SEČIVO JOJ JE VIRILO IZ GRUDI! Tair se posvađao sa ženom zbog para, pa potegao nož, rođaci sve gledali

Juče je bilo tačno godinu dana od svirepog ubistva koje Bačko Gradište pamti! Tair H. (34) uhapšen je dan nakon što je nožem ubio nevenčanu suprugu K. S. (30) i to naočigled brojnih rođaka kod kojih je par bio u gostima.

Zločin se dogodio pola sata iza ponoći nakon žučne svađe supružnika, a osumnjičeni se tokom celog dana svađao sa nevenčanom suprugom, pre nego što je usledio zločin u dvorištu trošne kuće višečlane porodice rođaka.

- Iako su rođaci kobnog dana pokušavali da smire strasti među supružnicima, u tome nisu uspeli. Uveče je došlo do velikog sukoba, pa je Tair H. ušao u kuću, izašao sa nožem u ruci i počeo da preti nesrećnoj ženi. Sve se odigralo u trenutku, pa niko nije stigao da reaguje i da ga obuzda. Izbo je nekoliko puta K. S., a potom onako krvav pobegao iz dvorišta - naveo je tada izvor.

Pokojna žena je petnaestak dana pre zločina došla iz Surčina u Bačko Gradište, odakle je rodom, a Tair H. je došao 27. februara.

- Ubrzo nakon njegovog dolaska, oni su se sukobili oko para jer je ona želela da obnovi kuću nakon majčine smrti, a on joj je to zamerao. On nije bio za to da ona ulaže u tu kuću. Tražio joj je novac koji je imala, ali ona nije htela da mu da. Posvađali su se u dvorištu i on je u jednom momentu izvadio nož i ubo je u grudi - rekao je tada jedan od rođaka pokojne žene.

Pošto je ubodena, K. S. je zvala pomoć, pa je istrčala njena sestra, a potom i ostali koji su se nalazili u kući, ali nije joj bilo spasa. Ubrzo je preminula, a osumnjičeni je pobegao.

Ujak otkrio potresne detalje

Kako je tada otkrio ujak pokojne S. K., novac je tražio i za svoje poroke.

- Znali smo da od S.K. traži novac za drogu. Bio je narkoman i zamerao joj je što ulaže u renoviranje porodične kuće, zato što oni nemaju ništa od toga jer žive u Surčinu sa njegovim roditeljima, koji su imućni jer su godinama radili u Nemačkoj, te su u stanju da ih izdržavaju - navodi ujak.

"Ležala je u dvorištu sa sečivom koje joj viri iz grudi"

Prema njegovim rečima, tada je sestra pokojne S.K. izašla u dvorište da vidi šta se dešava i samo su začuli vriske.

- Istrčali smo svi napolje i videli S.K. kako leži u dvorištu sa sečivom koje joj viri iz grudi. T.H. nigde nije bilo. Prišli smo da joj pružimo prvu pomoć, a ukućani su zvali Hitnu i policiju. Nažalost, lekari Hitne pomoći mogli su samo da konstatuju smrt, jer je iskrvarila bukvalno za najviše dva minuta. Zamislite, kakva je to borba bila kada krvi ima ispred ulaznih vrata, na sredini dvorišta i na komšijskoj kući i kakav je to silan udarac bio, kada je T.H. slomio britvu udarcem u grudi S.K. - kaže uznemireni ujak.

Dodao je da se ostatak rodbine dao u potragu za Tairom, ali je ubrzo stigla i policija koja ga je uhvatila nedaleko od kuće u žbunju i uhapsila ga, a on pritom nije pružao otpor. Njemu je prošle godine rešenjem Višeg suda u Zrenjaninu prožen pritvor, dok još uvek nema epiloga ovog svirepog zločina.

Autor: Snežana Milovanov