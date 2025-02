OVO JE NEMANJA STAJIĆ KOJI JE UHAPŠEN ZBOG SUMNJE NA KORUPCIJU! Pre tri godine bio pod istragom zloupotrebe službenog položaja

Nemanja Stajić uhapšen je zbog sumnje u ozakonjenje nelegalno izgrađenih objekata

Stajić bio je pod istragom zbog zloupotrebe u vezi sa legalizacijom zemljišta u javnoj svojini.

Nemanja Stajić, bivši sekretar Sekretarijata za poslove legalizacije u Beogradu, uhapšen je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu zbog sumnje da je odobrio ozakonjenje niza nelegalno izgrađenih objekata, prenosi "Blic".

Nemanja Stajić 2022. godine bio je pod istragom zbog sumnje da je vršio zloupotrebe u vezi sa legalizacijom zemljišta u javnoj svojini.

Istragu je vodilo Više javno tužilaštvo, a Stajić je tada na saslušanju u prisustvu svog branioca negirao izvršenje krivičnih dela i izneo svoju odbranu.

U toku je hapšenje i više investitora za nelegalnu gradnju povezanih sa ovim zloupotrebama.

Podsetimo, u okviru velike akcije u borbi protiv korupcije, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu juče se proveravalo poslovanje 50 firmi. Među firmama koje se "češljaju" od juče su i Savanova plus, Tončev grupa iz Niša, Fristajler iz Beograda, vinarija Škrbić, Grass garden, restoran Sava nova Plus, Putevi Užice, IT Globe, NBI.N.A.T. doo Kragujevac i tako dalje.

Autor: Aleksandra Aras