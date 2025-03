'DOBRO GA POGLEDAJ, NOĆIMA DA GA SANJAŠ' Smanjena kazna za ubistvo u Ugrinovcima, svađa zbog para se završila smrću! Majka žrtve mahala slikom sina

Bojan Tatomirov (26) iz Kikinde osuđen je u Višem sudu u Beogradu na devet godina zatvora po optužnici koja ga je teretila za ubistvo crnogorskog državljanina Dražena Delevića (33). Zločin se dogodio u beogradskom naselju Ugrinovci u decembru 2022. godine, a Tatomirovu je izrečena jedinstvena kazna, budući da je, osim za ubistvo Delevića, bio optužen i za nedozvoljeno nošenje oružja.

Za ubistvo mu je izrečena kazna od osam godina zatvora, a za oružje godinu i po, tako da je mu je jedinstvena kazna devet godina zatvora. Sud je Tatomirovu produžio i pritvor. Na ovaj način Tatomirovu je kazna smanjena u odnosu na prvu prvostepenu presudu kojom je bio osuđen na 12 godina zatvora, ali je Apelacioni sud tu presudu poništio.

Obrazlažući presudu, sudija Aleksandar Trešnjev rekao je optuženom Tatomirovu da je priznao nošenje oružja i da to nije sporno. On je objasnio i da sud nije prihvatio navode odbrane da je ubistvo Delevića počinio u nužnoj odbrani ili na mah.

- Napad Delevića nije postojao, tako da ne možemo da pričamo o nužnoj odbrani. Vi ste naveli da je pokojni Delević krenuo prema vama, ali to nije bio napad jer on nije bio naoružan i kod njega nije nađeno oružje. Vi ste tada postupali u stanju jake razdraženosti, ali Zakon kaže da u to stanje morate biti dovedeni bez svoje krivice! Sa Delevićem ste bili u sukobu i pripremili ste se za njegov dolazak. Pripremili ste oružje i spremili se za obračun, zbog toga to nije ubistvo na mah - objasnio je sudija Aleksandar Trešnjev.

Apelaiconi sud ranije poništio presudu



Tatomirov je pre godinu dana bio osuđen na jedinstrvenu kaznu od 12 godina zatvora, ali je Apelacioni sud prihvatio žalbu njegovog branioca i vratio predmet na ponovno suđenje.

Prema optužnici, Tatomirov se teretio da je posle kraće rasprave sa Delevićem, koji je stajao na kolovozu pored automobila, iz neposredne blizine ispalio više projektila u glavu i telo crnogorskog državljanina. Od zadobijenih povreda Delević je preminuo na licu mesta, a Tatomirov je pobegao, da bi se posle dva sata predao policiji.

Zločin je, prema optužnici, usledio zato što Delević, navodno, nije plaćao Tatomirova za ture transporta migranata koje je obavljao za njega.

- Sumnja se da je osumnjičeni Tatomirov radio za crnogorskog državljanina i da je prevozio migrante. Ture koje je Tatomirov vozio bile su veoma skupe i Delević mu je u početku plaćao, ali je nakon toga počeo da izbegava da mu plaća i stalno mu se pravdao da će ga isplatiti, da mu neće ostati dužan, da se strpi malo - ispričao je ranije izvor Kurira i dodao je Tatomirov tvrdio da ga je ubijeni Delević terao da nosi marihuanu u torbi nekom kupcu i da mu je pretio da će ga prebiti i ubiti kada je hteo da odustane od tog posla.

Objavi presude Tatomirovu prisustvovali su roditelji ubijenog Delevića, koji su u maloj sudnici sedeli odmah iza okrivljenog. Kada se sve završilo, majka je iz torbice izvadila sliku sina i stavila je ispred lica osođenog Tatomirova.

- Gledaj ga, pogledaj ga dobro. Noćima da ga sanjaš - kazala je majka osuđenom.

Na to je reagovao stražar koji je doveo Tatomirova iz pritvora i rekao Delevićevoj majci da mu se ne obraća.



