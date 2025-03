NEKAD KOPAO KANALE, A SADA POSEDUJE LUKSUZNE HOTELSKE KOMPLEKSE U VOJVODINI! Ko je biznismen Cicmil iz Šćepan Polja, koji je uhapšen danas

Biznismen Milinko Cicmil, prvi čovek Promont grupe, koji je uhapšen danas, u Srbiju došao iz Šćepan Polja u Crnoj Gori, karijeru je počeo kao kopač kanala, pa je prešao na ugostiteljstvo. Bio je i potencijalni ministar privrede, a više puta je proglašavan i za menadžera godine.

Počeo je sa firmom koja se bavi radovima na postavljanju gasovoda i vodovoda, nastavio je sa trgovinom i proizvodnjom rakije, bio je potencijalni ministar privrede, a danas je i "gazda" Fruške Gore. MIlinko Cicmil, je prvi čovek Promont grupe, kompanije koja je u javnosti poznata po vlasništvu luksuznih hotelskih kompleksa u Vojvodini.

Cicmilova priča počela je 1989. godine kada je zapošljavao 35 radnika. U 2005. firma "Vodoinstalater" iz 1958. promenila je ime u Promont Grupu - kompaniju specijalizovanu za izvođenje gasovoda, grejnih i vodovodnih instalacija i proizvodnju gasne opreme.

U sastavu grupe je i "Promont Frigo", firma koja se bavi otkupom i trgovinom voća i povrća, dok se treći član grupe "Promont Distillery" bavi proizvodnjom voćnih rakija i zanatskog piva. U jednom momentu pojavila se i infromacija da litar dunjevače koju proizvodi Cicmil košta 67 evra.

Ugostiteljstvo je bilo njegov sledeći korak krunisan izgradnjom luksuznog turističkog kompleksa na obroncima Fruške Gore na površini od 29.000 kvadrata.

Cicmil je ranije, za crnogorske medije nekoliko puta govorio o beneficijama koje nudi zaposlenima u njegovim kompanijama.

"Ljudi dobiju stan i odrađuju ga 20 godina bez obračunate kamate, po nekim minimalnim cenama koliko bi plaćali kiriju za to vreme. Radnik je tako vezan za svoju kompaniju. Ima kvalitetno uhlebljenje, i on i njegova porodica", ispričao je jednom prilikom Cicmil za "Vijesti", dodajući da mu na sve to mnoge kolege kažu da nije normalan.

Cicmil je tada ispričao i da je njegov deda, koji je živeo na Šćepan Polju, bio izuzetno bogat čovek, ali da je u trenu ostao bez ičega, što je njemu važna životna lekcija.

"Onda su mu komunisti uzeli sve. Porodica je imala tragediju, deda je umro, stric je umro i u kratkom roku smo ostali bez ičega, sve su nam oduzeli, odneli, pokupili, čak smo kasnije imali ozbiljnih problema od ljudi koji su bili sluge kod mog pokojnog deda" – pričao je on, dodajući da je filozofija njegovog dede bila: "Niko vam ne može oduzeti ono vaše što imate u glavi, u vašim prstima i rukama."

Milinko ima sina, koji studira u Italiji, i sličnu filozofiju je preneo i na njega.

"Poučen mojom pričom, bez obzira na sve što imamo, moj sin ima nauk i priču iz istorije porodice – da smo ostali najveća sirotinja, a imali smo sve. Bez obzira na to što sada imamo sve, ovo su trusna područja i život nas uči da će jedino njegovo biti ono što ima u glavi, i on će steći i ovo umnožiti ako bude normalan. Džaba je da mu, pored ovih, ostavim još pet kompanija ako on ne bude išao pravim putem", ispričao je tada Cicmil.

Autor: Dubravka Bošković