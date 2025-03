Vrhovno tužilaštvo o haosu u Skupštini: Poslanični imunitet ne važi za ova krivična dela

Povodom današnjih događaja u Narodnoj skupštini Republike Srbije Vrhovno javno tužilaštvo izrazilo je oštru osudu bilo kakvog ponašanja koje dovodi do ugrožavanja fizičke sigurnosti narodnih poslanika, njihovog povređivanja ili ugrožavanja života, bez obzira na to od koga takvo ponašanje dolazi, uključujući i same narodne poslanike.

Vrhovno javno tužilaštvo podseća da, iako narodni poslanici uživaju imunitet od krivičnog progona, zbog izraženog mišljenja ili glasanja u vršenju svoje poslaničke funkcije, da ih isti ne štiti od krivičnog gonjenja za izvršena krivična dela u skladu sa Ustavom i zakonima Republike Srbije.

Vrhovno javno tužilaštvo poziva na momentalno smirivanje situacije u Narodnoj skupštini putem ne preduzimanja bilo kakve radnje kojom može biti ugrožena sigurnost, telo ili život bilo koga ko radi u prostorijama Narodne skupštine, a posebno narodnih poslanika.

Autor: Dalibor Stankov