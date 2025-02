OVDE SE NALAZE 'CRNE TAČKE' U BEOGRADU Saobraćajne nezgode česte su u nekoliko beogradskih ulica, evo gde je potreban poseban OPREZ vozača

U Beogradu saobraćajne nesreće događaju se nažalost svakodnevno, a mesta na kojima dolazi do smrtnog ishoda označavaju se kao "crne tačke". Izvršni direktor JP "Putevi Beograd" Nemanja Adašević objasnio je šta znače "crne tačke" i gde se sve nalaze u Beogradu.

Po zakonu, "crne tačke” predstavljaju deonice koje se nalaze u naseljenom mestu do 300 metara, u nenaseljenom do jednog kilometra, a gde se desila jedna saobraćajna nezgoda sa poginulim licem u prethodne tri godine.

- Termin "crne tačke" definisan je zakonom i on kaže da to je deonica koja može biti najviše biti u naseljenom mestu do 300 metara, u nenaseljenom do jednog kilometara gde se desila jedna saobraćajna nezgoda u prethodne tri godine. Što će reći da se crne tačke rade periodično - istakao je Nemanja Adašević, izvršni direktor JP "Putevi Beograd", u Instagram videu objavljenom na zvaničnoj stranici Grada Beograda.

Prema njegovim rečima, ukoliko se u narednih tri godina ne dogodi ni jedna saobraćajna nezgoda sa poginulim licima, ta deonica više nema kategorizaciju "crne tačke".



Ova potencijalno opasna mesta na našim putevima određuju se putem softvera, a kako bi se uklonili ili ublažili rizici koji postoje na ovim deonicama JP "Putevi Beograda” sprovodi određeni set mera.

- Mi možemo da sagledamo sve aspekte i da utvrdimo visokorizične deonice i da na osnovu njih radimo proveru bezbednosti saobraćaja i utvrdimo koji su to nedostaci - istakao je Nemanja Adašević.

U saobraćajnim nesrećama u Srbiji godišnje strada 500 ljudi

Kako je za Tanjug istakao direktor Agencije za bezbednost saobraćaja Mirko Koković, od saobraćajnih nesreća u Srbiji godišnje nastrada više od 500 ljudi, dok je u prethodne tri godine zabeleženo prosečno 36 saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima u slučaju preticanja vozila.

Najopasnije crne tačke u Beogradu

On je prošle godine za RTS otkrio nekoliko najopasnijih crnih tačaka u Beogradu.

"To su raskrsnica Bulevara kralja Aleksandra, Budimske i Čede Mijatovića, zatim Ugrinovačka na uglu sa Karlovačkom i Banijskom, i Bulevar oslobođenja i kapetana Zavišića", kaže Koković.

Osim na Obrenovačkom, udesi sa teškim ishodima najčešće se dešavaju i na Smederevskom, Zrenjaninskom, Pančevačkom putu.

