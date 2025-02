OŠTETIO BUDŽET ZA 60 MILIONA! Ovo je uhapšeni Aleksandar Đorđević: Radio kao lekar u fudbalskom klubu, pa postao najmlađi predsednik opštine

Aleksandar Đorđević, zamenik predsednika opštine Rekovac uhapšen je jutros u nastavku akcije borbe protiv korupcije.

Nekada najmlađi predsednik opštine, a potom zamenik predsednika opštine Rekovac Aleksandar Đorđević uhapšen je zbog sumnje da je zajedno sa direktorom kamenoloma Drača Milutinom Markovićem, koji je takođe uhapšen, oštetio budžet rudnika za 60 miliona dinara.

Oni se sumnjiče da su odabrali nekoliko firmi i prodavali im "kameni agregat" po znatno umanjenim cenama u odnosu na cene koje su definisane zvaničnim cenovnikom kamenoloma koji usvaja skupština rudnika.

Iz zdravstva prešao u politiku

Aleksandar Đorđević bio izabran za predsednika opštine Rekovac 2016. godine. Đorđević je pre nego što se počeo da se bavi politikom, bio zaposlen u lokalnom Domu zdravlja, a radio je i kao lekar u lokalnom fudbalskom klubu.

- Rođen sam u Surdulici, osnovu i srednju školu završio sam u Vladičinom Hanu, a Medicinski fakultet u Beogradu. Došao sam u Rekovac 1. avgusta 2013. godine i počeo da radim na ugovor o delu, a od 1. decembra iste godine radim kao lekar u Hitnoj pomoći - pričao o sebi ranije dr Đorđević "Levačke novine"

On je tada pričao o stabilizaciji budžeta koji je, prema njegovim rečima, bio mali, a da su potraživanja bila velika.

- Najhitnije je da stabilizujemo budžet, kako ne bi doveli rad opštine u pitanje i kako bi finansije bile stabilne. Svaka prethodna vlast se borila, nigde ne ,"cvetaju ruže”. Budžet je mali, a potraživanja velika, ogroman je raskorak. Nadam se da ćemo imati dobre rezultate. Glavni cilj je zadržati mlade I obrazovane ljude. To ćemo uraditi povećanjem radnih mesta, odnosno novim investicijama - izjavljivao je Đorđević 2016. godine kada je zabran za predsednika.

Pričao je i o otvaranju novih fabrika.

- Moramo da izdejstvujemo otvaranje nove fabrike, makar to bilo od 10 do 20 radnika na početku. Veliki broj radnika je otišao iz našeg pogona Fabrike kablova, ona je je bila glavni prihod u Levču. Ideja je da se taj pogon upotrebi za novog investitora. Konkurisali smo za projekat fabrike za stilski nameštaj, gde bi zaposlili 60 stolara, koliko ih je na evidenciji nezaposlenih. Sa druge strane postoji zabrana zapošljavanja u javnom sektoru - izjavio je on tada.

Juče tokom dana nekoliko hapšenja

Podsetimo, sinoć je na aerodromu uhapšena i članica tehničke komisije za radove na Železničkoj stanici Novi Sad.

Podsetimo, juče ujutru privedeno je 15 saradnika bivše gradonačelnice Niša Dragane Sotirovski, među kojima su zamenica gradonačelnika Dušica Davidović, nekadašnja pomoćnica gradonačelnice Vladislava Ivković, aktuelni direktor Doma zdravlja Niš Milorad Jerkan, bivši direktor Javnog komunalnog preduzeća Mediana Niš Ivan Mihajlović, direktor Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Snežana Radivojević, direktor Instituta za javno zdravlje Niš Miodrag Stojanović, Goran Milosavljević, nekadašnji direktor JKP Naisus, Miloš Petrović i Miloš Arsić - bivši i sadašnji direktor Veterinarskog instituta Niš, Dragan Trajković, pripadnik MUP-a, kao i Aleksandar Tričković, major Vojske Srbije.

Autor: Iva Besarabić