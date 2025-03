Miloš i Ivana Ilić ispričali da ne veruju da je prznanje Srđana Jankovića i Dejana Dragijevića o ubistvu njihove ćerke iznuđeno.

Miloš i Ivana Ilić, roditelji male Danke (2) kojoj se svaki trag izgubio 26. marta prošle godine u Banjskom Polju kod Bora, godinu dana od gubitka deteta kažu da očekuju da će slučaj dobito epilog pred sudom i da će okrivljeni za Dankino ubistvo biti kažnjeni maksimalnim kaznama!

Ilići su gostovali na Tiktok nalogu "Državni", a u razgovoru koji je vodila Sanjabg73 otkrili su da bi okrivljene za Dankino ubistvo, Srđana Jankovića i Dejana Dragijevića, pitali gde su sakrili telo.

- Pitao bih ih da, ako imaju nešto ljudsko u sebi, ako imaju malo čovečnosti, da kažu gde su sakrili to što su sakrili.To bih pitao i jednog i drugog, jer je to ono što me najviše muči. Ako dođe do suđenja svakako ću im postavljati pitanja, jer imam svašta da pitam - rekao je Miloš.

Njegova supruga Ivana je dodala da zna da će doći do sureta s okrivljenima.

- Ja ne znam kako ću da reagujem, ne znam kako ću da ih gledam, a prvo bi ih pitala gde je i zašto su to uradili - kazala je ona.

Apelacioni sud u Nišu prekjuče je po drugi put ukinuo optužnicu protiv Dragijevića i Jankovića. U svojoj odluci, Apelacioni sud je naveo da se u žalbama njihovih branilaca osnovano navodi da Više javno tužilaštvo u Zaječaru nije dalo dovoljno dokaza da postoji opravdana sumnja za podizanje optužnice.

Miloš Ilić je u pomenutom gostovanju naveo da je zabrninut zbog toga što optužnica još nije potvrđena.

- Ja se nadam da će potvrditi optužnicu, da napokon odemo na sud i da sve konačno izađe na videlo - kaže otac.

On i njegova supruga kažu da veruju u optužnicu i rad nadlženih organa. Takođe, kažu da ne veruju u priče da su priznanja okrivljenih iznuđena.Dejan Dragijević i Srđan Janković su, da podsetimo, posle hapšenja u policiji priznali da su Danku kobnog dana udarili kolima, da su telo uneli u auto i bacili ga na deponiju, pa posle dva dana premestili na nepoznatu lokaciju. Međutim, u tužilaštvu se Janković prvo branio ćutanjem, pa je negirao, a Dragijević je prvo priznao, pa posle negirao.

- Ja verujem u ovo što se desilo, jer nisu oni (Janković i Dragijević, prim.aut) za džabe tamo gde jesu. Da li znate da su njih inspektori snimali u Banjskom Polju? On je tačno u kameru pričao šta je uradio, kad je uradio, gde... Jedan inspektor je postavljao pitanja, a drugi je snimao... Ima snimak, zabeleženo je - rekao je Miloš, dok se Ivana nadovezala:

- Policija nije iznudila priznanje od njih! Nemoguće da je on tako u detalje opisao šta je uradio. Nemoguće je da je tako detaljno priznanje iznuđeno. Jednostavno, ta priča da je priznanje iznuđeno ne pije vodu.

Miloš je dodao i da bi oni najviše voleli da je njihova Danka živa i da je sada s njima.

- Ali, s obzirom na to da imamo priznanje monstruma koji su opisali sve... - dodao je on.

Bila je tatina mezimica

Ivana Ilić navela je i da je njihova bol ista kao i prvog dana, kao i da vreme ne leči njihove rane. Dodala je i da je njihov život stao pre godinu dana.

- Danka je bila mnogo dobra beba, sama se uspavljivala, sa godinu dana je prohodala. Bila je mirna, nije bila bezobrazna, nekako je bila u nekom svom svetu, imala je omiljene igračice, dudicu, ćebence bez kog nije nigde išla. Čak i kad smo otišli u Banju kad se sve to izdešavalo ja sam u rancu imala ćebence i sokić. Ćebence je i dalje kod mene, ja sam ga oprala i spakovala ga - rekla je Ivana i dodala:

- Bila je vezana za brata i on za nju, a tati je bila mezimica. Tata je jedini mogao da je smiri kada je boleo stomačić ili zubić, on je jedini mogao da je uspava. Danka nije prilazila nepoznatim ljudima. Igrala se sama, umela je i sa bratom da se zaigra, ali nekako se sama više igrala.

Prilaze im na ulici

Miloš i Ivana Ilić ispričali su u lajvu na Tikotku "Državni" koji je vodila Sanjabg73, da i dalje imaju neprijatne situacije. Jednu od njih koja se, kako su rekli, desila nedavno, opisali su.

- Pre nedelju-dve smo šetali i prišao nam je dečko, inače je poznat u Boru kao narkoman. Prišao nam je na ulici, ispred banke i pitao: "Pa, gde je Danka". Rekao je: "Kunem se da ću da je nađem". Rekao je da može da nas odvede da pokaže sve šahte blizu deponije, jer zna svaku šahtu, svaku rupu u tom kraju, jer od malena tu čuva koze i poznaje teren. Kao, hteo bi da pomogne u potrazi - opisali su Ilići samo jednu u nizu neprijatnih situacija koje su doživeli.

