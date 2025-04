Potvrđena optužnica za surovo ubistvo tinejdžera u Leskovcu! Nemanja ubio druga zbog devojke

Viši sud u Leskovcu potvrdio je optužnicu protiv Nemanje A. (19) kome se na teret stavlja krivično delo teško ubistvo jer je prošle godine nasmrt pretukao Andriju I.(17) ispred srednje Hemijske škole u Leskovcu.

Podsetimo, Andrija I. (17) ubijen je 27. novembra u Leskovcu, kada ga je, kako se sumnja, pretukao Nemanja A. (19). Osumnjičeni je ubrzo uhapšen, a sa njim u društvu je bio i V. T. (16), koji nije učestvovao u tuči i on je svedok.



Nemanja A. se sumnjiči da je rukama i nogama udarao A.I. u glavu, a kada je pao nastavio da ga šutira i naneo mu teške telesne povrede opasne po život, od kojih je tinejdžer preminuo u Opštoj bolnici u Leskovcu.

I Nemanja A. i V. T. su privedeni, ali je samo Nemanja A. optužen za ubistvo

Više javno tužilaštvo u Leskovcu okončalo je istragu povodom ubistva sedamnaestogodišnjeg Andrije I. 12. marta i nakon sprovedene istrage Nemanja je optužen.

- Obaveštavamo vas da je 12. marta 2025. godine Više javno tužilaštvo u Leskovcu podiglo optužnicu protiv Nemanje A. zbog krivičnog dela ubistvo iz čl 113. Krivičnog zakonika - navedeno je u odgovoru ove pravosudne institucije koji je potpisala glavni javni tužilac Ljiljana Zlatanović Janković.

Krivični zakonik za krivično delo ubistvo propisuje kaznu zatvora u rasponu od pet do 15 godina. S obzirom na to da je Nemanja A. u vreme izvršenja krivičnog dela imao samo 18 godina, kao mlađe punoletno lice ima mogućnost da mu kazna bude ublažena ali da li će se to zaista desiti, odlučiće Viši sud kada bude odmeravao olakšavajuće i otežavajuće okolnosti na strani izvršioca ubistva.

Do užasnog zločina je došlo nakon svađe dvojice drugova zbog devojke, sa kojom su se obojica zabavljali u različitom period, a to je potvrdio i hranitelj ubijenog mladića, Goran Veličković.

Tragično nastradali dečak pohađao je treći razred Škole za tekstil i dizajn čiji je đak donedavno bio i osamnaestogodišnjak koji ga je usmrtio. Sa starijim bratom odrastao je u domu Gorana i Zorice Veličković koji su im postali hranitelji kada je imao samo šest godina. Veličkovići su planirali da mu 17. decembra prošle godine proslave 17. rođendan.

Autor: Aleksandra Aras