'SVAKA KOST NA LICU MU JE BILA POLOMLJENA' Sin BRUTALNO ubijenog Zorana Nedeljkovića za TV Pink kaže: Osećanja su pomešana, bes, tuga i nemoć (VIDEO)

Zoran Nedeljković u aprilu 2023. godine pretučen je na smrt i ostavljen krvav da leži na ulici. Iako je bilo prolaznika, niko nije stao da mu pomogne ili zaustavi sukob sa komšijom.

Nedeljković je pretučen 25. aprila 2023. godine u ulici Milana Rakića na Zvezdari nakon rasprave sa osumnjičenim Nikolom Š. Mesec dana je ležao u bolnici gde su se lekari borili za njegov život. Nažalost, Nedeljković je preminuo 29. maja te godine. Suđenje okrivljenom vodi Prvi osnovni sud u Beogradu koji osumnjičenog tereti za nanošenje teških telesnih povreda sa smrtnim ishodom.

A svađa je, kako kaže Zoranov sin Nemanja za TV Pink, izbila jer je komšija pregradio deo njihovog dvorišta.

- Mom ocu je svaka koska na licu bila polomljena. Čak mu je bila i lobanja napukla. To je taj koban udarac bio, od kog je umro moj otac. Imao je hematome na očima, nije mogao da vidi. Kada su davali izjave rekli su da je moj otac dalje nasrtao na automobile, da je napadao ljude. On nije nasrtao na ljude, on je prilazio ljudima i trazio pomoc i samo je pao dole- rekao je Nemanja.

Ceo slučaj snimila je i nadzorna kamera koja se nalazi u dvorišu prekoputa. Ispostaviće se i da je taj snimak, kako kaže Nemanja, najbolji pokazatelj šta se zapravo dogodilo i kako je pretučen nesrećni čovek.

- Vidi se lepo na snimku da moj otac nije ušao na njihov posed kako su oni pričali, nego da je stajao sve vreme na trotoaru ispred kapije i vidi se da najnormalnije pričaju. Ovaj ga hvata za ruku, udara mu pesnicom u lice, baca ga na pod i vide se jasno udarci nogom. Moram da napomenem jedan ključni momenat u svemu ovome jeste i vidi se na snimku kako ovaj udara sam sebe u predelu lica šest puta, pa je izjavio da ga je moj otac udario.

I dok jedna strana tvrdi da je nevina, druga je očajna.

- Osećanja su pomešana, osećam u isto vreme i bes i tugu i nemoć - rekao je Nemanja.

Snimak jezivog ubistva na Zvezdari: Brutalno pretukao čoveka nasmrt, pa sam sebe udarao! pic.twitter.com/048UvBeQ0R — Silvana (@Silvana71376830) 10. фебруар 2025.

Iako sukobljeni, obe strane imaju nešto zajedničko - da i jedna i druga porodica traže pravdu, svako na svoj način.

Autor: Pink.rs