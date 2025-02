UPUCAO OCA, PA POLICIJI REKAO DA JE SAMOUBISTVO: Meštanka sela kod Požarevca otkrila NOVE detalje ubistva: Bio je sin jedinac

Noćas se u Velikom Crniću kod Požarevca dogodilo ubistvo u kome je, kako se sumnja, M.J. ubio svog oca J.J.

Ovo su za "Blic" potvrdili meštani Velikog Crnića, a jedna meštanka ispričala je detalje ovog stravičnog zločina.

- To se dogodilo, kako sam čula noćas oko 2 sata. Ispričali su mi da je to bilo napolju i da ga je ubio iz puške, a onda pozvao policiju i rekao da mu se otac ubio sam. Rekao je navodno da je on spavao, i da je čuo pucanj, kada je izašao video da mu se otac ubio. Šta je tu istina ne znam, ali komšije pričaju da je svemu prethodila svađa, a da se sin napio - kaže meštanka sela.

Kako kaže, on je bio sin jedinac roditeljima.

- U toj kući živeli su otac, majka i sin. On nije imao brata, bio je sin jedinac, a sa ocem je radio zajedno. Bavili su se zidarskim poslovima. Njegov deda bio je poznati bunardžija - kaže komšinica.

Osumnjičenom određeno zadržavanje

O slučaju je obavešteno i Više javno tužilaštvo u Požarevcu.

- Osumnjičeni je uhapšen i njemu je po nalogu tužioca određeno zadržavanje do 48 sati. Uhapšeni će sutra biti saslušan u tužilaštvu - kaže izvor "Blica".

Osumnjičeni J.M. je svoju žrtvu, kako se sumnja, usmrtio uz vatrenog oružja.

- Bili su u lošim odnosima. Imali su sukobe od ranije, a u policijskoj evidenciji imaju više verbalnih sukoba - kaže izvor "Blica".

Autor: Iva Besarabić