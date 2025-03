Ova loša navika u čišćenju vam može uništiti život! Električar otkrio: Ukoliko ne uradite ovo rizikujete ogrmnu eksploziju i požar

"Apelujemo stalno na naše sugrađane da vode računa o električnim uređajima, o ložištima, da redovno čiste odžake zato što su to neki glavni faktori koji utiču na nastanak požara"

Za nedelju dana došlo je do četiri požara koji su odneli ljudske živote, te se nameće pitanje kako zaustaviti crni bilans i sprečiti da dođe do požara?

U požaru u Velikoj Hoči život je izgubila penzionerka Živana Pavlović. Sumnja se da je uzrok bio šporet, a kada su komšije primetile dim, već je bilo kasno.

- Ljudi ne čiste oko šporeta ništa. Nikad ga ne pomere. Natopi se kabl koji stoji dole u masti. On ispuca i dođe do samog provodnika. Tim stalnim varničenjem zapali se mast. Ulje se zapali, pređe na farbu i to je takva eksplozija i takva brzina požara da je to neverovatno - kaže električar Vojo Bojić.

Ovo je još jedan požar u Srbiji sa smrtnim ishodom. Samo par dana ranije u Nišu, muškarac je stradao u požaru dok je vatrogasac povređen tokom operacije gašenja.

Dušan Jovanović, vatrogasac, uputio je apel građanima:

- Apelujemo stalno na naše sugrađane da vode računa o električnim uređajima, o ložištima, da redovno čiste odžake zato što su to neki glavni faktori koji utiču na nastanak požara. Neophodno je pravilno rukovati sa grejnim telima. Ne treba sušiti veš na grejalicama gde može doći lako do nastanka požara. Ne treba ostavljati električne uređaje bez nadzora. Ne treba ostavljati ručak bez nadzora. Svaki uređaj koji koristi električnu energiju može izazvati požar ako se sa njime nepravilno rukuje.

Nisu samo šporeti i grejna tela problem. Jedan od glavnih uzroka požara su neispravne i dotrajale utičnice.

- Treba voditi računa o utičnici gde se priključuju punjači za telefon. Treba obavezno da bude za punjač EURO utičnica. Nikako utičnica starijeg tipa gde unutra postoji labavost i onda varniči. Varniči, varniči i sama ta utičnica koja je bakelitna, gotovo sve danas su bakelitne, ona probije. Mnogi ljudi ne znaju da je najbolji provodnik izolator, ali kad probije. On ne može da se zapali u tom momentu, baca varnicu i ta varnica pređe na farbu. Zapali se farba i izgori utičnica. Svi misle zapalila se utičnica. Prvo se zapalila farba, pa se zapalila i utičnica usput sa punjačem. kaže izazvao je požar punjač. Kažu izazvao je požar punjač. Nije punjač - dodao je Bojić.

O utičnicama posebno treba voditi računa, a Jovanović kaže da bi vizuelni pregled bio dobra preventiva:

Ono što možemo da uradimo, taj neki vizuelni pregled, da proverimo da li je napojni kabal ispravan, da li ima nekog oštećenja na samom grejnom telu. Tako možemo ustanoviti da li postoji potencijalna opasnost. Ako sam uređaj proizvodi neki čudan zvuk ili osetimo čak miris paljevine ili vidimo dim, neophodno je isključiti taj uređaj i ne uključivati ga bez obavljenog servisa. Što se tiče ložišta, odžaci moraju da se čiste jer, ako se ne održavaju, kao i sve ostalo, mogu napraviti havariju.

I pored pravilnog rukovanja aparatima, na njima vremenom dolazi do kvara, pa kaže da grejna tela moramo održavati, pa pregledavati kablove, ventile za gas i sve ostalo.

Uzroci požara mogu biti različiti, ali posledice su nemerljive, uništeni domovi i izgubljeni životi. Zato je prevencija požara ključna, dok je sve ostalo samo kontrola štete.

Autor: D.B.