Ugasili su moje svetlo, ugasiće se i njihovo! Potresna poruka ubijenog Stefana Filića, danas bi slavio rođendan

Stefan Filić koji je mučki pretučen u februaru 2020-te godine ispred diskoteke “Brodolom” u Velikoj Plani, da je preživeo batinanje nasilnika, danas bi napunio 25 godina.

Njegova porodica ni posle pet godina ne može da se pomiri sa činjenicom da je, bez ikakvog razloga, ugašen život uzornog mladića koji je kobne noći samo želeo da zaštiti svog mlađeg brata od nasilnika. Bol ne jenjava, a Stefanova majka Ljubinka, otvorenim pismom obratila se svom ubijenom detetu.

- Opet je taj dan sine moj, dan kad i posle pet godina stojim nad tvojom humkom i izgovaram: "Srećan rođendan", dok drhteći palim sveću i grlim hladan mermer umesto tebe. Mrzim sve što diše, sve što se pomera, mrzim čak i cveće koje pravi prve pupoljke, ptičice koje obleću oko tebe, a tek one zveri što su ti ugasile život, što su mi te oduzele,moju radost,moje sunce, njih mrzim najviše. Srušili su te na ulici i zgazili kao trulu voćku, kao da nisi bio moja ljubav i moj ponos. Zveri, kukavice, huligani, bili su jači, bili su brojniji i bili bezdušni, ugasili su te bez ijedne trunke razloga i baš zato je moja bol večna, rane sve dublje, a moja kletva prema njima nije samo odraz besa već krik ranjene duše, vapaj koji prkosi nebu i zemlji.

I to nisu samo prazne reči već otkinuti komadi moje duše, možda moje najjače oružje protiv njih . Nisu to ni samo kletve kao puka želja za osvetom, već odraz moje beskrajne tuge i nemoći, to je bol koji je prerastao u gnev. A stići će ih sve..

Prolivena krv tebe nedužnog će im ugasiti ognjišta, svaki dan će im biti tamniji od noći, a svaka noć teža od groba.

Ugasili su moje svetlo

Ugasili su moje svetlo, ugasiće se i njihovo, i kud god krenuli neka ih prati tvoj poslednji pogled , neka im tvoj poslednji izdah bude kao omča oko vrata. I neka ih, neka im Gospod da samo onoliko koliko su meni dali.

A ja ću, dok oni beže od odgovornosti, i dalje zahvaljivati Bogu što mi je podario tebe, što sam imala čast i privilegiju da ti budem majka, što si bio odraz neba na zemlji i razlog zbog kog sunce i dalje izlazi.

A njihove majke neka žive u svom brlogu koje su napravile, neka ih hrane kao kućne ljubimce i drže na povodcu jer je sloboda za ljude čiste savesti, a ne one besčasnike koji tačno znaju svoju krivicu.

I dok "časna" majka svog sina divljaka, Predraga Stoiljkovića, krije u inostranstvu, prelazeći granicu između ljubavi i saučesništva, ne bi li se izvukao da ne odleži i tih bednih dve godine i osam meseci koje mu je sud dodelio, ja ću se moliti da i njeno srce prokrvari samo onoliko koliko je moje, a Gospod će valjda svima po zasluzi. Mirno spavaj Anđele i srećan ti nebeski rođendan. Tvoja mama.

Podsetimo, Stefan Filić (18) bio je teško povređen u tuči ispred diskoteke u Velikoj Plani 2. februara 2020. godine, a potom prebačen u bolnicu u Beogradu, gde je od zadobijenih povreda i preminuo.

Za njegovo ubistvo su osuđeni Nikola Bojović na 18 godina i Mitar Pandurević na 15 godina.

Autor: Snežana Milovanov