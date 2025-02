SAKUPLJENI BROJNI DOKAZU U SLUČAJU BRAĆE STAJIĆ Jelić za Pink: Nemanja je minimum tri skupocena automobila prepisao na taštu, ženu... (VIDEO)

Ne bismo imali ovakva hapšenja da tužilaštvo ne raspolaže sa određenim dokazima, rekla je za novinarka Novo jutro kod Jovane Jeremić na TV Pink, novinarka Antonela Jelić.

Jelić ističe da se nakon hapšenja dolazi do dodatnih dokaza.

- Kada je u pitanju hapšenje braće Stajić, došlo se već do brojnih dokaza. Pokazani su i satelitski snimci i došlo se i do načina na koji su oni ozakonili te objekte mimo zakona. I drugi ljudi oko njih su takođe umešani u sve to, upravo je i njegov zamenik sve to parafirao i omogućio da steknu novac kojim su oštetili druge ljude - rekla je Jelić.

Kako kaže, nezvanična su saznanja da je Novak Stajić prodao 97 stanova i to na tri lokacije, samo u Mirijevu je prodao 67 stanova, 15 u Kraljice Natalije...

- Sporno je to jer je sve ozakonjeno na nelegalan način. Kada govorimo o tome šta im je zaplenjeno, znamo da je Nemanja Stajić minimum 3 skupocena automobila prepisao na ženu i taštu, kao i njegov brat, koji je pripisao na svoju suprugu - rekla je Jelić.

Savić je rekao da samim tim i te osobe postaju saučesnik u pranju novca.

Jelić je rekla da je ono što nezvanično znamo to da je u koordinisanoj zajedničkoj akciji, u borbi protiv korupcije, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, pripadnici UKP su na teritoriji Vojvodine uhapsili 5 osoba.

Kako kaže, oni su uhapšeni pod sumnjom da su različitim poreskim krivičnim delima, oštetili državni budžet za oko 1,8 miliona evra, a zatim prikrivali nezakonito poreklo novca.

Advokat Predrag Savić, rekao je da postoji jedan vid pritiska medijskog na advokate, ali ističe da oni takve slučajeve vole, jer su tu najveći izvori prihoda.

- Čak i kada su po službenoj dužnosti u specijalnom sudu, advokati dobijaju velike tarife za odbranu i oni takve predmete vole - rekao je Savić.

Kako kaže, tako takođe dolaze i u žižu popularnosti.

- Pri Savetu Evrope postoji jedno telo koje se bavi borbom protiv korupcije, i kada je počinjala u Srbiji ta borba, mi smo na njihovoj listi bili pri kraju. Pre 10-ak godina smo izašli sa liste nezadovoljavajućih zemalja, ali i sada treba poštovati i dalje raditi na primeni mera koje oni preporučuju Srbiji - rekao je Savić.

Autor: Aleksandra Aras