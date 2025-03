HOROR KOD POŽEGE! NAŠAO TELO DOK JE ORAO NJIVU: Otkriveno o kome se radi, nestanak prijavljen još u decembru!

Posle tri meseca od nestanka Gligorija J. (64) iz Donje Ježevice kod Požege, nađeno je njegovo telo.

Nestanak Gligorija J. je policiji prijavljen 16. decembra prošle godine, a pretpostavlja se da je nestao četiri dana ranije. Tada su policajci i komšije pretraživale teren, ali i posle nekoliko dana pretrage nisu ga našli. Nikakvog traga, ni glasa o Gligoriju nije bilo da danas.

- Komšija je izaša sa traktorom da ore njivu. I kada je bio pri kraju njive video je telo. Video je da je to Gligorije. To je 30 metara od glavnog puta, a 200 metara od Gligorijeve kuće. Telo se nije mnogo promenilo, jedino pantalone što su malo istrulile - kaže komšija.

On dodaje da su Gligorija tražili danima.

- Tražili smo ga danima. Za Božić sam ga tuda tražio i prošao sam tri metra od mesta gde je nađen, ali ga nisam video, verovatno od trave i šiblja - dodao je ovaj komšija.

Po nalasku tela odmah su pozvali policiju i istragom će se utvrditi kako je Gligorije preminuo.

- On je ovde živeo sam, bio je slabog materijalnog stanja. Njegov sin je prijavio nestanak,ali on ne živi u selu. Ima i drugog sina koji je smešten u neku od ustanova, jer je nepokretan. Gligorije je obično znao da ide po selu od kuće do kuće, da popije i pojede nešto – kažu meštani Donje Ježevice.

Autor: Aleksandra Aras