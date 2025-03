Primio stranca u auto, pa ga on brutalno mučio! Nasilniku preti robija

Tridesettrogodišnji M. M. optužen je za slostavljanje i mučenje i krađu auta.

Njemu se stavlja na teret da je 24.06.2023. godine oko 14 sati u Beogradu, najpre na Novom Beogradu, a zatim i na Savskom Vencu i Voždovcu pijan zlostavljao muškarca B. H.

- Optuženi je u stanju akutne alkoholne napitosti srednjeg do teškog stepena, oštećenog B.H. zlostavljao i prema njemu postupao na način kojim se vređa ljudsko dostojanstvo, te upotrebom sile i pretnje, bez pristanka ovlašćenog lica, koristio tuđe motorno vozilo, na taj način što u momentu kada se oštećeni isparkiravao svojim putničkim motornim vozilom, koje je bilo parkirano na Novom Beogradu utrčao u isto, legao na zadnje sedište, govoreći oštećenom: „Vozi me, vozi me, hoće da me ubiju, spasi me“ - saopštili su iz tužilaštva.

Oštećeni je iz sažaljenja primio okrivljenog u svoje vozilo, da bi u toku vožnje, nepovezano i nerazumno oštećenom govorio da je na ratištu, da se nalazi u rovu i da neko hoće da ga ubije, da bi, kada su se nalazili na početku „Brankovog“ mosta odjednom oštećenog stisnuo rukama za vrat, načinivši zahvat „španska kragna“, rukama ga grebao po licu i gurao mu prste u oči , a oštećeni ga je molio da prestane da ga davi, govoreći mu da ima decu, na šta mu je okrivljeni odgovarao da će da ga ubije, pa je oštećeni uspeo da se istrgne iz zahvata okrivljenog, tako što je naglo rukama spustio njegove ruke sa svog vrata izbacio vozilo iz brzine i podigao ručnu kočnicu, te istrčao iz njega, nakon čega je okrivljeni uočivši da je ključ od vozila oštećenog ostao u bravi bez pristanka oštećenog, startovao njegovo putničko motorno vozilo marke „VW“, pa se kretao ulicama na Savskom vencu i Voždovcu, nakon čega je vozilo zaustavio u visini ulice Stefana Prvovenčanog broj 2, na pola zaustavne i srednje trake, izašao iz vozila i pokušao da se udalji sa lica mesta u čemu su ga sprečili policijski službenici Interventnog tima.

Javni tužilac je predložio sudu da okrivljenog oglasi krivim i osudi na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju ne kraćem od jedne godine i dva meseca i da mu izrekne meru bezbednosti obavezno lečenje alkoholičara.



Autor: Dalibor Stankov