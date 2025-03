Zoranovo telo pre godinu dana u kući pronašao sin: Osumnjičeni priznao da ga je tukao palicom i udavio

Telo bivšeg vlasnik kafića u Rumi i vlasnik odgajivačnice dobermana Zorana O. (68) pronađeno je u njegovoj kući u Ulici Marka Oreškovića pre godinu dana. Ubistvo se dogodilo nekoliko dana pre nego što je telo pronađeno, a našao ga je sin 7. marta, kada je slučaj ubistva i prijavljen policiji.

Zoran nije imao prostrelne, niti ubodne rane, ali su na njegovom telu primećene višestruke povrede, koje su ukazivale na to da ga je ubica udarao, ali i davio. Telo je bilo puno modrica i podliva, a istragom je utvrđeno da se Zoran branio od napadača.

Njegovi prijatelji bili su šokirani time da je Zorana neko lako uspeo da savlada jer je, prema njihovim rečima, iako je ušao u sedmu deceniju života, bio jak i fizički spreman.

- Dugo je bio i ugostiteljstvu i u poslu oko doberman, bio je šmeker i ženskaroš, znali smo često da se šalim da će mu žene doći glave. E moj Zoki ne mogu da verujem da ga nema - rekao je za naš portal Zoranov prijatelj iz Novog Sada.

Iako je u krugu prijatelja važio za poštenog, kažu da je bio preke naravi i da je voleo da se posvađa, ali da se nikada nikome nije zamerio u toj meri da ga neko ubije na ovako gnusan način. Komšije kažu da ga pamte kao čovek dobrog raspoloženja i komunikativnog tipa, koji je bio gradska faca.

- Taj njegov kafić je bio posećen dok je radio. Zoran je voleo žene i dobar provod, međutim kafić je zatvorio pre par godina i od tada ga je povremeno izdavao za proslave. Kafić se nalazi na svega 50 metara od njegove kuće u istoj ulici. Po varoši kruži i priča da je kafić nedavno i prodao pa da i to može biti motiv ovog ubistva, ali za sada sve ostaje na špekulacijama i nagađanju - dodao je.

Zoran je širom Srbije bio poznat po odgajivanju i prodaji rasnih dobermana, a često ih je vodio po izložbama u inostranstvu, a važio je za pouzdanog i dobrog odgajivača koji je bio cenjen i van granica Srbije.

- Ne znam šta će sada biti sa psima, ovo je tuga, toliko ih je voleo i posvetio ima ceo svoj život - dodaje Zoranov prijatelj iz Novog Sada i kaže da je veoma čudno da je ubica imao hrabrosti da uđe pored tri dobermana u dvorište i da izvrši zločin, te da je moguće da su ga psi dobro poznavali.

Inspektori su na mesto zločina izlazili i u danima nakon ubistva, preuzeli su snimke sa nadzornih kamera i pokušavali da, na osnovu njih utvrde ko je počinio zločin. Sumnjalo se da je Zoran poznavao ubicu jer su vrata kuće bila otključana, a psi nisu reagovali. Zorana je sin posetio da vidi šta se dešava jer se danima nije javljao na telefon.

Priznao ubistvo

Istog dana kada je pronađeno telo, uhapšen je Veludin S. (50) iz sela Irig. On je priznao da je izvršio ubistvo.

Osim za ubistvo, Veludin je osumnjičen i za krađu Zoranovog skupocenog automobila, te je istraga išla i u pravcu toga da je motiv bio novac.

Policiji je odmah rečeno da nema automobila "BMW 420D" u dvorištu, kao ni na ulici, a takođe su u sobi u kojoj je nađeno telo bili vidljivi tragovi premetačine. Utvrđeno je da je Veludin, nakon ubistva Zorana i krađe automobila, vozilo predao muškarcu starom 43 godine iz Sremskih Karlovaca, a taj muškarac dobio je krivičnu prijavu zbog prikrivanja krivičnog dela.

Kao navodni motiv ubistva navođeno je i to da je Veludin S. mislio da ga supruga vara sa Zoranom, ali to nije zvanično potvrđeno. Kao još jedan od motiva ubistva spominjano je i to da je Zorana neko pogrešno "tipovao" i rekao da u kući ima mnogo novca koji je zaradio prodajom kafića.

Pronađeno oružje

U sobi u kojoj je pronađeno Zoranovo telo bio je i jedan od njegovih dobermana, a pronađena je i drvena palica sa tragovima krvi.

Obdukcijom je utvrđeno da je Zoran zadobio prelom bilice, kostiju grudnog koša i nosnih kostiju, a utvrđene su i povrede na prsima, koje bi mogle da budu posledica ujeda psa. Kao zvanični uzrok smrti navedeno je davljenje.



Autor: Jovana Nerić