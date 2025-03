PORASTAO BROJ ŽRTAVA U POŽARU U BARAJEVU! U Domu za stare stradalo osam osoba, u bolnici preminule još TRI žene

U požaru u Domu za odrasla i stara lica "Ivanović" u Velikom Borku kod Barajeva, na licu mesta, nastradalo je osam osoba dok su tri ženske osobe naknadno preminule u bolnici, potvrđeno je za "Blic".

Prema našim nezvaničnim saznanjima, preminule su žene starosti 91, 69 i 48 godina.

- Naložena je obdukcija kako bi se utvrdio uzrok smrti - kaže izvor "Blica".

Uhapšeni majka, otac i sin

U Domu za stare "Ivanović" u januaru je izbio požar u kojem je život izgubilo osmoro korisnika doma, a povređeno još 13 korisnika, zbog čega je uhapšeno troje vlasnika doma protiv kojih je u toku istraga pred VJT u Beogradu.

Gorica I. (52) i Aleksandar I. (52), i njihov sin Miloš I. (29) Foto: Društvene mreže, Djordje Kojadinovic / RingierGorica I. (52) i Aleksandar I. (52), i njihov sin Miloš I. (29)Bračni par Gorica I. (52) i Aleksandar I. (52), kao i njihov sin Miloš I. (29) uhapšeni su zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo - teška dela protiv opšte sigurnosti.

Dugovi preko 15 miliona

Kako je "Blic" pisao, nakon njihovog hapšenja otkriveno je da su računi ovog doma bili blokirani zbog duga od 11,6 miliona dinara.

Međutim, to nije jedini dug koji imaju. Porodica Ivanović je do pre manje od mesec dana vodila Dom za stare u Velikoj Moštanici, ali je to preduzeće prinudno likvidirano zbog duga većeg od 4,1 miliona dinara.

Ukupni dugovi ove porodice tako prelaze 15 miliona.

Uhapšeni zaposleni u Ministarstvu

Podsetimo, Nataša S., Marijana G., Miodrag T. i Ana V., službenici Ministarstva za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja, uhapšeni su u akciji protiv korupcije.

Naredbom o sprovođenju istrage, Nataši S., Marijani G. i Miodragu T. se na teret stavlja krivično delo - zloupotreba službenog položaja u saizvršilaštvu, dok se Ana V. tereti za krivično delo - nasavestan rad u službi.

"Postoje osnovi sumnje da su pomenuti inspektori socijalne zaštite od početka postupka utvrđivanja ispunjenosti uslova za dobijanje privremene dozvole za rad za Dom za smeštaj starih i odraslih lica "Ivanović" od januara 2014. godine, pa do decembra 2024. godine, vršili periodične redovne i vanredne nadzore, utvrđivali postojanje nepravilnosti u radu, a zatim u rekordnim rokovima utvrđivali otklanjanje istih nepravilnosti, iako to nije bio slučaj", navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Sumnja se da oni nisu pokretali odgovarajuće postupke za oduzimanje licence za rad pomenutom domu.

Omogućili da dobije licencu iako nisu postojali uslovi

Prema Naredbi o sprovođenju istrage, osumnjičeni su omogućili da ovaj dom u januaru 2014. godine dobije dobije privremenu licencu za rad na pet godina, iako za to nisu postojali uslovi propisani Zakonom o socijalnoj zaštiti i Pravilnikom o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite.

Kako se sumnja, oni su 2021. godine i pored svih do tada utvrđenih nepravilnosti kao i pored saznanja da ista lica pored navedenog doma drže još dva nelegalna doma koja su u međuvremenu zatvorena, istima produžili licencu za još šest godina.

Načelnica bila obaveštena da je potrebno da se domu zabrani dalji rad

Osumnjičena Ana V., kao načelnica Odeljenja za inspekcijski nadzor, propuštanjem dužnosti nadzora, prema saopštenju VJT u Beogradu, je nesavesno postupila u vršenju službe iako je bila svesna da usled toga može nastupiti teška povreda prava drugog, koja je i nastupila.

"Takođe, ona je u septembru 2023. godine propustila da pokrene ili da inspektorima naloži pokretanje postupka za suspenziju licence ovom domu, iako je bila obaveštena od strane dve inspektorke socijalne zaštite da ovaj dom nije postupio po naloženim merama i da, imajući u vidu prirodu nedostatka, postoji potreba da mu se nakon suspenzije oduzme licenca, odnosno da mu se zabrani dalji rad", navodi se u saopštenju VJT.

