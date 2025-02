PRVE SLIKE NAKON PREVRTANJA CISTERNE SUMPORNE KISELINE U VRČINU: Blokiran čitav rejon, ali nema opasnosti po građane! Evo koji su sledeći koraci (FOTO)

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je večerasu Vrčinu da je došlo do prevrtanja vagona sa sumpornom kiselinomi da je najvažnija da nema stradalih i povređenih, a nivo štetnih materija trenutno nije veći od dozvoljenog, to znači da nema opasnosti za građane.

„Kasno popodne smo dobili prijavu sa železničke stanice ovde u Vrčinu, da je došlo do incidenta, do prevrtanja vagona cisterne sa sumpornom kiselinom, kako ovde to stručno kažu akumulatorskom kiselinom koja se nalazi u akumulatorima i da je jedan od vagona prevrnut na bok i da je odatle došlo do curenja sumporne kiseline.

Na teren su odmah izašle jedinice Sektora za vanredne situacije i došlo je do potpune blokade ovog mesta, ljudi su udaljeni da se ispita kako je trenutno stanje, merilo se prisustvo tih štetnih materija. Ono što je najvažnija poruka nema stradalih, nema povređenih, a nivo tih štetnih materija trenutno nije veći od dozvoljenog, to znači da nema opasnosti za građane.

Za svaki slučaj biće ovde blokiran prolaz za sve dok se potpuno ne izvrši pregled celog ovog terena, krenula je i cisterna zbog pretakanja preostale sumporne kiseline. Takođe, potpredsednica Vlade i ministarka Irena Vujović je rekla da dolazi mobilna merna stanica koja će cele noći meriti nivo štetnih materija da bi smo imali tačan uvid u to da li postoji opasnost za građane ili ne i to je bila suština onoga što smo ovde uradili i naravno, dalja istraga će biti vođena o tome kako je došlo do nesreće, šta su uzroci.

Ono što je najvažnije da večeras sagledamo situaciju, eliminišemo mogući štetni uticaj na građane, da pomognemo da se sve organizuje kako treba. Ovde su prisutni ljudi iz Sektora za vanredne situacije, ali i iz redovne policije, zatim ljudi iz opštine i grada, tu su i moje kolege iz Ministarstva zaštite životne sredine koje vodi Irena Vujović i Ministarstva za javna ulaganja koje vodi Darko Glišić i svi zajedno ćemo praktično cele noći videti kakav je dalji razvoj situacije“, rekao je ministar Dačić.

Autor: Aleksandra Aras