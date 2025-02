U borbi protiv korupcije u Nišu, u dve akcije koje su se dogodile juče i u petak, uhapšeno je ukupno 17 osoba, uključujući i bivšu gradonačelnicu Draganu Sotirovski, dok su dve osobe u bekstvu!

U Višem javnom tužilaštvu u Nišu je u jučerašnjem danu razgovarano sa dvanaest osoba koje su privedene na saslušanje u svojstvu osumnjičenih.

- Oni su privedeni zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili produženo krivično delo nesavestan rad u službi u saizvršilaštvu Svi saslušani osumnjičeni su izneli svoje odbrane i priznali činjenične navode iz krivične prijave koji im se stavljaju na teret iz kog razloga nije bilo zakonskog osnova za predlaganje pritvora, pa su svi saslušani osumnjičeni pušteni da se u daljem toku postupka brane sa slobode - navelo je tužilaštvo u saopštenju, što znači da proces još uvek nije završen i da je istraga u toku.

Kako kaže naš izvor, hapšenja u Nišu još uvek nisu okončana u slučaju sumnje u malverzacije Štaba za vanredne situacije, a doasd procesuirane za krivično delo nesavestan rad u službi, čeka maksimalna kazna od pet godina zatvora.

- U jučerašnjoj akciji je bilo privedeno ukupno 13 osoba iz ovog štaba, a u petak su uhapšena dvojica vlasnika firme za uvođenje vode i kanalizacije. Postoji sumnja da je oštećen budžet Grada Niša za 843.336.450 dinara tako da policija privodi tužilaštvu sve relevantne osobe da daju svoje iskaze. Oni se sumnjiče da su u kratkom periodu čak 14 puta izglasavali vanrednu situaciju, a onda angažovali firme neposrednom pogodbom, bez raspisivanja javne nabavke - kaže izvor i dodaje da su dve osobe u bekstvu, a među njima je Nenad Stanković zvani Neša guska, koji je bio desna ruka uhapšene bivše gradonačelnice. Sumnja se da je on u Rusiji.

- Ta ekipa oko bivše gradonačelnice je "vedrila i oblačila" u Nišu po mnogim pitanjima, od izbora izvođača radova do zapošljavanja jer bez njegove reči niko nije mogao da se zaposli u većini slučajeva. On je ujedno i predsednik nekog rusko-srpskog prijateljstva, to je neka počasna funkcija pa je navodno baš sada otišao u Rusiju zbog nekih administrativnih stvari. Ceo Niš se smejao kada Štab za vanredne situacije proglasi vanredno stanje zbog neke kišice koja padne i to je obično bilo propraćeno komentarom u narodu "da Neša guska opet nešto muti" - priča nam naš izvor iz Gradske kuće u Nišu.

Podsetimo, u velikoj akciji UKP-a i Višeg javnog tužilaštva u Nišu juče je uhapšeno 13 bliskih saradnika bivše gradonačelnice Niša Dragane Sotirovski, dok se za dvoje još traga. Privedeni su zamenica gradonačelnika Dušica Davidović, nekadašnja pomoćnica gradonačelnice Vladislava Ivković, aktuelni direktor Doma zdravlja Niš Milorad Jerkan, bivši direktor Javnog komunalnog preduzeća Mediana Niš Ivan Mihajlović, direktor Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Snežana Radivojević, direktor Instituta za javno zdravlje Niš Miodrag Stojanović, Goran Milosavljević, nekadašnji direktor JKP Naisus, Miloš Petrović i Miloš Arsić - bivši i sadašnji direktor Veterinarskog instituta Niš, Dragan Trajković, pripadnik MUP-a, kao i Aleksandar Tričković, major Vojske Srbije, te Slavoljub Živadinović, bivši direktor Hitne medicinske pomoći u Nišu.

Prethodno, 21. februara u Nišu su uhapšena braća Nikolić, Damir i Dejan, vlasnici firme "Vodomonteri" iz Lalinca, kao i Zoran Stanojević, vlasnik "Sim puk gradnje" iz Malošišta. Iatog dana uhapšena je i Dragana Sotirovski i to na Preševu kada je pokušala da uđe u Srbiju.

Autor: Dubravka Bošković