Inspektor do detalja opisao kako je pronašao telo Noe Milivojev: Nastavlja se suđenje za ubistvo

Suđenje Ognjenu Dabetiću za ubistvo Noe Milivojev nastavlja se danas u Višem sudu u Beogradu. Na prošlo ročište je, nakon više nedolazaka došao Živojin K, u čijem stanju je Dabetić bio posle ubistva, a neposredno pre hapšenja, kao i tri policijska službenika.

Suđenje je formalno počelo iz početka, zbog promene člana sudskog veća, te se Dabetić ponovo izjasnio da nije kriv i istakao da želi da nastavi da se brani ćutanjem.

Intervenisali po pozivu

Policijski službenik Goran Ignjatović pred sudom je rekao da je Noa Milivojev pozvala policiju i rekla da su joj stvari ostale u stanu Ognjena Dabetića.

- Ognjen je rekao da ništa od stvari nije ostalo. Noa je izjavila da su bili u vezi, da su joj ostale stvari i da se iselila iz stana. Kada je Ognjen otvorio vrata, rekao je da nema stvari - rekao je policajac Ignjatović.

U tužilaštvu je dao kratku izjavu i ispričao je da je sa kolegom Velinovićem intervenisao po pozivu u Ulici Cara Lazara 2. ili 3. juna, gde je naposletku i pronađeno telo Noe Milivojev.

- Ja se ne sećam da li je pozvala Noa ili Dabetić, u pitanju je bio spor oko stvari. Otišli smo na adresu i zatekli smo Nou na klupi u dvorištu. Rekla nam je da je bila u emotivnom odnosu sa Dabetićem, da su joj stvari ostale u njegovom stanu i da je došla po stvari. Ognjen Dabetić je bio u stanu. Mi smo pozvonili, razgovarali smo s njim. On je takođe rekao da su bili u emotivnoj vezi, ali da u stanu nema više njenih stvari i da je Noa uzela svoje stvari i otišla - rekao je.

Istakao je da Dabetić nije želeo da ih pusti u stan, ali i da kritičnom prilikom "nije bilo narušavanja javnog reda i mira", te da su Noi rekli da u vezi sa stvarima može da uputi privatnu tužbu.

- Nakon toga, Noa se udaljila i otišla iz dvorišta, a Dabetić je ušao u stan i zatvorio vrata. Posle toga smo otišli i mi. Kritičnom prilikom Noa se ponašala normalno i uljudno - zaključio je.

Komšije pozvale policiju

Njegov kolega Borislav Srnić dao je pred sudom nešto drugačiji iskaz kada je u pitanju bilo ponašanje Noe Milivojev, a rekao je da je intervenisao 4. juna. On je na teren izašao po pozivu građana, koji su policiju pozvali zbog svađe Noe i Dabetića.

- Izašao sam na intervenciju po pozovu građana. Ognjen je bio smiren, a Noa je bila agresivna. Želela je da uđe u stan, a Dabetić joj to nije dozvoljavao. Spominjala je raskid, koliko se sećam, da je Ognjen raskinuo s njom - bilo je sve što je rekao, a ostao je pri iskazu koji je dao u tužilaštvu.

Srnić je u tužilaštvu ispričao da je na intervenciji bio sa kolegom Slobodanom Geđom, koji je bio vozač, dok je on bio vođa patrole. Na lice mesta su, kako je ispričao, došli po prijavi građana, jer je prijavljeno da se momak i devojka svađaju na ulici ispred zgrade.

- Hoću da preciziram da to znači da je u njihovoj razmeni reči bio očigledan neki problem, ali nije bilo fizičkog kontakta. Po dolasku na lice mesta, zatekli smo Dabetića koji je imao nogu u gipsu i štaku u desnoj ruci. On je bio sa desne strane ispred ulaza u zgradu, a Noa sa leve strane, pored nekog izloga, naspram ulaza u zgradu. U tom momentu između nih nije bilo nikakvih nesuglasica, pretnji, galame. Stajali su i ćutali. Kada sam razgovarao sa Ognjenom, on je rekao da ne želi da Nou primi u stan, da ne želi više da živi sa njom, a Noad je insistirala na tome da uđe u stan, htela je da živi s Ognjenom, rekla je da ne može tako lako da ga ostavi - ispričao je policajac Srnić u tužilaštvu.

Kako je rekao, policijski službenici su joj rekli da mora da se udalji jer će, ukoliko nastavi da lupa na vrata stana i pravi problem, biti privedena. Ona je poslušala i udaljila se. Srnić je ispričao da su Nou i Dabetića najpre vizuelno pregledali, da su bili u laganijoj garderobi, kao i da su proverili da li neko od njih ima oružje.

- Nakon što je Dabetić ušao u stan i Noa se udaljila, i mi smo otišli, To je bila jedina intervencija u vezi sa tim licima. Inače, Dabetić je srednje građe,a Noa je mršava i nešto viša od njega. Čini mi se da u tome ne grešim. Dabetić je u razgovoru sa nama delovao smireno, nisam primetio nikakve naznake agresije, niti je uputio bilo kakvu pretnju, uvredljivu reč. Samo je rekao da ne želi da je primi u stan, a delovao mi je nekako nemoćno, imao je štaku i gips, jedva je ušao u stan. Noa je delovala malo nervozno, nešto mu je prebacivala, sada ne mogu da se setim šta, a on je samo ćutao. Nakon što smo joj skrenuli pažnju na to da ne može tako da se ponaša, ona je ućutala i uglavnom je poslušala naše naredbe - zaključio je policajac Srnić.

Otišao u Dabetićev stan zbog nestanka Noe

Inspektor Stanimirović iz odeljenja za potrage bio je u Dabetićevom stanu sa koleginicom Anom Gatarić kada su zatražili vizuelni pregled stana, a onda je Dabetić priznao da je ubio Nou, a u kupatilu su videli ostatke tela.

- Kucali smo Dabetiću na vrata i rekli da smo došli povodom nestanka Noe Milivojev. Prvo je hteo da izađe, da razgovaramo u dvorištu, ali smo se dogovorili da uđemo u stan da kompije ne bi čule o čemu pričamo. Pustio nas je da uđemo, ali rekao da ostanemo kod ulaznih vrata. Odatle smo mogli da vidimo ceo stan, osim kupatila i galerije. Nije nam dao da idemo tamo, rekao je da ima veću količinu narkotika u kupatilu - rekao je Stanimirović, ističući da se ne seća detalja.

On je takođe ostao pri iskazu koji je dao u tužilaštvu, a kompletan iskaz njegove koleginice možete da pročitate ovde.

Stanimirović je u tužilaštvu dao detaljan iskaz i ispričao je da je Odeljenje za potrage 25. juna dobilo depešu od policije u Novom Sadu u vezi sa prijavom nestanka Noe Milivojev, koju je za rad zadužila njegova koleginica Mirjana Veličković. Nestanak je, prema njegovim rečima, 19. juna prijavio Noin otac Milivoje, a prijavljeno je da je Noa nestala na teritoriji Beograda.

- Ja sam se u rad uključio 6. jula. To jutro smo bili na terenu po drugoj prijavi nestanka, a onda sam se sa koleginicom Anom Gatarić uključio u potragu za Noom. Otišli smo da potražimo njrnog druga Marka Pavlovića koji je spredstavlja kao Ana Marija. O tome da je Ana Marija Pavlović prijatelj Noe Milivojev obavestila me je Ana Gatarić, koja je do te informacije došla operativnim radom, pretragom Instagrama. Mi smo u Zemunu, na adresi Ana Marije, dobili njen broj telefona, pozvali smo je i našli se sa njom. Ona nam je u razgovoru rekla da je Nou poslednji put videla pre oko 20 dana, da su bile zajedno u stanu na Slaviji, da su se spremale da uveče izađu u gej klub, ali da je onda Noa rekla da će da ode kod svog dečka - ispričao je Stanimirović.

Inspektor je rekao i da je u pitanju Ognjen, koji živi na Starom gradu, nije rekla prezime i adresu. O Ognjenu je, kako je rekao, govorila koristići pogrdne reči i ispričala da je u odnosu između Noe i njega bilo fizičkog i psihičkog maltretiranja. Stanimirović je irpsičao da su od Ana Marije zatražili da pođe sa njima i da zvaničnu izjavu, što je ona i uradila, a potom su, uz saglasnost rukovodioca, odlučili da odu na Dabetićevu adresu.

- Za kompletnu adresu i identitet Ognjena Dabetića znali smo jer je bio spomenut kao jedno od interesantnih lica u depeši koju nam je poslala policija iz Novog Sada. Tada je bio spomenut i Lazar Amidžić, u vezi sa nekim snimkom. Koleginica Ana Gatarić i ja otišli smo do Dabetićevog stana. Ispred smo zatekli kauč tamnije boje i pregledali smo ga da vidimo da li eventualno ima nekih tragova. Nije se osečao nikakav miris - dodao je inspektor.

Pronašao telo u stanu

Pokucali su Dabetiću na vrata, a posle trećeg kucanja se "čulo neko šuškanje", a potom je Dabetić otvorio vrata. Kada je otvorio vrata, policijski službenici osetili su miris hemikalija.

- Predstavili smo se i rekao sam da smo došli po prijavi za nestanak Noe Milivojev, kako bi nam dao neke informacije u koliko nešto zna. On je klimnuo glavom i hteo je da razgovaramo napolju. Ja sam tada rekao da je bolje da uđemo i razgovom obavimo unutra zbog komšija, sa čime je on bio saglasan. Čim sam ušao, primetio sam da je mračno. Stan je bio u potpunom haosu, sa raznom graderobom i ispreturanim stvarima. Odmah sam primetio i neki šporet, koji je bio sa leve strane i imao je tamniju mrlju, koja mi je zaličila na krv - rekao je Stanimirović.

Kako je ispričao, Ognjen je rekao da je sa Noom bio u emotivnoj vezi sedam meseci, da ju je poslednji put video početkom juna i da je želeo da se raziđu, ali da Noa to nije htela, kao i da mu je dolazila na vrata, zbog čega je zvao policiju.

- Pitao sam ga da li mogu da bacim pogled u stan, ali on mi to nije dozvolio. Rekao mi je da mi treba nalog za pretres, a ja sam mu objasnio da nije u pitanju pretres. Dalje u razgovoru mi je rekao da ne želi da me pusti zato što u stanu drži veću količinu droge. Pitao sam zašto je problem da nas pusti ako nam je i sam rekao da ima drogu, ali je insistirao na tome da ga je advokat uputio na to da, ukoliko dođe policija, mora da ima nalog za pretres - dodao je.

U daljem toku razgovora, kako je ispričao inspektor, pitao je Dabetića da objasni kakva je to mrlja na šporetu, a on je odgovorio da je u pitanju kečap. Kada je pitao Dabetića da li je Noa unutra, on je slegnuo ramenima i potvrdno klimnuo glavom.

- Meni je bilo čudno što se nije osećao nikakav smrad na leš, već samo miris hemikalija. Pitao sam ga da li mogu da uđem u kupatilo i da pogledam, a on mi je rekao da je bolje da ne ulazim, zbog sebe. Rekao je da je Noino telo isekao i zalio kiselinom. Nakon toga sam, zajedno sa njim, ušao u kupatilo, gde sam sa desne strane video plastičnu kutiju na kojoj je bila još jedna kutija, a u tuš kabini je bilo narandžasto burence i kanta od džogera. On mi je tada pokazao gde su ostaci tela. Takođe mi je objasnio da je pre toga, pre 15 do 20 dana, Noa došla kod njaga, da su se popeli na galeriju, posvađali, da ju je udavio kablom i posle toga telo isekao nožem - istpričao je Stanimirović.

Kako je objasnio, o svemu je obavestio načelnika, a dalje su nadležna odeljenja preduzela postupanje. Ognjen mu je, kako je rekao, "delovao potpuno normalno", bio je komunikativan, pričao je povezano, ali mu je bilo sumnjivo što je u jednom momentu, kada su ušli u stan, stao ispred njega i blokirao da ne može da uđe dalje od ulaznih vrata.

- Dok smo razgovarali i kada mi je ispričao šta se dogodilo, vodili smo jedan normalan razgovor. Nije delovalo da je pod dejstvom bilo čega. Nisam vršio pretres stana, te u tom smislu nisam ni obaveštavao sudiju. Nisam našao nikakvu opojnu drogu u stanu, a nisam je ni tražio. Ognjen je sam spominjao da ima drogu u stanu. Nemam saznanja ni o tome da li je neko od mojih kolega kasnije našao drogu. Na šporetu nisam načao nikakav deo tela, niti sam bilo šta tražio, pipao i preturao. Sam je rekao ovo što sam naveo i pokazao te kante. Ja ništa od toga nisam dirao, već sam odmah obavestio nadređene - rekao je inspektor.

Još u tužilaštvu, Dabetićev branilac izneo je primedbu na iskaz inspektora Stanimirovića, rekavši da njemu nije povereno da sasaluša Dabetića, kao i da je Dabetić izneo svoju odbranu u kojoj je negirao izvršenje krivičnog dela, te je istakao da taj deo iskaza inspektora, koji sadrži priznanje ubistva, ne može da se koristi kao dokaz pred sudom.

Tužilac je na to konstatovao da je svedok Stanimirović saslušan u veszi sa činjenicama koje je neposredno saznao radeći na prijavi nestanka i da je tom prilikom dobio svojevoljno datu izjavu, što nije u suprotnosti sa Ustavom, ni zakonom, a sve u skladu sa postojećom praksom Vrhovnog kasacionog suda.

Nakon što je Stanimirović svedočio u sudu, Dabetićev branilac je zatražio da se Zapisnik o pretresu izuzme iz dokaza jer, kako je rekao, "nije obavljen na zakonit način, odnosno obavljen je bez saglasnosti držaoca stana o naredbi suda". On je takođe tražio da se izuzme i iskaz svedoka Stanimirovića kao lažan, zato što je prethodno rekao da im je Dabetić tražio nalog za pretres, dok pred sudom to nije rekao.

Autor: Snežana Milovanov