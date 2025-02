Marko Miljković, koji se zajedno sa okrivljenim Veljkom Belivukom tereti za sedam ubistava, otmicu, trgovinu drogom i oružjem, kao i jedno silovanje mladića na stadionu FK Partizan, danas je pred Specijalnim sudom u Beogradu u nastavku dokaznog postupka, forenzičare koji su vršili uviđaj u "kući strave" u Ritopeku nakon hapšenja vođa kriminalne grupe, optužio da su, kako je rekao, "lagali sudu iako su položili zakletvu".

Miljković je danas izneo primedbe redom na iskaze policijskih službenika, odnosno forenzičara.

- Forenzičari su morali da budu propisno obučeni prilikom vršenja uviđaja, a nisu bili. Tužilac je u zahtevu za izuzeće rekao da je zahtev neosnovan i da je postupao po ovlašćenjima i zakonu. Ko je tužiocu dao ovlašćenja da uvodi neadekvatno obučena lica u skrivenu prostoriju, to ćemo videti možda u nekom drugom postupku. Forenzičar Nenad Vukanić prvo tvrdi da ne zna zašto je pozvan da svedoči, a onda govori da je bio u Ritopeku. Na pitanje advokata Lazarevića da li je bio još neki dan u Ritopeku, Vukanić je rekao da se ne seća. Da je on slagao, sudija, odmah posle zakletve, pokazuje da se ne seća koji je datum bio, a prethodno je potvrdio da je u pitanju bio 25. april. On je došao ovde da ispriča ono što se dogovorio sa tužiocem, to se ovde videlo i u njihovom odnosu kad je ulazio i izlazio, a mi smo to videli - rekao je Miljković i dodao da su neki forenzičari "pomerali stvari u skrivenoj prostoriji u Ritopeku i tako kontaminirali tragove".

Okrivljeni Miljković je potom dodao i da je jedan od forenzičara naveo da je na uviđaju "možda bio i pas".

- Policijskom psu sigurno nisu stavljali masku i kaljače, tako da ja računam i da je pas kontaminirao tragove - dodao je Miljković.

U bunkeru u Humskoj dinari, evri, liri, kokain i oružje

Prethodno je saslušano četvoro forenzičkih veštaka, koji su veštačili novčanice i oružja pronađena u prostorijama na stadionu u Humskoj, koje je ova grupa koristila kao štek, kao i veštačenje tragova sa metalnog kofera koji je oduzet od optuženog Vladimira Dimitrijevića, inače jednog od Belivukovih vojnika koji je na Skaj aplikaciji koristio nadimak Šeprtlja! Dimitrijević se, podsetimo, prema optužnici tereti da je za klan Belivuka i Miljkovića prodavao narkotike. On je navodno bio automehaničar Veljka Belivuka, ali je u međuvremenu pristao da za klan prodaje kokain.

- Dimitrijević je i nabavaljao radne kombinezone za Belivuka i ekipu, koje su oni potom koristili prilikom ubistava. Kako je ranije izjavio na saslušanju, on navodno nije znao za šta će Velji Nevolji ti kombinezoni - podseća izvor.

Forenzički veštak Jovana Tončić, koja je inače veštačila tragove na pronađenim novčanicama od 1.000 dinara, 2.000 dinara, kao i na evrima, ali i turskim lirima, potom i tragove izuzete sa metalnog kofera na stadionu Partizana, rekla je danas u sudu da su tragovi kokaina pronađeni na novčanicama sa kojih je uzimala uzorak, ali da ne zna koliko je novca bilo u svežnjevima.

- Pronađeni su tragovi kokaina, ali nemerljivi su, opisala sam i prvu i poslednju novčanicu, a sve sam ih uzorkovala - rekla je Tončić i na pitanje advokata Dejana Lazarevića, koji brani okrivljene, da li čestice kokaina mogu da se prenesu sa jedne na drugu novčanicu ako su bile u svežnju zajedno, veštak je posvedočila da je moguće da se prenesu čestice, nakon čega je advokat Lazarević istakao da se na 95% novčanica u svetu nalaze tragovi kokaina.

- Sav novac je bio spakovan u istu kartonsku kutiju, tako su mi dostavili policijski službenici SBPOK, a u njihovim prostorijama sam i radila veštačenje - dodala je Tončić koja je vršila i veštačenje jednog kofera oduzetog od optuženog Dimitrijevića na kom su pronađeni takođe tragovi kokaina.

U sudnici je danas prikazan i nalaz i mišljenje balističkog veštačenja i puške koja je oduzeta od okrivljenog Veljka Belivuka. Forenzički veštak Vukašin Labović svedočio je danas pred sudom, s obzirom na to da je on veštačio oružje pronađeno na stadionu u Humskoj, zajedno sa veštakom Andrijom Božovićem.

- Moj zadatak je bio pregled oružja, takođe izvšreno je i opaljivanje iz tog oružja, ali ne sećam se detaljno, znam da je bilo 72 komada oružja, među njima je bila i olovka, ali bilo je i neispravog oružja, na primer bili su neispravni mitraljez i startni pištolj koliko se sećam. Posle opaljivanja, izuzimaju se čaure koje su potom predate na dalju obradu - objasnio je veštak Labović, dok je forenzičar Andrija Božović, odgovarajući na pitanje okrivljenog Miljkovića rekao da je pre samog balističkog veštačenja, najpre potrebno izuzeti i dnk ukoliko ima tragova krvi.

Veštak kažnjen sa 150.000 dinara

Drama u sudnici nastala je kada je za govornicom stao poslednji svedok koji je trebalo da bude danas saslušan, inače, takođe veštak Aleksandar Božović, iz razloga što nije želeo da položi sudsku zakletvu.

- Ja se klanjam i zaklinjem Gospodu Bogu i Isusu Hristu, zaista ne mogu da se zakunem ovde - rekao je forenzički veštak Aleksandar Božović, kada je trebalo da položi sudsku zakletvu, a na reči sudije da svedok pred sudom mora da položi zakletvu i da ona ne zalazi u verska ubeđenja veštaka, Božović je odgovorio pitanjem "kakav bi to on otac bio, ako decu uči jedno, a on da se kune ovde". Nakon što je zaključio da zakletvu ne polaže, kako kaže, ni pred kim, sud ga je kaznio novčano u iznosu od 150.000 dinara.

Autor: Iva Besarabić