BRUTALNO NASILJE U ZEMUNU, STARAC (85) PRETUKAO SUPRUGU (81): Prvo je gurnuo, a kad je pala nastavio da je udara nogama

Policija u Beogradu uhapsila je muškarca starog 85 godina zbog nasilja u porodici, koje se dogodilo u subotu u Zemunu.

Osumnjičeni je, nakon svađe sa suprugom (81), u alkoholisanom stanju reagovao nasilno, što je dovelo do ozbiljnog fizičkog nasilja. Kako se saznaje, u toku sukoba, on je najpre gurnuo svoju suprugu, koja je, prilikom pada, zadobila povrede. Ipak, to nije bilo dovoljno za njega, pa je nakon toga nastavio da je udara nogama.

Nasilje je trajalo nekoliko minuta, a nesrećna žena je zadobila povrede, nakon čega je odmah pozvala policiju.

Policija je brzo reagovala, stigla na mesto događaja, gde su zatekli osumnjičenog, koji je bio u alkoholisanom stanju. Nakon hapšenja, on je sproveden u policijsku stanicu, gde mu je određeno zadržavanje do 48 sati. Protiv S.G. podneta je prijava za nasilje u porodici, dok je istraga preuzeta od strane Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu.

Autor: Snežana Milovanov