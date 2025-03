Ono što je Željko Rutović ispričao u 'Vidimo se u čitulji' prepričava se i danas: Kritikovao organizovani kriminal

Željko Rutović, kontroverzni biznismen, koji je danas preminuo u jednoj bolnici u inostranstvu, bio je jedan od poslednjih živih aktera kultnog dokumentarca "Vidimo se u čitulji", snimljenog 1995. godine.

U dokumentarnom filmu, tada tridesetogodišnjak, Rutović je prikazan kako bez dlake na jeziku govori o svojoj burnoj kriminalnoj prošlosti, ali i kao jedan od retkih kontroverznih biznismena sa ovog podneblja koji se upustio u poslove sa ukrajinskom mafijom.

U filmu je otvoreno pričao o odnosu sa Ukrajincima:

"Jedan deo Sočija, Adler, drže Jermeni, drugi deo drže Gruzini, i svi su kao braća. Sve što kažu učine, i više nego što kažu, veruj mi. Meni se dešava, recimo, kada sam u nekom hotelu, da me oni svako jutro zovu. Recimo, taj Griša, taj vođa te mafije tamo, to je čovek od nekih svojih 50 godina. Zovne me svako jutro i kaže: 'Željko, dođi, sredio sam ti sastanak sa načelnikom aerodroma.' Ja dođem tamo, on je sve pripremio, ne moram tri reči da kažem, veruj mi, sve je završeno."

O organizovanom kriminalu, koji devedesetih godina u formi koju danas poznajemo nije postojao, Rutović je imao da kaže sledeće:

"Kod njih je sve potpuno drugačije. Tamo, od onoga klošara na ulici do gradonačelnika tog grada, do predsednika opštine, šta ja znam, do najjačih ljudi, i do načelnika policije, svakom se zna njegov deo zarade i svi rade u jednom sklopu, zajedno."

Autor: Marija Radić