PONOVO UKINUTA OPTUŽNICA ZA UBISTVO DANKE ILIĆ: Apelacioni sud doneo odluku!

Apelacioni sud u Nišu oglasio se povodom optužnice koja je dignuta protiv Dejana Dragijevića i Srđana jankovića u slučaju Danke Ilić (2) za koju se sumnja da je ubijena pre godinu dana.

"Postupak povodom izjavljenih žalbi protiv rešenja Višeg suda u Zaječaru o potvrđivanju optužnice u krivičnom predmetu protiv okrivljenih D.D, S.J i dr, zbog krivičnog dela iz čl. 114. st.1.tač. 9 u vezi čl. 33.KZ, oštećene D.I., je u toku. Pisano izrađena odluka biće objavljena na sajtu Apelacionog suda u Nišu u odeljku "vesti".

Podsetimo, pre nego što je potvrđena vest o ubistvu, policija, spasilačke službe i građani tragali su za njom punih 10 dana. Iako je optužnica protiv osumnjičenih sa ubistvo potvrđena po drugi put, Dejan Dragijević i Srđan Janković priznali su da su počinili ubistvo, a onda povukli priznanje. Dragijevićev brat Dalibor u policiji je priznao da im je pomagao da sakriju telo, ali je tokom policijskog zadržavanja umro i do tužilaštva nije stigao. Tako je ovaj slučaj, punih godinu dana kasnije, i dalje pod velom misterije, a glavno pitanje koje se i danas postavlja je - gde je telo devojčice?

Dvododišnja Danka Ilić nestala je u naselju Banjsko Polje kod Bora, dok je sa majkom i bratom bila ispred porodične pojate u kojoj niko ne živi. Kako je od starta govorila majka Danke Ilić, ona je krenula da sinu da vode, a kada se okrenula, Danke nije bilo. Nakon što ju je tražila sama, pozvala je supruga, a potom je pozvana i policija. Tog dana uveče po prvi put u Srbiji je aktiviran sistem "Pronađi me".

Tokom prvih dana potrage bageri su rašćišćavali područje na kom je nestala devojčica, a u okolini su policija i spasioci sa psima tragali za devojčicom, kopano je u blizini mesta nestanka devojčice, a pregledani su i bunari i podzemni kanali oko kuće, dok su naselje obletali helikopteri. Policija je pregledala kuće u selu, legitimisala meštane i prikupljala informacije o tome da li je neko kritičnog dana video devojčicu, a pregledani su i šahtovi ljudi u dvorištima.

Tokom prvih dana potrage došlo je do više hapšenja. Slobode je lišen policajac iz Bora zbog sumnje da je odavao podatke iz istrage, kao i dvojica muškaraca u Bosni i Hercegovini, koji su tražili 25.000 evra kako bi pružili informacije o nestanku devojčice, za šta se ispostavilo da su u pitanju lažne informacije, te da su spomenuti muškarci želeli da se okoriste o situaciju, ali su im umesto toga na ruke stavljene lisice.

Roditelji devojčice više puta su tokom prvih pet dana potrage, ali i kasnije, pozivani na razgovore u policiju kako bi eventualno pružili neke informacije koji bi pomogli u potrazi za devojčicom.

Šesti dan potrazi se pridružila i bečka policija, s obzirom na to da se pojavio snimak devojčice u Beču koja je izuzetno ličila na Danku, a raspisana je i žuta potraga Interpola za nestalim licima. Devojčica na snimku zaličila je na Danku čak i članovima njene šire porodice, ali se u Austriji javila žena koja je rekla da je na snimku ona sa svojom ćerkom, te su sumnje u to da je Danka u Austriji otklonjene.

Policija iz sve više država u regionu davala je obaveštenja svojim građanima kako da postupaju u slučaju da vide Danku, s obzirom na to da se nije znalo da li ju je neko odveo preko granice.

U nastavku potrage u Srbiji pregledano je Borsko jezero, a počelo se i sa čišćenjem deponije na starobanjskom putu. Javnost u datom momentu i dalje nije znala koji je razlog čišćenja deponija na više lokacija, ali je sve dobilo smisao naknadno, nakon hapšenja osumnjičenih.

Desetog dana potrage saopšteno je da je Danka Ilić ubijena i da su uhapšena dvojica osumnjičenih za ubistvo. Odmah je saopšteno da su uhapšeni policiji priznali da su izvršili ubistvo. Kako je rečeno, oni su devojčicu udarili automobilom, stavilo je u prtljažnik, a potom njeno telo bacili na deponiju na Starobanjskom putu.

Nakon saopštenja da je devojčica ubijena, kao i nakon saslušanje osumnjičenih, potraga za telom podelila se na više lokacija. Nastavljeno je pretraživanje deponija, ali je policija u narednim danima detaljno pretraživala kuće osumnjičenih Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića u selima Zlot i Luka, kao i njihove vikendice okružene šumom, dok su se spasioci spuštali u obližnji Lazarev kanjon i pretraživali istoimenu pećinu.

Policija je saopštila da su osumnjičeni priznali ubistvo devojčice i da su do detalja opisali kako su sve uradili, ali da je na pitanju gde je sakriveno telo devojčice njihova saradnja sa policijom završena, s obzirom na to da nisu želeli to da otkriju.

Uhapšen je i brat Dejana Dragijevića Dalibor Dragijević, koji je u policiji ispričao na koji način je pomogao bratu da sakrije telo devojčice. Njegovu kompletnu izjavu možete da pročitate ovde. On je trebalo da bude saslušan u tužilaštvu 7. aprila, ali je ujutru tog dana preminuo u policiji. Slobode je lišen i Dragijevićev otac, koji se od samog starta branio ćutanjem.

I više od dve nedelje nakon nestanka devojčice, potraga je i dalje trajala, a paralelno su saslušavani brojni svedoci i vršena su veštačenja kako automobila koji su vozili osumnjičeni, tako i brojnog oruđa koje je uzeto kao dokazni materijal iz kuća osumnjičenih. Ipak, Dankin DNK nije pronađen. Takođe su veštačeni i sami osumnjičeni, kako bi bilo utvrđeno da li su u trenutku navodnog izvršenja zločina bili u stanju uračunljivosti.

Dva meseca nakon ubistva otac Dejana Dragijevića pušten je da se brani sa slobode, kako je istekao zakonski rok dužine pritvora za krivično delo koje mu se stavlja na teret - pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela, dok se njegov sin i Srđan Janković i danas nalaze u pritvoru.

Dva puta potvrđena optužnica

Na samom kraju roka za podizanje optužnice i pre nego što je nastupio momenat da Dragijević i Janković moraju da budu pušteni na slobodu, podignuta je optužnica za ubistvo Danke Ilić, na kojoj se, osim Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića, našao i Radoslav Dragijević. Ona je podignuta šest meseci nakon nestanka Danke, 29. septembra prošle godine.

Telegraf.rs objavljivao je detalje prve optužnice, a neke od njih možete da pročitate ovde.

Ono što je iz optužnice moglo da se vidi jeste da je okrivljeni Dejan Dragijević tri puta menjao iskaz. Šta je sve ispričao u policiji i tužilaštvu, možete da pročitate ovde. Srđan Janković saslušan je četiri puta i njegove iskaze možete da pročitate ovde.

Rešenje o ukidanju prvobitne potvrđene optužnice pristiglo je poslednjeg dana prošle godine.

Usvajanjem žalbi branilaca osumnjičenih, Apelacioni sud je ukinuo rešenje i predmet uputio na ponovno odlučivanje prvostepenom sudu, navedeno je u saopštenju Apelacionog suda u Nišu. U obrazloženju odluke navedeno je da prvostepeni sud nije dao razloge o činjenicama koje su predmet dokazivanja, a iz kojih proizilazi materijalni uslov za podizanje optužnice, odnosno postojanje opravdane sumnje, već se bavio ocenom priloženih dokaza.

Apelacioni sud je istakao da iz sadržine ličnih dokaza, odnosno odbrane okrivljenih i iskaza svedoka, proizilazi opravdana sumnja da su oni počinili ubistvo, ali da u delu pisanih dokaza prvostepeni sud nije ovlašćen da, pored njihove sadržine, daje i ocenu. Dalje je navedeno da u fazi potvrđivanja optužnice sud treba da ispituje da li postoji dovoljan broj dokaza za podizanje optužnice, a ne da se bavi pojedinačnom dokazima i da navodi da se iz istih utvrđuju činjenice.

U obrazloženju je pobrojano da je sud nekoliko puta naveo da su veštačenjima utvrđene pojedine stvari, kao i da se bavio ocenom odbrana okrivljenih, za šta, kako se ponavlja, u ovoj fazi postupka nije ovlašćen.

Optužnica je po drugi put potvrđena u februaru ove godine, a na koji način je izmenjena za sada nije poznato. Takođe, još nisu objavljene informacije o odlukama povodom žalbi na potvrđivanje optužnice, te se ne zna da li i kada će početi sudski proces.

