SKANDALOZAN POTEZ MAJKE DEČAKA UBICE IZ RIBNIKARA: Na sve načine pokušava da izvuče sina iz bolnice!

Majka dečaka ubice iz Ribnikara obratila se Evropskom sudu za ljudska prava tvrdeći da njeno maloletno dete, koje je osumnjičeno za ubistvo 10 ljudi, u bolnici boravi u "nehumanim uslovima, sa rešetkama na prozorima i da ne može napolje".

Majka dečaka ubice koji je 3. maja 2023. u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" u Beogradu ubio deset ljudi, od kojih devetoro vršnjaka i radnika obezbeđenja, ponovo pokušava da maloletnog sina izvuče iz specijalne bolnice u kojoj boravi otkako je počninio jeziv masakr.

Majka maloletnog ubice, koji nije krivično odgovoran jer je u vreme počinjenog zločina imao 13 godina, kako otkrivamo, podnela je predstavku Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu tvrdeći da je njen sin "zatvoren u bolnici u nehumanim uslovima" i da se "krše njegova osnovna ljudska prava".

Jezivo priznanje: Napunio sam pištolje i otišao u školu!

Dečak ubica je, tokom saslušanja, govorio o tome da ga je otac vodio u streljanu i učio da puca iz njegovih pištolja "da bi se zbližili", a da je oružje nekoliko dana pre zločina uzeo iz ormara u kom je stajalo u rancu.

- Kada sam krenuo od kuće, šaržeri su bili u oba pištolja. "Zbrojevka" je bila repetirana i metak je bio u cevi. Prethodno sam napunio okvire. Imao sam 92 metka u šest okvira i sve sam planirao da ih iskoristim - rekao je dečak u jezivom priznanju, navodeći da su mu meta "generalno bili svi učenici sedmog razreda".

Žalbe na presudu

- M. K. uputila je predstavku u kojoj se žali na to da njen sin boravi u nehumanim uslovima, pod stalnim nadzorom policije. Kao argument za to da bi trebalo da bude pušten navela je da njen sin ima "rešetke na prozorima i da je nedopustivo to da dete ne može da izlazi napolje kada hoće" - otkriva izvor Kurira.

Prema rečima našeg sagovornika, obraćanje M. K. Evropskom sudu za ljudska prava je još jedan u nizu poteza koji porodica maloletnog ubice povlači u pokušajima da se on nađe na slobodi. Inače, kako je Kurir pisao, ubica iz "Ribnikara" tokom svedočenja u postupku koji se vodio protiv njegovih roditelja do detalja je priznao kako je kobnog dana, iz dva očeva pištolja do kojih je lako došao, ubio vršnjake i radnika obezbeđenja.

Zaustavljena sa ćerkom na granici

M. K. je u junu 2023. godine, dok je još trajala istraga Višeg javnog tužilaštva u Beogradu o zločinu u OŠ "Vladislav Ribnikar", kako je Kurir pisao, pokušala da napusti državu! Ona je tada zaustavljena na graničnom prelazu Prohor Pčinjski i vraćena u Srbiju. Prema nezvaničnim informacijama, ona je tada izjavila da je planirala da sa ćerkom ode u Severnu Makedoniju, na Ohridsko jezero.

Podsetimo, pred Višim sudom u Beogradu krajem prethodne godine, otac dečaka ubice V. K. osuđen je na 14 i po godina zatvora zbog toga što je maloletnog sina vodio u streljanu i učio ga da puca u pokretne mete i koncentrične krugove, kao i zbog zanemarivanja i zlostavljanja deteta. Zbog toga što nije adekvatno brinula o svom sinu sa tri godine zatvora kažnjena je i majka.

Oni su nedavno podneli žalbe na presudu Apelacionom sudu u Beogradu u kojima su tražili da budu oslobođeni optužbi.

- Otac dečaka ubice u pritvoru je od 3. maja 2023. godine. Istog dana kada je počinio zločin i ispred škole sačekao policiju koju je sam pozvao, maloletni ubica je smešten u medicinsku ustanovu u kojoj se i dalje nalazi. Iz te medicinske ustanove prošle godine je sproveden u sud, gde je saslušan u postupku koji se vodi protiv njegovih roditelja. Tokom tog svedočenja govorio je o odnosima u porodici koji su bili sve, samo ne normalni i idealni, kako su njegovi roditelji u svojim odbranama želeli da predstave - objašnjava naš sagovornik.

On podseća i da je na dan kada joj je sin počinio masakr upravo M. K. potpisala saglasnost da on bude smešten u ustanovu za mentalno zdravlje! Međutim, nekoliko meseci kasnije, roditelji su već pokušali da stvore uslove da maloletnog sina izvedu iz zemlje.

- Osmislili su, najpre, plan da dečakovog oca V.K. u pritvoru poseti notar kako bi mu potpisao punomoćje da imovinom, koja se vodi na njega, raspolaže supruga, ali i da joj da ovlašćenje da tada 13-godišnjeg dečaka ubicu može da izvede iz zemlje. Međutim, to je brzo sprečeno, a dečak svakako ne bi mogao da napusti zemlju - otkriva sagovornik.

Zabranjena prodaja imovine

Njihov plan je, naime, najverovatnije bio da majka pokuša da dečaka izvuče iz ustanove u koju je smešten uz njenu saglasnost. Međutim, ona u svakom trenutku tu saglasnost može da povuče, ali to ne bi značilo njegovu slobodu, jer bi morao da prođe komisiju veštaka.

- Tada je onemogućeno da otac iza rešetaka da saglasnost da ona može da rasproda vrednu imovinu koja se većim delom vodi na Miljanu Kecmanović. U međuvremenu je sud doneo rešenje kojim je Kecmanovićima zabranjena prodaja imovine, odnosno doneta je privrememena mera obezbeđenja imovinskog zahteva. Takođe, doneta je i prva odluka u parničnom postupku koji je protiv njih troje, ali i osnovne škole pokrenulo 27 članova porodica ubijenih, a po kojoj će porodicama žrtava morati da isplate više od tri miliona evra - podseća sagovornik i dodaje da je još nekoliko parničnih postupaka protiv njih u toku i da se u tim postupcima odluka tek očekuje.

Autor: Jovana Nerić