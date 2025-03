Poznato kada će biti doneta odluka o Šarićevoj slobodi! Advokat Katančević: 'Optužnica nema ni glavu, ni rep'

U nastavku iznošenja završnih reči Darku Šariću i ostalim optuženim, branilac Nikole Spasojevića, kome se sudi u odsustvu, zatržio je takođe oslobađajuću presudu za svog klijenta.

Takođe, Prethodno je, advokat Dalibor Katančević, koji zastupa Darka Šarića i Bojana Stanojkovića održao završnu reč, u kojoj je istakao da da "optužnica nema ni glavu, ni rep"!

- Međutim, u ovom konkretnom slučaju osim iznošenja drugačijeg stava, u ovom predmetu izražavam i svoju uverenost u to da u toku postupka apsolutno nije dokazano da su moji branjenici izvršili bilo koje krivično delo pa tako ni krivična dela koja su im optužnicom stavljena na teret. Ta moja tvrdnja, nepokolebljivo je učvršćena i potvrđena i sadržinom završne reči tužilaštva u kojoj ste mogli da čujete svašta ali nikako ono što nas je sve najviše zanimalo - kojim dokazima tužilaštvo dokazuje svoje tvrdnje iz optužnice. Toga zaista nije bilo ali mene kao branioca to ni ne čudi jer smo još u uvodnim izlaganjima ukazivali na to koliko je ova optužnica zapravo neodrživa - izjavio je u završnoj reči glavnoptuženog Darka Šarića, advokat Dalibor Katančević.

Darko Šarić je optužen za čak 11 krivičnih dela, Bojan Stanojković za 5 krivičnih dela i Duško Šarić za dva krivična dela. Dakle, ukupno 18 krivičnih dela. Siguran sam da ste i sami svesni koliko je čudno da za ovoliku količinu optuženja i za ovaj broj krivičnih dela, od prvog do poslednjeg dana vođenja krivičnog postupka ne čujete apsoluto ništa osim pukog čitanja nekakvih zamišljenih komunikacija!

- Darku Šariću je stavljeno na teret izvršenje krivičnog dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela iz člana 346.st.5 u vezi sa st.2 KZ-a, dok je ostalim okrivljenima stavljeno na teret izvršenje krivičnog dela 346.st.4 a u vezi st.2 KZ-a. Dakle, tužilaštvo je ovakvom pravnom kvalifikacijom želelo da kaže da je Darko Šarić organizator organizovane kriminalne grupe, dok su ostali okrivljeni članovi te kriminalne grupe. Upravo ova tačka optužnice, na samom startu pokazuje ono na šta smo ukazivali još u uvodnim izlaganjima - da optužnica nema, simbolično rečeno, "ni glavu ni rep", odnosno nema ništa što bi jedna optužnica kojom se okrivljeni optužuju za organizovanu kriminalnu grupu moralo da ima. Predmetna optužnica ne sadrži opis radnji izvršenja niti jasno i precizno definisane radnje izvršenja krivičnih dela, na osnovu kojih bi se moglo zaključiti da se u konkretnom slučaju optuženi zaista optužuju za krivično delo koje bi se moglo smatrati organizovanim kriminalom - naveo je Šarićev advokat koji je prvi i najduže držao završnu reč.

Katančević je napomenuo da se cela optužnica se vrti oko Nebojše Joksovića i oko tvrdnje tužilaštva da je njegova diskreditacija bila motiv i pokretačka snaga izvršenja gotovo svih krivičnih dela koja su u većoj ili manjoj meri preduzimana u cilju diskreditacije ovog svedoka, kako bi izgubio status svedoka saradnika.

- Šta više, tužilac se potrudio u završnoj reči da kaže kako je to bio loš potez pošto svedok nije mogao izgubiti to svojstvo jer zakon tu mogućnost nije dozvoljavao. Vidite, ja ovde delimično mogu da se složim sa tužiocem u pogledu toga da nije bilo moguće da svedok Joksović izgubi to svojstvo ali ne iz razloga koje je tužilac naveo jer je potpuno nevažno da li je ta mogućnost po zakonu postojala ili ne kod činjenice da je u to vreme postupak protiv Darka Šarića pravosnažno okončan odlukom Apelacionog suda 12. juna 2020. godine. Potpuno je suludo braniti se od optužnice u kojoj vam se stavlja na teret sijaset krivičnih dela koje ste navodno izvršili da biste diskreditovali svedoka a postupak pravnosnažno okončan! - naveo je Katanćević.

Za sutra je predloženo iznošenje završnih reči advokata oslaih optuženih, a pretpostavlja se da će im biti potreabn još jedan termin.

Na završne reči odbrane, tužilac ima pravo odgovora.

Duško Šarić je danas došao u sud sa slobode, a za njega je advokat tražio ukidanje mere zabrane napuštanja mesta boravišta, dok je za Darka Šarića predložio meru kućnog pritovra uz nošenje nanogice. O ovim zahtevima sud će da odluči naknadno.

Autor: Dalibor Stankov