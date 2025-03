MUP se oglasio o velikoj akciji hapšenja osumnjičenih za korupciju: Ovo su njihovi identiteti

U nastavku borbe protiv korupcije, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Odeljenja za borbu protiv korupcije, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, uhapsili su M. C. (59), bivšeg direktora Javnog preduzeća „Elgas“ iz Sente, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo zloupotreba službenog položaja.

Uhapšeni su i P. M. (41) bivši savetnik direktora za komercijalne poslove i vlasnik privrednog društva DOO „Invictus Team“ iz Sente, M. Z. (57), zaposleni u ovom javnom preduzeću, kao i M. I. (52), T. G. (52) i V. M. (65), odgovorna lica privrednih društava, dobavljača ovog javnog preduzeća, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo zloupotreba službenog položaja u pomaganju.

Sumnja se da je M. C., u periodu od 1. maja 2021. do 10. marta 2023. godine, iskorišćavanjem svog službenog položaja, a suprotno Zakonu o javnim nabavkama, Zakonu o sprečavanju korupcije i internim aktima javnog preduzeća „Elgas“, doveo u povlašćeni položaj 23 privredna društva, tako što je zaključivao poslove direktnom nagodbom, stvarao privid o obezbeđenoj konkurenciji i netransparentno isplaćivao novac sa računa ovog preduzeća, u čemu su mu pomogli M. I., T. G., M. Z.,P. M. i V. M. sačinjavanjem fiktivne dokumentacije, koju su, kako se sumnja, overavali sa M. C. kao tačnu i na taj način oštetili preduzeće „Elgas“ za ukupno 4.667.499,64 dinara.

Takođe se sumnja da je P. M. u navedenom periodu, namenski osnovao privredno društvo DOO „Invictus Team“ iz Sente, a kojem pravnom licu je, u fiktivno sprovedenom postupku nabavke i shodno ugovoru zaključenom sa osumnjičenim M. C., dodeljen posao i omogućeno sticanje protivpravne imovinske koristi.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti sprovedeni nadležnom tužilaštvu.

Autor: Snežana Milovanov