br. 10, protiv tuženih Pink Media Group d.o.o. Beograd, ul. Neznanog junaka br. 1 i Nemanje Pajića iz Beograda, ul. Neznanog junaka br. 1, čiji je zajednički punomoćnik Jovan Rajković, advokat iz Beograda, ul. Marka Oreškovića br. 6, radi naknade nematerijalne štete, vrednost predmeta spora 300.000,00 dinara, nakon zaključene glavne i javne rasprave na ročištu održanom dana 20.05.2022. godine, doneo je presudu.

Tekst presude prenosimo u celosti:

DELIMIČNO SE USVAJA tužbeni zahtev tužioca, pa se obavezuju tuženi Pink Media Group d.o.o. Beograd i Nemanja Pajić iz Beograda, da tužiocu Lazaru Lazareviću iz Beograda na ime naknade nematerijalne štete zbog pretrpljenih duševnih bolova usled povrede prava ličnosti solidarno isplate iznos od 150.000,00 dinara sa zakonskom zateznom kamatom počev od 20.05.2022. godine pa do isplate, u roku od 8 dana od prijema pisanog prepisa presude, pod pretnjom prinudnog izvršenja.

ODBIJA SE tužbeni zahtev tužioca Lazara Lazarevića iz Beograda u preostalom delu, preko dosuđenog iznosa od 150.000,00 dinara do traženog iznosa od 290.000,00 dinara, za iznos od još 140.000,00 dinara, sa zakonskom zateznom kamatom počev od 20.05.2022. godine, pa do konačne isplate, na ime naknade nematerijalne štete zbog povrede ugleda, časti i povrede prava ličnosti, KAO NEOSNOVAN.

ODBIJA SE tužioca Lazara Lazarevića iz Beograda kojim je tražio da se tuženi Pink Media Group d.o.o. Beograd i Nemanja Pajić iz Beograda obavežu da mu na ime pretrpljenog straha solidarno isplate iznos od 10.000,00 dinara sa zakonskom zateznom kamatom počev od 20.05.2022. godine pa do konačne isplate, KAO NEOSNOVAN.

OBAVEZUJE SE tuženi Nemanja Pajić iz Beograda da o svom trošku objavi uvod i izreku pravosnažne presude, bez komentara i bez odlaganja, a najkasnije u drugom narednom elektronskom izdanju medija Pink.rs, pod pretnjom plaćanja penala, dok se tužbeni zahtev u preostalom delu kojim je tražio da se objavi presuda u celosti, ODBIJA KAO NEOSNOVAN.

OBAVEZUJU SE tuženi Pink Media Group d.o.o. Beograd i Nemanјa Pajić iz Beograda da tužiocu solidarno naknade troškove parničnog postupka u iznosu od dinara 57.800,00 dinara u roku od 8 dana od prijema pisanog prepisa presude, sa zakonskom zateznom kamatom od dana izvršnosti presude do isplate, pod pretnjom prinudnog izvršenja.

Obrazloženje

Tužilac je, u tužbi podnetoj preko zakonskog zastupnika dana 08.12.2020. godine, kao i tokom postupka, preko punomoćnika naveo da je na internet portalu Pink.rs dana 11.06.2020. godine objavljen tekst pod naslovom: "NIJE IZDRŽAO: PREMINUO mladić koji je izboden na Zvezdari" i podnaslovom: "Mladić Lazar .L (17) koji je izboden juče u ulici Svetog Nikole na Zvezdari, podlegao je povredama". U tekstu se navodi: "Njega je napadač Miloš K. (18) nožem ubo direktno u srce. Napadač je ubrzo uhapšen, a nož je pronađen. Kako saznajemo, dvojica mladića su se posvađali pre tuče. Kako nezvanično saznajemo, Lazar je napadnut oko 16 sati u šumi koja je iza Gradske bolnice. Navodno se tu našao sa napadačem i sedeli su na klupi kada je došlo do svađe. M.K. ga je tada ubo nožem i pobegao. Povređeni Lazar je sa drugom krenuo ka bolnici, misleći da će uspeti da dođe sam do nje i potraži pomoć. Međutim, nakon 100 metara srušio se na ulicu. Uplašeni drug je otrčao do bolnice i lekarima rekao da mu je drug teško povređen. Lekari su odmah krenuli sa njim i Lazara reanimirali na licu mesta, a zatim ga na nosilima prebacili do bolnice gde je operisan. Policija je ubrzo uhapsila napadača nedaleko od mesta zločina i kod njega je pronđen nož. Pronalasku napadača je pomogao video-nadzor koji je na obližnjoj kući". Naveo je da su objavljene informacije neistinite, a jedino je istinito u tekstu da mu je Miloš Kuzmanović, u tekstu označen kao Miloš K. (18), dugovao novac i da je došlo do verbalnog sukoba između njih, nakon čega je Miloš Kuzmanović izvadio nož, tzv. skakavac i ubo ga u međurebarni deo, oštetivši mu srce, probivši jaknu i novčanik koji je imao u unutrašnjem levom džepu jakne. Da nije imao novčanik u džepu, ne bi preživeo napad. Tuženi nisu, pre objavljivanja informacije, iste proverili sa dužnom pažnjom, niti su ga kontaktirali, kao ni članove njegove porodice. Sporna objava je imala dalekosežne posledice po njega koje i danas traju, jer su od dana objavljivanja na internet portalu i dalje dostupne svim posetiocima portala. Posledice se ogledaju u pretrpljenim duševnim bolovima jakog intenziteta i straha. Objavljene informacije naškodile su njegovom moralnom, intelektualnom, emotivnom i socijalnom razvoju, jer je tada bio maloletan, dodatno usporile njegov oporavak, a nakon objavljivanja informacija teže je podneo i teže podnosi činjenicu da je usled nemilog događaja mogao da izgubi život. Bio je u ozbiljnoj životnoj opasnosti, koja je povećana kada je objavljena sporna objava o njegovoj smrti. Pretrpeo je psihičke traume i strah, jer su ga neprestano zvali prestrašeni i zabrinuti prijatelji i rodbina, a porodici izjavljivali saučešće. Pretrpljene duševne bolove pojačavala je činjenica da su njegovi roditelji pročitali vest o smrti sina, koji stres su prenosili neposredno i na njega. I dalje trpi duševne bolove i strah zbog objavljivanja spornih informacija. I dalje sreće drugare koji su zbunjeni kad ga vide i pitaju ga: "Zar si ti živ?", "Kako je objavljeno da si podlegao povredama kada si ipak živ?" i slična pitanja, što mu dodatno unosi nemir, strah i bol. Usled toga, povukao se iz društva i oseća veliku uznemirenost. Spornom objavom povređena su njegova prava ličnosti, jer je objava o smrti izuzetno teška, a vest objavljena u veoma čitanom mediju, koja je pritom neistinita, nepotpuna i uvredljiva. Imajući u vidu da je u vreme objavljivanja spornog teksta bio maloletan, tuženi su morali da postupaju sa povećanom pažnjom, što nisu učinili. Smatra da je jedini cilj objavljivanja informacije bio da jeftinim senzacionalizmom popune sadržaj glasila, neproverenim i netačnim informacijama, kako bi povećali tiraž. Podneskom od 12.07.2021. godine tužilac je, preko punomoćnika povukao tužbu prema tuženom Goranu Gmitriću...