Jurić otkrio nove detalje nakon pronalaska tela deteta u Savi: Roditelji umešani u nestanak devojčice?

Moguće je da nestanak devojčice čije je telo pranađeno u Savi ne bude prijavljen, što se deilo i u Brčkom, kaže Igor Jurić za Republiku.

Beogradska policija pokušava da utvrdi identitet devojčice stare oko osam godina čije je telo 22. marta pronađeno u Savi, zakačeno za splav na levoj obali reke na Novom Beogradu. Posetioci obližnjeg splava primetili su telo i odmah obavestili policiju.

Zbog stanja raspadanja, policajci na uviđaju nisu mogli da utvrde više detalja samo na osnovu vizuelnog pregleda.

Nakon što su policajci uz pomoć vatrogasaca izvukli telo iz Save, ono je preneto na Institut za sudsku medicinu radi obdukcije, koja treba da utvrdi vreme i uzrok smrti, kao i identitet devojčice, za koju se pretpostavlja da je stara između sedam i osam godina.

Dežurni tužilac Višeg javnog tužilaštva obavio je uviđaj i radi na utvrđivanju svih okolnosti ovog slučaja.

Igor Jurić, direktor Centra za nestalu i zlostavljanu decu rekao je da je moguće da nestanak nije prijavljen.

- I te kako je moguće da nestanak ne bude prijavljen, što se desilo i u Brčkom. Brčko je pokazatelj da veliki broj roditelja učestvuje u trgovini svojom decom, dakle da se često deca prodaju, i vrlo je moguće da je i ovo dete, koje je pronađeno u Savi, upravo žrtva trgovine decom, a uz učešće roditelja. Naravno, sada ostaje još jedno pitanje i očekujem da DNK i obdukcija daju odgovor kog je porekla dete, zato što imali smo slučaj gde su migranti u jednom momentu upali u reku i postoji mogućnost da ako jedno takvo dete upalo u reku, možda je doplutalo ili na neki način došlo do Beograda. Me]utim, definitvno nije prijavljen slučaj ni u jednoj zemlji, ni u Hrvatskoj ni u BiH. Imamo jedan slučaj nestanka deteta od tri godine u Hrvatskoj. Dete je nestalo u blizini reke, čak se smatra i sumnja na utapanje, ali nijedan drugi slučaj uzrasta 10 godina, jer sam to dobio kao poslednju informaciju iz MUP, nije prijavljen nestanak za uzrast takvog deteta. Dakle, da li su u pitanju migranti, to je moguće, ali ukoliko nije, onda je definitivno u celu priču upletena porodica. S druge strane, mnogo je važno znati, kada se uradi obdukcija, i da li je utapanje razlog smrti i eventualno da li je u pitanju nasilna smrt, jer od toga može da zavisi u kom pravcu treba da ide istraga i kako doći do odgovora otkud telo u Savi - kaže Jurić.

Takođe, Jurić je komentarisao i slučaj "Brčko", koji je, kako je istakao, za njega lično jedna mnogo dobro isplanirana i organizovana trgovina decom.

- Organizovani kriminal je u pitanju, ovo jeste trgovina decom i moje je pitanje samo i voleo bih da znam koliko je dece do danas prošlo kroz tu kuću i gde su ta deca završila. Mislim, kad bismo došli do tih informacija, da bismo tek tad bili prestrašeni - kaže Jurić.

Prema njegovim rečima, oni su imali mnogo dobro masku u tom objektu i u ljudima koji su brinuli o toj deci, zato što su na teritoriji Brčkog osobe koje su čuvale tu decu bile prepoznate kao osobe kojima su deca mogla da se povere i ostave neko vreme tu da borave.

- To je idealna maska, čuli ste komšije. Imam izuzetno dobru komunikaciju i saradnju s Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske, gde su mi potvrdili da su tu zaista deca često bila smeštena. Međutim, ono što je vrlo teško saznati jeste ko su zapravo ta deca jer su tu deca dolazila i odlazila. Veliki broj dece je u pitanju. Niko nije posumnjao, pričam o komšijama i ljudima koji su znali da tu postoji neko ilegalno obdanište ili mesto gde se okupljaju deca, ali da niko nije to prijavljivao nadležnim institucijama. S druge strane, to nam je pokazalo da na mestima gde institucije ne rade dovoljno dobro posao može da se desi ovakav slučaj. Ja, ipak, koliko god smo mi u jednom regionu, ne mogu zamisliti da na jednom mestu imate 30 dece uzrasta od dve do 12 godina i, jednostavno, niko ne reaguje. Mi ipak nismo na tom nivou i nivo svesti i u našoj zemlji je ipak to na mnogo višem nivou nego, recimo, u Bosni i Hercegovini, konkretno Brčko distriktu. Tako da je ovo jedan pokazatelj da trgovina decom u Srbiji i u regionu postoji, da na tome takođe moramo mnogo više raditi da edukujemo građane da se, kad se tako nešto ili posumnja ili prepozna, mora reagovati, a naravno da institucije moraju više da proveravaju takve objekte i da ne dođemo u situaciju u kakvu smo došli u Brčkom - naglašava Jurić.

On objašnjava da deca mogu da završe mrtva u slučajevima trgovine ljudima ukoliko predstavljaju opasnost za ljude koji trguju njima, dakle za trgovce, kao i ukoliko je dete žrtva trgovine organima. Tada dete može da bude žrtva i može da bude nasilno ubijeno.

- Za svakog trgovca ljudima, ukoliko žrtva postane opasnost, ukoliko ne sarađuje, ukoliko ne želi i pod uticajem straha da izvršava neke stvari, onda ta osoba postaje u jednom momentu meta i tu nema milosti. Dakle, kada govorimo o trgovcima ljudima, oni su izuzetno beskrupulozni i nemaju apsolutno milosti prema žrtvama. Ogroman je novac u pitanju. Često su tu i institucije uključene i tu ne sme da dođe do rizika da bi se otkrili identiteti ljudi koji se bave trgovinom decom. I to je ono što je ključno. Dakle momenat kada se dovodi u rizik identitet ljudi ili eventualno odgovornost ljudi koji se bave tim kriminalnim delatnostima, dovodi do toga da ti ljudi, jednostavno, ne prezaju ni od čega i ubijaju svoje žrtve - kaže Igor Jurić.



Autor: Dalibor Stankov