Oglasio se glavni javni tužilac Nenad Stefanović povodom njegovih fotografija na kojima se vidi logo USAID

Povodom tvrdnji koje su se pojavile u pojedinim medijima i na društvenim mrežama glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva Nenad Stefanović ukazuje sledeće da su u pitanju neistine i da se zloupotrebljavaju fotografije na kojima se u njegovoj pozadini vidi logo USAID-a.

Stefanović navodi da su netačne su tvrdnje "kojima se manipuliše na društvenim mrežama i u pojedinim medijima zloupotrebom fotografija na kojima se u pozadini vidi logo USAID, jer su te fotografije nastale na skupštini Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije (USTP) 22. novembra 2018. godine, na kojoj sam bio počasni gost".

- Predsednik USTP sam bio od 2012. do 2014. godine, kada sam nakon izbora za zamenika javnog tužioca u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu podneo ostavku na mesto predsednika udruženja. Nakon toga nisam imao ni upravljačka prava niti sam učestovao u bilo kakvom donošenju odluka udruženja - navodi Stefanović.

On dodaje da u periodu dok je on bio predsednik USTP od 2012. do 2014. godine ono nije imalo nijednu domaću ni stranu donaciju, već se finansiralo isključivo od članarina svojih članova, sudijskih i tužilačkih pomoćnika.

- Koliko je meni poznato, USTP je učestvovalo na projektu započetom u martu 2018. godine sa Beogradskom konferencijom pravnika (BEKOP), a čiji je nosilac bilo Udruženje sudija prekršanih sudova sa temom položaja sudijskih pomoćnika, iz kog razloga je na skupštini USTP korišćen logo USAID - navodi on.

Autor: Dalibor Stankov