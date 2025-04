GODINU DANA OD HAPŠENJA OSUMNJIČENIH ZA UBISTVO DEVOJČICE! 'Kako da pričam o telu kad tela nema?' Suprotni iskazi ubica Danke Ilić!

Dejan Dragijević (50) i Srđan Janković uhapšeni su pre tačno godinu dana pod sumnjom da su 26.03.2024. godine ubili Danku Ilić (2).

Kako je tada rečeno, ubistvo su izvršila dvojica radnika Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod" iz Bora, Srđan Janković iz sela Luka i Dejan Dragijević iz sela Zlot, koji su i sami učestvovali u potrazi za malom Dankom.

Podsetimo, Danka Ilić je nestala 26. marta iz dvorišta kuće njene majke Ivane.

Četvrtog aprila prošle godine, predsednik Srbije saopštio da je Danka Ilić ubijena.

- Imamo loše vesti za ovo dete, za malu Danku Ilić. Policija je uhapsila dva lica koja su izvršila ubistvo male Danke. Oni su priznali da su je ubili. Sad odvode policiju tamo gde su je zakopali - rekao je tada predsednik Aleksandar Vučić.

On je dodao da ih policija odvodi do mesta gde se nalazi telo deteta.

- Hvala policiji na velikom trudu i na angažmanu - dodao je on.

- Srđan Janković je osumnjičeni da je službenim vozilom "fiat panda" u ulici Radomira Putnika udario u pešaka, dvogodišnju Danku, i usmrtio je. Zajedno sa kolegom Dejanom Dragijevićem telo devojčice ubacili su u gepek vozila, nakon čega su se odvezli do divlje deponije na "Starobanjskom putu" kod Bora gde su telo izbacili sa desne strane puta - rekao je tada izvor blizak istrazi.

Oni su u policiji priznali zločin i do detalja opisali kako su je udarili automobilom, a onda zadavili golim rukama i telo bacili na deponiju. Jedan od dvojice monstruma je, prema saznanjima Informera, želeo da se nagodi. On je inspektorima ponudio da ispriča sve o zločinu u zamenu za blažu kaznu.

"Brate, jesi video ovo, izvukli smo se!"

Brzo nakon nestanka male Danke Ilić, njih dvojica su privedeni i ispitani. Međutim, na saslušanju su promenili iskaze i tvrdili da nemaju nikakve veze sa nestankom devojčice.

Otkriveni su kada je objavljen snimak iz Beča, a oni su jedan drugom rekli "Jesi li video ovo u Beču, izvukli smo se ", otkriveno je u istrazi.

"Ja sam premeštao telo"

Istog dana Dragijević je saslušan u tužilaštvu u toku istrage Višeg javng tužilaštva u Zaječaru, gde je ponovio ono što je rekao u policijskoj stanici, ali i proširio svoju priču. Istakao je da je ime deteta saznao putem medija,.

Prve izmene njegovog iskaza ogledale su se u tome da je u tužilaštvu rekao da su Janković i on na deponiji obojica izašli iz vozila i da je Janković bacio telo deteta, koje nije mrdalo, dok je on čuvao stražu.

- Deponija se nalazi sa desne strane puta gledano iz pravca Banjskog Polja prema Boru. Telo smo bacili na sredini deponije, gde ima neka uvala, a onda otišli u firmu. Nismo prijavili šta se desilo iako smo videli da velik broj policajaca traga za detetom i da su uključeni helikopteri, džipovi, žandarmerija, jer se nismo setili - rekao je Dragijević u tužilaštvu.

Na pitanje tužioca zašto se 28. aprila vratio na deponiju na kojoj je načeno telo, on je odgovorio da je svom bratu Daliboru rekao da je Srđan bacio dete na deponiju, da živi sa bratom i da spavaju zajedno u istom krevetu, a da u domaćinstvu živi i njegova majka Svetlana i otac Radoslav.

- Mislim da je to bilo onog dana kad je policija oduzela moj "pežo" i da je tog dana i Srđanu uzet auto. Bratu sam rekao da je Srđan udario dete i da ga je on ugušio. Opisao sam kakvo je dete bilo, a posle je prepoznao to dete na slici na televiziji. Srđan i ja smo se dogovarali o tome kako da premestimo telo deteta i o tome je znao samo Dalibor. Sam sam premestio telo tako što sam "pežoom" došao na Starobanjski put, uzeo dete, stavio ga u crnu kesu za đubre i odneo iza sedišta vozača. Nije mi žao što sam stavio dete u kesu, to sam sve uradio da me policija ne uhapsi. Ne znam ko je od nas dvojice ostavio dete sa džakom - dodao je.

Istragom je utvrđeno i da je Srđan Janković nakon tri dana od zločina, prato službeni automobil u kom su bili i kojim su po sopstvenom priznanju udarili devojčicu.

Uhapšeni brat i otac osumnjičenog

Nakon saslušanja osumnjičenih određen im je pritvor do 30 dana, ali i da nisu otkrili gde se nalazi telo devojčice. Takođe Srđan se u tužilaštvu branio ćutanjem, dok je Dejan priznao zločin, ali je promenio priču i rekao da je on bio taj koji je ubio devojčicu i sakrio telo.

Uhapšeni su i otac Radoslav i brat Dalibor osumnjičenog Dejana Dragijevića zbog sumnje da su mu pomagali da premesti i sakrije telo devojčice. Radoslav se branio ćutanjem, Dalibor Dragijević je umro pre nego što je saslušan u tužilaštvu, te je iskaz u policiji ujedno i jedini koji je dao.

Ono što je u tom iskazu značajno, jeste da je Dalibor Dragijević priznao izvršenje krivičnog dela i objasnio gde i kako je sakrio telo Danke Ilić, pre nego što je ono ponovo premešteno.

- Primenio sam promene u njegovom ponašanju, bio je uznemiren. Nije mi rekao šta je razlog tome, a kasnije sam na televiziji čuo da je neko dete nestalo u Banjskom Polju.

- Koliko se sećam, 28. aprila posle 16 sati, Dejan je svojim "pežoom 3072 plave boje došao kući i tada sam u gepeku njegovog automobila video džak bele boje. Pitao sam ga šta je u džaku, a on mi je rekao da se u njemu nalazi dete. Nije mi bilo dobro, pitao sam ga šta to radi, kakvo je to dete, a on mi je rekao da su dete zgazili autom, pa pokupili. Tada je tu bio i naš otac Radoslav Dragijević, on je takođe video džak u gepeku - ispričao je Dragijević.

Potpuno promenio priču

Dragijević je drugi put saslušan u tužilaštvu 11. jula na zahtev svog branioca Vanje Živković, sa kojim je bio saglasan. Tog dana potpuno je promenio priču. Rekao je da je 26. marta bio u Banjskom Polju oko 14 sati i da nije video devojčicu, da je ne poznaje, niti poznaje njene roditelje, da devojčicu nisu udarili kolima i da je nisu bacili na smetlište, kao i da je "u policiji priznao jer je bio pod pritiskom", a da je "u tužilaštvu priznao jer je bio uplašen i mislio je da će opet da ga biju".

- Ne znam ko me je tukao, bio sam uplašen, ali nisu me tukli dok sam ispitivan u prisustvu branioca. Nisam braniocu smeo da kažem ništa jer sam bio uplašen - tvrdio je.

On je rekao da ga je 28. marta zvao direktor JKP "Vodovod" koji je rekao da treba da ide u policiju da da izjavu, a da ga je 30. marta zvao policijski inspektor.

Odgovarajući na pitanja tužioca, ponovo je opisao šta su radili u Banjskom Polju kobnog dana, ali je ovog puta ispričao da su, nakon što su izašli iz automobila kako bi išli u toalet, gde su se zadržali oko dva do tri minuta, a da tu potom krenuli ka izlazu iz sela.

Srđan je usporio vožnju kako bi vezao pojas, pa smo nastavili da vozimo još 500 metara do jednog kilometra, kada nas je zaustavio čovek koji je bio u belom autu i pitao da li smo videli neku devojčicu, a mi smo rekli da nismo. Osim tog vozila nikog nije bilo na putu. Druga vozila smo videli tek kada samo izašli na glavni put. Na putu nij bilo ljudi, a nije bilo ni dece.

"Kako da pričamo o telu kad nema tela?"

Na pitanje tužioca kako je detaljno opisao izgled devojčice ako je nikada nije video, Dragijević je rekao da je to čuo na televiziji, odakle je i saznao za nestanak deteta. Kada je čuo da direktor "Vodovoda" traži ljude za potragu za detetom i da se Janković priključio potrazi, pitao je da li i on treba da se uključi u potragu za detetom.

- Tog dana sam oko 15.05 krenuo ka Zlotu sa Zoranom Zdravkovićem i suprugom Jasnom i nakon skretanja za Zlot Zdravkovića je pozvao direktor i rekao mu je da je u Banjskom Polju nestala devojčica i da organizuje ljude za potragu. Tada sam se i ja ponudio, ali mi je rekao da ne treba. Pitao me je gde je onaj moj Srđan, a ja sam rekao da je u Malziju zbog nekog crepa. Ja nisam nikada video devojčicu, a ne znam da li je Srđan Janković išao na deponiju. Jesam rekao ocu i bratu da sam bio tamo, ali im nisam ništa rekao za decojčicu. Tog dana nismo pili ništa od alkohola, ni Janković, ni ja - potpuno je promenio priču Dragijević.

On je rekao da se 26. marta u poslepodnevnim satima nije čuo sa Jankovićem, a da se za ostale dane ne seća da li su se čuli i napomenuo da a Jankovićem nije ništa prečao o detetu, osim da su rekli nešto u smislu: "Valjda će da je nađu". Na pitanje tužioca zašto je sa Jankovićem komentarisao nestanak deteta, rekao je da je to zato što radi sa njim.

- Rekao sam da znam gde je dete iz straha, policija je dolazila kod mene i govorili su mi da ja znam gde je telo deteta da kažem gde je. Ja ne znam gde je telo deteta. 50 puta me pitate i 50 šuta ću reći. Moj otac ne zna gde je dete, a nije znao ni moj brat - rekao je i tvrdio da kola nikada nisu prali, kao i da je tih dana posle posla išao pravo kući.

Na pitanje tužioca kako zna da nema tela deteta rekao je da zna zato što ga nisu ubili i ne zna da li je ubijeno.



Autor: Jovana Nerić