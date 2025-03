'PIJANE GLAVE NISU NI ZNALE OKO ČEGA SE KAČE' Komšije otkrile jezive detalje ubistva kod Kladova!

Slavko B. (76) ubijen je u noći između petka i subote u mestu Kladušnica kod Kladova, za njegovu smrt osumnjičen je Mića P. (50) koji ga je, kako se sumnja, rukama i nogama, a potom štokom od razvaljenih vrata pretukao u dvorištu napuštene seoske škole.

MUP Srbije oglasio se saopštenjem, u kom se navodi da je osumnjičeni u noći između 14. i 15. marta nasmrt pretukao čoveka (76), i da se tereti za krivično delo ubistvo. Njemu je određeno zadržavanje do 48 časova, a nakon saslušanja u Višem javnom tužilaštvu u Negotinu određen mu je i jednomesečni pritvor.

Meštani Kladušnice kažu za Kurir da je ubijeni Slavko B. godinama živeo u napuštenoj školi koja je bila i više nego neuslovna.

- Svi su znali Slavka. Nije imao gde da živi nakon što se rastao od žene. Godinama je životario u napuštenoj zgradi nekadašnje škole. Nije nigde radio i odao se alkoholu, voleo je da popije. Mislim da ga je to i uništilo - kaže jedna meštanka i dodaje:

- Muškarac koji je počinio zločin živi u selu odskoro, i to nakon što mu je jedan komšija dao kuću u kojoj može da živi. I on je sam i nema nikoga. Sažalio se čovek na njega, a on sad ubio Slavka. Užas.

Kako nam objašnjavaju sagovornici, niko ne zna zašto je došlo do svađe koja je eskalirala u ubistvo.

- Ima nekoliko verzija zašto je došlo do svađe, ali mislim da su u pitanju pijane glave koje nisu znale ni oko čega se kače i svađaju. I jedan i drugi vole da popiju... Ali ishod je užasan, jedan u zatvoru, drugi ispod zemlje - zaključuju komšije i dodaoju da je ubijeni sahranjen danas.

Kako je Kurir već pisao, uhapšeni Mića P. već je proveo 12 godina u zatvoru i to zbog ubistva. On je pravosnažno osuđen zbog toga što je u decembru 2011. godine zadavio svoju majku Jelistavetu (73) jer mu nije dala para za rakiju.

