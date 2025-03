Jurić: Važno i za društvo i za porodicu da se sazna istina o Danki ilić

Direktor Centra za nestalu i zlostavljanu decu Igor Jurić izjavio je danas da je veoma važno i za porodicu devojčice i za celokupno društvo da se sazna istina o Danki Ilić, koja je nestala sa porodičnog imanja 26. marta prošle godine u Banjskom polju kod Bora.

On je za tanjug rekao da iako se nada da je dvogodišnja Danka Ilić živa, sve činjenice i njegova lična intuicija ukazuju na to da devojčica nije živa, i dodao da to što telo deteta nije pronađeno i što ne postoji ni jedan materijalni dokaz pokazuje da je bilo propusta u ovom slučaju.

Prema njegovim rečima, ukoliko se istina ne sazna i ako sud, ukoliko dođe do suđenja, ne dođe sa vrlo jasnim i konkretnim dokazima da je reč o ubistvu i da su osumnjičeni za Dankino ubistvo, Dejan Dragijević i Srđan Janković zaista krivi za njenu smrt, Jurić smatra da će društvo živeti u velikoj neizvesnosti i da će izgubiti poverenje u institucije.

Na pitanje koliko ima nejasnoća u ovom slučaju i šta on smatra kao eventualni propust u istrazi i prikupljanju dokaza, Jurić je rekao da to što telo devojčice nije pronađeno i što ne postoji ni jedan materijalni dokaz pokazuje da je propusta u ovom slučaju definitvno bilo što, smatra on, ne sme da se krije ni da se prećutkuje.

"Mislim da ovo treba da nam bude nauk da ovakve greške više nikada ne ponavljamo. Danka je na neki način zaslužna zato što smo pronašli Dunju Marković. Čini mi se da smo upravo te nedostatke koje smo imali u Dankinom slučaju, ispravili kada smo tražili Dunju i samo je zbog toga Dunja ostala živa i pronađena", ocenio je on.

Iako su on i njegova organizacija u kontaktu sa gotovo svim porodicama nestalih osoba i dece, Jurić je rekao da on i njegova organizacija nisu u kontaku sa Dankinom porodicom.

"Mi funkcionišemo tako da kada policija dođe i obavi razgovor sa porodicom, oni ponude pomoć. Mi nudimo tu psihološku i pravnu podršku, oni to nisu želeli da učine. Meni je iskreno žao zbog toga, ali to je njihovo pravo", naveo je on.

Jurić je istakao da je za pronalazak nestalog deteta vreme ključan faktor, odnosno da se na vreme prijavi sam nestanak deteta, da se ne odugovlači, kao i da se govori istina i da se ništa ne krije kada je reč o porodičnim odnosima.

Iako je vreme ključno za pronalazak nestalog deteta, Jurić je istakao da je takođe mnogo važna edukacija građana mnogo bitna, da znaju šta treba da kažu, kako da reaguju kada nestane dete, koje informacije da pruže policiji radi bržeg pronalaženja deteta.

"Moram da istaknem da se svake godine prijavi nestanak između 1.300 do 1.500 mališana, a da se 99 odsto te dece pronađe. Imamo tu jednu brojku koja je crna brojka, ali u tim slučajevima su uglavnom u pitanju porodične otmice gde jedan roditelj ode sa detetom u inostranstvo i tu se gubi trag detetu. To je čini mi se više pitanje za socijalne službe, a ne za samu policiju", rekao je Jurić.

