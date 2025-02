Sprska državljanka L. P. (34) tereti se da je pre pet meseci ubila supruga Kostasa Siamitrasa (58), a potom ga zakopala u dvorištu porodične kuće u Leptokariji. Dok je njoj nakon saslušanja sud odredio pritvor, grčki istražitelji i dalje intezivno rade na slučaju, pa su tako došli do operativnih saznanja da su dva muškarca najverovatnije učestvovala u zločinu.

Zločin se, prema pisanju grčkih medija, dogodio 1. septembra 2024. godine nakon svađe supružnika u kući u kojoj su živeli sa maloletnim sinom. L. P. je ubila supuga, a potom njegovo telo zakopala u dvorištu kuče, gde je ranije bio boks za pse. Iskopala je rupu duboku pola metra.

- Sumnja se da su dve osobe koje su bile bliske L. P. pomogle osumnjičenoj u samom izvršenju krivičnog dela, ili možda nakon zločina u procesu uklanjanja tela i u uništavanju dokaza - navode grčki mediji koji pomno prate stravičan zločin.

- Grčka policija je od samog početka sumnjala da je zločin počinila srpska državljanka, ali nisu imali dovoljno dokaza za hapšenje. Takođe, sumnjalo se i da joj je neko pomogao u zločinu, jer je nemoguće da je sve sama isplanirala, a potom i odradila gde se misli na fizičku sposobnost da sama iskopa rupu, donese telo supruga, a potom ga umota u žicu i zakopa.

Kako potom dodaju grčki mediji, dvojica muškaraca juče su, prema njihovim informacijama, trebala da dođu na saslušanje u policiju.

- Sigurni smo da je imala saučesnika, jer ona nije to mogla sa da uradi. Podaci to pokazuju. Postoje dve konkretne osobe koje će svedočiti - rekao je advokat porodice žrtve.

Kako tvrde, ove dve osobe su već dale izjave policiji, ali će biti opet pozvani da svedoče.

- Jedna od te dve osobe, kako se navodi u izveštaju, svedočio je najmanje dva puta do sda Međutim, prema rečima policajaca "pao" je nakon brojnih kontradiktornosti koje je izneo tokom svojih svedočenja - navode lokalni medji i dodaju:

- Sumnju je probudilo i to što je ovaj svedok imao nekoliko "praznina" u vsom svedočenju. Na neka ista pitanja odgovorio je na razliite načine.

Osumnjičena L. P. kada je priznala da je ubila supruga Kostasa nije pominjala nikakve saučesnike i pomagače, navode oni.

- Tvrdila je da se žrtva spotaknula, udarila u komad nameštaja u kući, izgubila život, a ona je telo zamotala, a potom sahranila, a da niko to nije video. Veliko je pitanje da li je to uopšte tačno. Da li je mogla ona to sama da uradi?! I ko je na kraju i ubio nesrećnog Kostasa?! - pišu Grci.

Džordž Kaliakmanis, počasni predsednik policajaca tog dela Grčke rekao je da postoje neke sumnje u verziju koju je dala osumnjičena.

- Postoje neki ljudi koji su bili u Grčkoj kada se ovo ubistvo dogodilo i koji bi mogli uz odgovarajuću istragu da dovedu do saučesnika ili čak počinioca ovog gnusnog zločina - rekao je on i dodao:

- Krv je pronađena na mnogim mestima, čak i na plafonu prostorije gde je žrtva udarila glavom i, kako kaže optužena, pala na glavu. Mora se ispitati da li se to baš tako desilo, puno je krvi na kvakama i na dušeku.

Porodica Kostasa Siamitrasa od samog početka sumnja da je L. P. imala saučesnika u zločinu. Podsetimo, L. P. je nakon svirepog ubistva prijavila nestanak supruga i često gostovala u emsijima gde žali i moli za pomoć da joj se suprug pronađe. Grčka novinarka je uspela da svojim pitanjima slomi "ucveljenu suprugu" koja joj je u kameru priznala da je počinila zločin.

