KRENULA BORBA PROTIV KORUPCIJE! Gradonačelnik Obrenovca Milorad Grčić uhapšen je zbog sumnje da je oštetio EPS

Gradonačelnik Obrenovca Milorad Grčić uhapšen je danas u beskompromisnoj akciji države u borbi protiv korupcije !

Kako saznajemo, policija je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapsila Grčića zbog sumnje da je u vreme dok je bio vd direktora JP EPS sa saradnicima opštetio to javno preduzeće.

Akcija je, kako saznajemo i dalje u toku, a pored Grčića uhapšeno je još desetak osoba.

Žestoku borbu protiv korupcije u Srbiji najavio je početkom godine predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je tada istakao da će ona obuhvatiti gotovo sve sfere društva i da neće biti pošteđenih.Narod će videti nešto što nije video ni 2012. i 2013. i videćete da neće biti oblasti koje su izuzete iz te borbe. Biće žestoka borba i koga god ta borba da zahvati, nadležni organi će svoj posao da rade po pravu i pravdi. Ali će biti žestoka, snažna borba. Niko ni na lokalnom nivou neće moći da izbegne zato što misli da se akcija vodi iz Beograda. Biće visokodecentralizovana akcija - rekao je tada Vučić.Borba protiv korupcije će biti stalna, biće svakog dana, tužioci će da rade, imaju odrešene ruke... Biće teških stvari i manje teških, a oni koji su se zaigrali u svemu tome... Šta da vam kažem?! - rekao je ranije Vučić.

Advokat Vladimir Đukanović, član Predsedništva Srpske napredne stranke, najavio je juče za Kurir da će ovo biti veoma široko rasprostranjena akcija koja će trajati mesecima. On je naveo da njegove informacije govore da su za više od 30 slučajeva velike korupcije već, kako kaže, sklopljene kockice da može doći i do privođenja.

Ne može sve u jednom danu, verujem da će to trajati nekoliko meseci, jer prema nekim nezvaničnim informacijama koje imam, reč je o više od 30 slučajeva rasprostranjene korupcije i ogromnom broju ljudi koji je upleten. To su slučajevi koje tužilaštva češljaju, rade se istrage, proveravaju stvari, ali gde su već sklopljene kockice tako da može da dođe do realizacije, odnosno privođenja. Verujem da će to trajati nekoliko meseci. Čuo sam da samo u Beogradu ima 17 tih velikih slučajeva - objasnio je Đukanović.

Autor: Dalibor Stankov