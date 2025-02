Danka Ilić je u Beču?! Klupko njenog nestanka se odmotava: Uznemireni Ivana i Miloš do detalja objasnili misteriozni snimak iz Austrije

Ivana i Miloš Ilić, roditelji nestale Danke iz Bora za čije se ubistvo sumnjiče dvojica radnika borskog "Vodovoda", posle mnogo vremena su komenatrisali navode da je majka nesrećne devojčice odbila poligrafsko testiranje.

Mnoga pitanja i pretpostavke na nivou "rekla-kazala" kružile su Srbijom, kako u vreme potrage za devojčicom, tako i kasnije, te se između ostalog govorilo o neodgovornosti roditelja kojima je dete uspelo jednostavno da odšeta, ali se išlo i toliko daleko da se pričalo tome da su Ilići svoju ćerku prodali.

Roditelji devojčice na takva pitanja su prošle godine odgovarali skoro dva i po sata u prenosu uživo na društvenoj mreži TikTok.

Među brojnim pitanjima i nagađanjima koji su se mesecima vrteli, istaklo se 13, a na njih su Dankini roditelji odgovarali tokom svog lajva.

Odvela Danku u Banjsko Polje da joj naudi

Mesto u Banjskom Polju na kom je nestala mala Danka je napuštena porodična kuća oko koje se nalazila velika količina smeća, uključujući i staru belu tehniku. Osim što su ljudi odmah počeli da komentarišu činjenicu da je majka na takvo mesto odvela dete da se igra, bilo je čudno i to što je tog dana decu prvi put odvela tamo. Tako su krenule priče o tome da je majka decu tamo odvela da bi Danki učinila nešto loše ili je nekom prodala.

- Ivana je tamo nekada živela, ona je tamo odrasla. Tamo nije sređivano poslednjih par godina. Imaju tamo domaćinstvo, plac gde deca mogu da se igraju. Naravno, i ona se kaje što je tog dana otišla tamo. Sebe krivi što je otišla. Ali, jednostavno, to mesto nju vuče, tu je živela kao mala - rekao je Miloš Ilić, otac male Danke.

On je dodao da nije tačno da njegova supruga u Banjsko Polje nije išla godinama, te da su tamo išli njih dvoje, njeni roditelji, ali i da su vodili i decu.

Dobili pismo s navodima da je Danka u Nemačkoj

Još jedna od glasina koje su kružile bila je da su roditelji Danke Ilić dobili pismo u kom je bilo navedeno da je devojčica u Nemačkoj. To pitanje su dobili i tokom uključivanja uživo na društvenim mrežama, a na njega je takođe odgovorio otac devojčice.

- Ne, moji roditelji nisu dobili to pismo. Njega je dobio taj deda iz Zlota, otac jednog od okrivljenih. To je taj treći, što je komentarisao Igor Jurić da navodno postoji treći čovek... A ja sam rekao da je taj deda, otac okrivljenog, treći čovek. On je dobio neko pismo... - rekao je.

Kamera zabeležila da okreće leđa detetu

Polemika se mesecima vodila i o tome da, navodno, postoji snimak na kom se vidi da je majka Ivana u kobnom momentu maloj Danki okrenula leđa, a otac devojčice bio je izričit u tome da je u pitanju neistina i da takav snimak ne postoji.

Roditelji posle nestanka deteta išli na odmor

Još jedna informacija koja se širila na nivou trača bila je da je Dankina majka neposredno posle nestanka devojčice bila u Nemačkoj, pa čak i u moru u Grčkoj, a o tome su pisali i mnogi mediji. Otac devojčice je u to demantovao.

- Ma kakvi! Dve nedelje nakon te nesrećne situacije, supruga i ja smo izašli da sinu kupimo igračku. Ti ljudi koji su nas slikali i komentarisali da smo u Grčkoj... Ljudi, to je kineska robna kuća kod nas u Boru! Niti smo bili u Belgiji, niti u Grčkoj, niti u Austriji. To su sve nebuloze koje se pričaju! - rekao je Miloš Ilić.

Na račun leglo 30.000 evra

Uz priče o tome da su dete prodali, širile su se i priče da je bračnom paru Ilić nakon nestanka deteta na račun legao novac u iznosu od 30.000 evra.

- Ja bih voleo da mi je ta cifra legla na račun, ali to se nikada nije desilo. Ali kod njih na računu je nađena velika cifra. Evo, supruga mi baš kaže, kod ovog iz Zlota, ja mislim da je to Dejan Dragijević. E, sada, da li su oni novac skupljali vremenom, ne zalazim u to, samo znam da je tu pronađena velika svota novca - rekao je otac devojčice.

Na njegovu priču nadovezala se i Dankina majka Ivana.

- Priča je bila da sam se ja porodila u Nemačkoj, pa da sam se vratila u Srbiju, da čekam da oni budu osuđeni na doživotnu, pa da se sa Milošem i decom odselim da živim tamo. Da ja tamo imam stan i 100.000 evra na nekom tajnom računu. Najgore od svega je što ljudi u to veruju - rekla je.

Majka odbila poligraf

Mnogo se pričalo o tome da je majka devojčice odbila poligraf, da nije prošla poligraf. Ono što je zvanično saopšteno jeste da poligraf nije bio moguć zbog toga što je Ivana Ilić bila trudna, te je aparat očitavao duple otkucaje srca. Ipak, otac devojčice rekao je u prenosu uživo da to nije istina i da je njegova supruga išla na poligraf.

- Njih najviše kopka zašto moja supruga nije odradila poligraf. Evo, ja ću da vam kažem javno, iako je dogovor sa policijom bio da se o tome ne priča. Moja supruga je odradila poligraf! - rekao je Miloš.

Njegova supruga je naknadno dodala da je "poligraf prvenstveno radila da bi se sve svelo u normalu" i da "narod podseti šta su okrivljeni uradili". Upitana da li je istina da je policiji rekla da ne može da radi poligraf jer je trudne, odgovorila je da je išla na poligraf odmah nakon nestanka ćerke ali on "nije bio validan zbog otkucaja srca".

- Poligraf sam radila odmah. Zapravo, nisam sigurna da li tog dana, 26, ili 27, ali on nije bio validan zbog bebinih otkucaja srca. Poligraf ni u jednom momentu nisam odbila, niti bih ga bilo kada odbila jer znam da to sve radim zbog svog deteta - rekla je.

Zašto pale sveću ako veruju da je dete živo?

Nakon što je saopšteno da je mala Danka ubijena, građani Bora su palili sveće i ostavljali plišane igračke, a roditelji Danke Ilić fotografisani su kako pale svežu. Ipak, oni su u više navrata rekli da veruju da je, kako telo nikada nije nađeno, njihova ćerka živa. Narod je, nakon te izjave, počeo da se pita zbog čega su palili sveću, ukoliko smatraju d im je dete živo.

- Kažu "kako možete da palite sveću detetu ako je ono navodno živo". To su njihove gluposti! Ja sam razgovarao sa popom i on mi je rekao: "Sine, ne pališ svežu za mrtve, već pališ sveću da dete nađe put". Tako mi je rekao pop iz naše crkve - rekao je Miloš Ilić, a isto to više puta je ponovio i u razgovoru sa medijima.

Dankina majka prijatelj okrivljenog

Među mnogim nagađanjima koji se tiču majke devojčice bilo je i to da je bliska prijateljica okrivljenog Dalibora Dragijevića, brata okrivljenog Dragijevića, koji je uhapšen naknadno zbog sumnje da je pomogao bratu da sakrije telo deteta, ali je preminuo tokom policijskog zadržavanja, te nije dao iskaz u tužilaštvu. Ivana Ilić je na to odgovorila da je za taj podatak saznala iz novina, kao i da "nije ni znala da ga ima za prijatelja na Fejsbuku" i da tamo ima skoro 5.000 prijatelja.

Njen suprug se nadoveza i rekao da je profil na kom je Ivana za prijatelja imala Dalibora Dragijevića stari profil koji sada ne koristi.

Danka je oteta i prodata

Na pitanje o mogućnosti da je Danka oteta, a potom i prodata, otac devojčice odgovorio je da mu ta teorija "ne pije vodu". Dodao je da nikad nije bio protiv policije i države, da veruje u rad policije i tužilaštva, pa samim tim i u navode optužnice.

Nekoliko puta menjala iskaz

Upitana da li je tačno da je tri puta menjala iskaz u policiji, Ivana Ilić je odgovorila da to nije istina.

- Od prvog trenutka kada smo otišli u policiju je bio isti iskaz, a tako je bilo i kada smo bili u tužilaštvu. Tako da je to oko menjanja iskaza glupost. Od kako smo prvi put 26. otišli u policiju bilo je jedno te isto, sve do tužilaštva - rekla je.

Snimak potvrđuje da je Danka u Beču

Šestog dana potrage, neposredno pred hapšenje osumnjičenih za ubistvo pojavio se snimak iz Beča na kom se nalazi devojčica koja liči na Danku, sa dve žene. Čovek koji je odneo snimak u policiju rekao je da je pokušao da se obrati ženama, ali da ga one nisu razumele, kao i da su dozivale dete, ali da se ono nije odazivalo, što mu je probudilo sumnju.

Austrijska policija je u saopštenju poslala fotografije osoba koje su bile sa devojčicom da se jave u policiju ili da oni koji ih prepoznaju obaveste nadležne o njihovom identitetu. U istoj objavi navedeno je i da je rodbina devojčice Danke pogledala snimak i pretpostavila da je najverovatnije reč o njoj.

Ipak, nedugo nakon oglašavanja austrijske policije oglasila se srpska, sa informacijom da je Danka ubijena.

Roditelji devojčice ispričali su da ih je policija, kada se pojavio snimak, "pokupila oko 12, jedan noću" i da su otišli u stanicu gde im je pokazan snimak.

- Ne mogu da lažem, i moja supruga i ja smo, 99 odsto, 100 dsto, bili sigurni da je to ona. Da li je to bila samo želja ili šta god, nije to to dete... Posle dva dana smo dobili informaciju da je to dete starije od našeg deteta i pogledali smo još neke snimke na pokretnim stepenicama. Maše dete nikada nije imalo dodira sa pokretnim stepenicama. To dete definitivno nije Danka, više ne postoji sumnja - rekao je Miloš Ilić.

Njegova supruga je dodala da je sve dokazano i da je "žena sa svojim pasošem i detetom otišla u policijsku stanicu u Beču", te da je potvrđeno da to nije Danka.

Zašto je Danki cucla ostala kod majke?

Iako je na većini fotografija mala Danka imala cuclu, što znači da ju je često nosila, ali je majka devojčice tokom odgovaranja na pitanja na TikToku potvrdila da je Danka ostala bez cucle i da je ona ostala kod nje u džepu.

- Zato što je sin, kad je bio manji, tečao sa cuclom i pao i povredio usnu. Danka je trčala i zato sam joj uzela cucklu, da ne bi pala i da se ne bi povredila. U jednom momentu je imala dudu, a onda sam joj je uzela - rekla je Ivana Ilić.

Kako je dvogodišnjakinja uspela tako brzo da pobegne?

Osvrćući se na to da je u pitanju dete od nepune dve godine, kao i da je majka rekla da je "trčkarala", ali ne i trčala prebrzo, kao i da je rekla da se samo okrenula da sinu da vode i da nakon toga Danke nije bilo, u javnosti je najjače brujalo jedno pitanje: Kako je tako brzo uspela da pobegne od majke?

- Danka je rođena na Đurđevdan. Tačno sa godinu dana je prohodala. Ljuti, to je bilo malo dete! Evo, kaže supruga, 7. maja je prohodala. Znači, ljudi, ona je bila... Ona jeste mala, ali brza. Nama je sin prohodao sa 10 meseci. On nije bio toliko brz kako ona jeste. Ona jeste mala, ali pokretljiva. Mogla je da prođe bilo gde - rekao je otac devojčice.

On je odgovorio i na pitanje kako je moguće da tako malo dete prođe kroz svo šiblje u Banjskom Polju.

- Koje šiblje, ljudi? Koje šiblje tamo, bre, gde je auto još bio parkiran kada je moja žena išla tamo sa decom? Mogla su dva auta da uđu bez problema, da se ne guraju, ljudi! Put ptoširen, to tamo. Ljudi iza te pojate imaju njivu, oni tamo ulaze traktorima, ulaze mašinama, ljudi! Tamo ima i jedna livadica da se deca igraju - rekao je.

Autor: Dalibor Stankov