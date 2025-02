Branislav ubio bivšu ženu i njenu majku, pa legao pored tela: Godinu dana od stravičnog ubistva u Rakovcu

Nada Četnik (74) i njena čerka Dragana Radić (47) ubijene su na današnji datum pre godine dana. One su bile prve žrtve femicida u prošloj godini, a ubijene su kada je Branislav Radić (48) prekršio zabranu prilaska koja mu je bila određena u odnosu na bivšu suprugu Draganu R. i obe ih ubio nožem. Policija ga je i zatekla u kući, pored tela, u alkoholisanom stanju.

Dragana i Branislav su se rastali jer je bio nasilan prema njoj. Prijavljivala ga je za nasilje u porodici i on je zadržavan u pritvoru.

Branislav je povratnik kada je u pitanju porodično nasilje. Više puta je prijavljivan policiji, a u trenutku izvršenja zločina Branislavu je na snazi bila i uslovna kazna od dve godine, na koju je osuđen upravo zbog porodičnog nasilja. Određena mu je i hitna mera zabrane prilaska i komuniciranja sa žrtvom nasilja, ali je zabranu prekršio i izvršio dvostruko ubistvo.

Kobnog dana, kako se navodi u optužnici, izmedu 19.30 i 19.45 sati sa 2,84 promila alkohola u krvi, u stanju velike ljutnje i besa, okrivljeni je razvalio vrata kuće Nade Četnik, potom joj je nožem naneo 13 ubodnih rana u glavu, vrat, stomak i grudni koš, kao i po drugim delovima tela, potom se popeo na sprat, razvalio vrata i napao bivšu suprugu i naneo joj nožem 23 uboda u vitalne organe, kao i još 10 uboda i pet posekotina po drugim delovima tela.

Posle jezivog zločina, kako se navodi, telefonom je pozvao brata, rekao mu šta je uradio, legao na pod i tu sačekao policiju koja ga je uhapsila.

U kuću je provalio jer žene nisu htele da ga puste unutra. Nakon izvršenog zločina, pozvao je brata i rekao mu šta je uradio, a potom je legao na pod i čekao policajce da dođu. Nakon što su policajci ušli u kuću, Branislav Radić je policiji predao nož kojim je, kako se sumnja, izvršio zločin. Nakon hapšenja je prevezen u Klinički centar Vojvodine zbog detoksikacije.

Rođaci majke i ćerke pretpostavljaju da je Branislav nasrnuo na Draganu, a da je majka, kao i uvek, pokušala da je odbrani, te da je zbog toga i ona ubijena.

Višeg javno tužilaštvo u Novom Sadu Branislava R. tereti krivično delo teško ubistvo, jer je majku i ćerku ubio na svirep i podmukao način.

Njemu je, nakon saslušanja određen pritvor do 30 dana. Pritvor je predložen iz svih zakonskih razloga, odnosno zbog opasnosti od bekstva, da ne bi uticao na svedoke, da ne bi u kratkom vremenskom periodu ponovio krivično delo, jer je više puta osuđivan i zbog načina izvršenja i težine posledice krivičnog dela koje je dovelo do uznemirenja javnosti.

Za zločin koji je izvršio minimalna kazna je 10 godina zatvora dok postoji i mogućnost da iza rešetaka ostane doživotno.

Takođe, tužilaštvo ga tereti i za kršenje zabrane prilaženja i komuniciranja zbog čega mu preti još šest meseci zatvora.

Tvrdi da se ničeg ne seća

Suđenje za dvostruko ubistvo počelo je u septembru prošle godine.

Radić je tokom saslušanja rekao da se "seća da ga je neko udario u glavu", a potom pred sudom istakao da se "setio još nekih detalja".

- U međuvremenu sam se setio nekih detalja. Kada sam se popeo na sprat kuće i otvorio vrata, zadobio sam strahovit udarac u glavu. Nisam video ko me je udario, ali pretpostavljam da je to bio M. C. Mislim da je on bio u vezi sa mojom bivšom suprugom Draganom. Od udarca sam pao na pod, ali sam ustao i krenuo za njim niz stepenice, ka delu gde je boravila Nada. Svetla su bila pogašena, osećao sam veliku mučninu i vrtoglavicu i više se ničega ne sećam. Prvo čega se posle toga sećam je svetlo upereno u moje lice, kada me je ispitivala policija - rekao je Branislav Radić.

Opisujući dane koji su prethodili kobnom događaju, okrivljeni je naveo da je sa bivšom suprugom bio u kontaktu, te da je ona u poslednje vreme često boravila kod njega. Prema njegovim rečima, ranije su se dogovorili da ona te večeri dođe u njegov stan i spremi večeru. Kako nije došla, on ju je pozvao telefonom, ali je bila nedostupna i zbog toga se uputio u kuću u kojoj su živele Nada Četnik i Dragana Radić.

Do sada je, između ostalih, pred sudom svedočio Branislavov brat D. R, koji je rekao da ga je kritičnog dana brat dva ili tri puta pozvao sa njemu nepoznatog broja.

- Prvi put je nazvao i rekao šta je uradio i ja sam prekinuo vezu. Zatim je usledio drugi poziv. Ponovio je šta je uradio, a ja sam rekao da prekidam kako bih pozvao Hitnu pomoć, na šta je on odgovorio da nema potrebe, jer su obe mrtve. Bio sam u šoku zbog onoga što sam čuo. Pozvao sam policiju u Beočinu, ali mi se niko nije javljao, pa sam okrenuo 192. Sećam se da mi je rekao da je hteo da naudi sebi, ali mu Bog nije dao. Čuo sam po njegovom glasu da je bio u vrlo teškom stanju, pa sam pomislio da je sebe povredio - ispričao je brat okrivljenog.

On je dodao i da su njih dvojica, veče pre tragičnog događaja, bili na jednoj svirci i konzumirali alkohol.

- Pili smo pivo, ali je on pre toga pio rakiju. Ja sam tokom noći doneo šest, sedam tura, a i drugari koji su bili sa nama su takođe donosili piće - naveo je D. R. i dodao da se Branislav to veče "zakačio" sa obezbeđenjem jer je bio pijan.

"Ležao je pored supruge"

Na ročištu koje je održano u decembru svedočio je polcajac T. P, koji je ispričao kako je izgledalo mesto ubistva kada su tamo došli po pozivu Branislavovog brata. Na lice mesta otišao je sa dvojicom kolega i da su odmah znali da je reč o dvostrukom ubistvu jer ih je pozvao brat osumnjičenog.

- U prostoriji na spratu kuće, zatekli smo Branislava Radića i njegovu suprugu. Ležali su jedno pored drugog. Po ulasku u tu prostoriju, najpre smo videli veliku lokvu krvi. Tu, pored njih, u lokvi bila su dva krvava kuhinjska noža - ispričao je policajac dodajući da su Radiću stavili lisice na ruke i izveli ga u dvorište, a potom pregledali i prizemlje kuće gde su u jednoj od prostorija, u polusedećem položaju, našli Nadu.

Kako je naveo, ubrzo je došla dežurna interventna patrola i lekarska ekipa iz Doma zdravlja u Beočinu, koja je konstatovali smrt dve žene.

Autor: Snežana Milovanov